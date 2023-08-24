Губернатор Калужской области рассказал подробности об атаке украинского беспилотника - 24.08.2023 Украина.ру
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Губернатор Калужской области рассказал подробности об атаке украинского беспилотника
Губернатор Калужской области рассказал подробности об атаке украинского беспилотника - 24.08.2023 Украина.ру
Губернатор Калужской области рассказал подробности об атаке украинского беспилотника
Минувшей ночью Минобороны России рассказало о неудачной попытке Киева осуществить террористические атаки беспилотниками, два из которых были уничтожены средствами ПВО в Брянской области, один - в Калужской
2023-08-24T07:49
2023-08-24T07:49
беспилотник
разрушения
калужская область
новости
атаки
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Как уточнил позднее в своем телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша, беспилотник сбили на территории Козельского района. При этом никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также нет, добавил губернатор.
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беспилотник, разрушения, калужская область, новости, атаки
беспилотник, разрушения, Калужская область, Новости, атаки

Губернатор Калужской области рассказал подробности об атаке украинского беспилотника

07:49 24.08.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Минувшей ночью Минобороны России рассказало о неудачной попытке Киева осуществить террористические атаки беспилотниками, два из которых были уничтожены средствами ПВО в Брянской области, один - в Калужской
Как уточнил позднее в своем телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша, беспилотник сбили на территории Козельского района.
При этом никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также нет, добавил губернатор.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) Сильные идеи для нового времени. - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
21 августа, 10:38
Губернатор Подмосковья рассказал о пострадавших в результате падения беспилотника в ИстреДва человека пострадали из-за падения обломков беспилотника в Истре, в трех домах выбиты окна. Об этом 21 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале
 
беспилотникразрушенияКалужская областьНовостиатаки
 
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