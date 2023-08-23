Зеленский пожаловался, что ВСУ на фонте тормозят российские минные поля - 23.08.2023 Украина.ру
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Зеленский пожаловался, что ВСУ на фонте тормозят российские минные поля
Зеленский пожаловался, что ВСУ на фонте тормозят российские минные поля - 23.08.2023 Украина.ру
Зеленский пожаловался, что ВСУ на фонте тормозят российские минные поля
При этом президент Украины сказал, что украинская армия продвигается медленно, но верно
2023-08-23T15:28
2023-08-23T15:28
новости
украина
владимир зеленский
всу
контрнаступление
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В ходе контрнаступления ВСУ продвигаются вперед, несмотря на огромные минные поля, которые Россия за собой оставляет. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Киеве 23 августа, во время совместной с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо пресс-конференции.По его словам, продвижение ВСУ идет медленно, но постоянно."Мы сегодня говорили с премьер-министром Финляндии. Не обо всем буду публично говорить. Но, тем не менее, в нескольких направлениях мы видим, что мы идем вперед", - процитировало слова Зеленского агентство "Интерфакс-Украина".При этом глава киевского режима пожаловался, что бойцам ВСУ это дается с трудом, "потому что Россия оставляет после себя очень плотные минные поля, тысячи мин"."Самое главное - тенденция. Как сообщают мне военные каждый день, мы постоянно продвигаемся вперед. Да, понемногу, но, тем не менее, направлено и правильно", - отметил Зеленский.Как сообщало издание Украина.ру, британская разведка ранее высказала мнение, что продвижению ВСУ на фронте мешают кустарники и сорные травы, которые разрослись на полях сражений. "Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий в течение восемнадцати месяцев остаются невспаханными, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета. Растительность становится дополнительным укрытием, которое помогает замаскировать российские оборонительные позиции и затрудняет обезвреживание минных полей", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном твиттере британской спецслужбы.
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новости, украина, владимир зеленский, всу, контрнаступление
Новости, Украина, Владимир Зеленский, ВСУ, контрнаступление

Зеленский пожаловался, что ВСУ на фонте тормозят российские минные поля

15:28 23.08.2023
 
Зеленский
Зеленский
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При этом президент Украины сказал, что украинская армия продвигается медленно, но верно
В ходе контрнаступления ВСУ продвигаются вперед, несмотря на огромные минные поля, которые Россия за собой оставляет. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Киеве 23 августа, во время совместной с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо пресс-конференции.
По его словам, продвижение ВСУ идет медленно, но постоянно.
"Мы сегодня говорили с премьер-министром Финляндии. Не обо всем буду публично говорить. Но, тем не менее, в нескольких направлениях мы видим, что мы идем вперед", - процитировало слова Зеленского агентство "Интерфакс-Украина".
При этом глава киевского режима пожаловался, что бойцам ВСУ это дается с трудом, "потому что Россия оставляет после себя очень плотные минные поля, тысячи мин".
"Самое главное - тенденция. Как сообщают мне военные каждый день, мы постоянно продвигаемся вперед. Да, понемногу, но, тем не менее, направлено и правильно", - отметил Зеленский.
Как сообщало издание Украина.ру, британская разведка ранее высказала мнение, что продвижению ВСУ на фронте мешают кустарники и сорные травы, которые разрослись на полях сражений. "Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий в течение восемнадцати месяцев остаются невспаханными, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета. Растительность становится дополнительным укрытием, которое помогает замаскировать российские оборонительные позиции и затрудняет обезвреживание минных полей", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном твиттере британской спецслужбы.
- РИА Новости, 1920, 03.08.2023
3 августа, 14:11
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