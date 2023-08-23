https://ukraina.ru/20230823/1048883082.html

Бойцам, переселенцам и детям: о гуманитарном наступлении Украина.ру. Видео

Бойцам, переселенцам и детям: о гуманитарном наступлении Украина.ру. Видео - 23.08.2023 Украина.ру

Бойцам, переселенцам и детям: о гуманитарном наступлении Украина.ру. Видео

В этом году мы запустили проект гуманитарной помощи фронту и переселенцам. Сделано было много, но не меньше работы предстоит в будущем. Украина.ру, 23.08.2023

2023-08-23T12:23

2023-08-23T12:23

2023-08-23T12:23

видео

россия

украина

сво

фронт

гуманитарная помощь

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В этом году мы запустили проект гуманитарной помощи фронту и переселенцам. Сделано было много, но не меньше работы предстоит в будущем. Рассказываем и показываем в этом видео, что удалось отправить на фронт за 2023 год благодаря вам, уважаемые читатели и подписчики. Приблизим же победу вместе!

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, сво, фронт, гуманитарная помощь, видео