https://ukraina.ru/20230823/1048888873.html

Зеленский пожаловался, что ВСУ на фонте тормозят российские минные поля

Зеленский пожаловался, что ВСУ на фонте тормозят российские минные поля - 23.08.2023 Украина.ру

Зеленский пожаловался, что ВСУ на фонте тормозят российские минные поля

При этом президент Украины сказал, что украинская армия продвигается медленно, но верно

2023-08-23T15:28

2023-08-23T15:28

2023-08-23T15:28

новости

украина

владимир зеленский

всу

контрнаступление

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В ходе контрнаступления ВСУ продвигаются вперед, несмотря на огромные минные поля, которые Россия за собой оставляет. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Киеве 23 августа, во время совместной с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо пресс-конференции.По его словам, продвижение ВСУ идет медленно, но постоянно."Мы сегодня говорили с премьер-министром Финляндии. Не обо всем буду публично говорить. Но, тем не менее, в нескольких направлениях мы видим, что мы идем вперед", - процитировало слова Зеленского агентство "Интерфакс-Украина".При этом глава киевского режима пожаловался, что бойцам ВСУ это дается с трудом, "потому что Россия оставляет после себя очень плотные минные поля, тысячи мин"."Самое главное - тенденция. Как сообщают мне военные каждый день, мы постоянно продвигаемся вперед. Да, понемногу, но, тем не менее, направлено и правильно", - отметил Зеленский.Как сообщало издание Украина.ру, британская разведка ранее высказала мнение, что продвижению ВСУ на фронте мешают кустарники и сорные травы, которые разрослись на полях сражений. "Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий в течение восемнадцати месяцев остаются невспаханными, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета. Растительность становится дополнительным укрытием, которое помогает замаскировать российские оборонительные позиции и затрудняет обезвреживание минных полей", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном твиттере британской спецслужбы.

https://ukraina.ru/20230803/1048452083.html

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новости, украина, владимир зеленский, всу, контрнаступление