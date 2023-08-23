Внешне не понравилась. Во Львове вандалы пытались сжечь женскую скульптуру
© varta1.com.ua
© varta1.com.ua
Произведение искусства не понравилось жителям города из-за специфичной эстетики
Женскую скульптуру в Стрыйском парке Львова вандалы 23 августа облили неустановленным черным веществом и попытались поджечь. Об этом сообщил портал Varta1.
Работники местного музея, которые отмывали скульптуру чистящими средствами, рассказали, что вещество довольно тяжело отмывается. Вопреки этому, они обещали восстановить первоначальный вид скульптуры, пишет издание.
Пострадавшая скульптура, которая в Стырыйском парке была установлена 17 августа, сразу же не понравилась жителям Львова. В соцсетях установку фигур полноватых женских тел назвали акцией по продвижению бодипозитива, "гадостью" и безвкусицей.
Однако Львовский городской совет считает, что произведения, установленные в парке в рамках Львовской недели скульптуры, являются новым прочтением темы классического искусства.