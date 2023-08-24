https://ukraina.ru/20230824/1048900320.html

Губернатор Калужской области рассказал подробности об атаке украинского беспилотника

Губернатор Калужской области рассказал подробности об атаке украинского беспилотника - 24.08.2023 Украина.ру

Губернатор Калужской области рассказал подробности об атаке украинского беспилотника

Минувшей ночью Минобороны России рассказало о неудачной попытке Киева осуществить террористические атаки беспилотниками, два из которых были уничтожены средствами ПВО в Брянской области, один - в Калужской

2023-08-24T07:49

2023-08-24T07:49

2023-08-24T07:49

беспилотник

разрушения

калужская область

новости

атаки

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Как уточнил позднее в своем телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша, беспилотник сбили на территории Козельского района. При этом никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также нет, добавил губернатор.

https://ukraina.ru/20230821/1048834288.html

калужская область

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2023

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беспилотник, разрушения, калужская область, новости, атаки