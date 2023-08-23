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Зеленский пожаловался, что ВСУ на фонте тормозят российские минные поля
Зеленский пожаловался, что ВСУ на фонте тормозят российские минные поля - 23.08.2023 Украина.ру
Зеленский пожаловался, что ВСУ на фонте тормозят российские минные поля
При этом президент Украины сказал, что украинская армия продвигается медленно, но верно
2023-08-23T15:28
2023-08-23T15:28
2023-08-23T15:28
новости
украина
владимир зеленский
всу
контрнаступление
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В ходе контрнаступления ВСУ продвигаются вперед, несмотря на огромные минные поля, которые Россия за собой оставляет. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Киеве 23 августа, во время совместной с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо пресс-конференции.По его словам, продвижение ВСУ идет медленно, но постоянно."Мы сегодня говорили с премьер-министром Финляндии. Не обо всем буду публично говорить. Но, тем не менее, в нескольких направлениях мы видим, что мы идем вперед", - процитировало слова Зеленского агентство "Интерфакс-Украина".При этом глава киевского режима пожаловался, что бойцам ВСУ это дается с трудом, "потому что Россия оставляет после себя очень плотные минные поля, тысячи мин"."Самое главное - тенденция. Как сообщают мне военные каждый день, мы постоянно продвигаемся вперед. Да, понемногу, но, тем не менее, направлено и правильно", - отметил Зеленский.Как сообщало издание Украина.ру, британская разведка ранее высказала мнение, что продвижению ВСУ на фронте мешают кустарники и сорные травы, которые разрослись на полях сражений. "Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий в течение восемнадцати месяцев остаются невспаханными, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета. Растительность становится дополнительным укрытием, которое помогает замаскировать российские оборонительные позиции и затрудняет обезвреживание минных полей", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном твиттере британской спецслужбы.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, всу, контрнаступление
Зеленский пожаловался, что ВСУ на фонте тормозят российские минные поля
При этом президент Украины сказал, что украинская армия продвигается медленно, но верно
В ходе контрнаступления ВСУ продвигаются вперед, несмотря на огромные минные поля, которые Россия за собой оставляет. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Киеве 23 августа, во время совместной с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо пресс-конференции.
По его словам, продвижение ВСУ идет медленно, но постоянно.
"Мы сегодня говорили с премьер-министром Финляндии. Не обо всем буду публично говорить. Но, тем не менее, в нескольких направлениях мы видим, что мы идем вперед", - процитировало слова Зеленского агентство "Интерфакс-Украина".
При этом глава киевского режима пожаловался, что бойцам ВСУ это дается с трудом, "потому что Россия оставляет после себя очень плотные минные поля, тысячи мин".
"Самое главное - тенденция. Как сообщают мне военные каждый день, мы постоянно продвигаемся вперед. Да, понемногу, но, тем не менее, направлено и правильно", - отметил Зеленский.
Как сообщало издание Украина.ру, британская разведка ранее высказала мнение, что продвижению ВСУ на фронте мешают кустарники и сорные травы, которые разрослись на полях сражений. "Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий в течение восемнадцати месяцев остаются невспаханными, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета. Растительность становится дополнительным укрытием, которое помогает замаскировать российские оборонительные позиции и затрудняет обезвреживание минных полей", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном твиттере британской спецслужбы.