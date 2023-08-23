Бойцам, переселенцам и детям: о гуманитарном наступлении Украина.ру. Видео - 23.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230823/1048883082.html
Бойцам, переселенцам и детям: о гуманитарном наступлении Украина.ру. Видео
Бойцам, переселенцам и детям: о гуманитарном наступлении Украина.ру. Видео - 23.08.2023 Украина.ру
Бойцам, переселенцам и детям: о гуманитарном наступлении Украина.ру. Видео
В этом году мы запустили проект гуманитарной помощи фронту и переселенцам. Сделано было много, но не меньше работы предстоит в будущем. Украина.ру, 23.08.2023
2023-08-23T12:23
2023-08-23T12:23
видео
россия
украина
сво
фронт
гуманитарная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/17/1048882257_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_04e234fd1d82badf436fe883a3a41f02.jpg
В этом году мы запустили проект гуманитарной помощи фронту и переселенцам. Сделано было много, но не меньше работы предстоит в будущем. Рассказываем и показываем в этом видео, что удалось отправить на фронт за 2023 год благодаря вам, уважаемые читатели и подписчики. Приблизим же победу вместе!
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/17/1048882257_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8b233a667f2e0668de8c0c9f02a835ef.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина, сво, фронт, гуманитарная помощь, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, фронт, гуманитарная помощь

Бойцам, переселенцам и детям: о гуманитарном наступлении Украина.ру. Видео

12:23 23.08.2023
 
Читать в
В этом году мы запустили проект гуманитарной помощи фронту и переселенцам. Сделано было много, но не меньше работы предстоит в будущем.
Рассказываем и показываем в этом видео, что удалось отправить на фронт за 2023 год благодаря вам, уважаемые читатели и подписчики.
Приблизим же победу вместе!
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОфронтгуманитарная помощь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала