https://ukraina.ru/20230822/1048858925.html

"Хороший разговор": Зеленский пообщался с Вучичем о будущем сербов и украинцев

"Хороший разговор": Зеленский пообщался с Вучичем о будущем сербов и украинцев - 22.08.2023 Украина.ру

"Хороший разговор": Зеленский пообщался с Вучичем о будущем сербов и украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский 22 августа в своем телеграм-канале назвал встречу с сербским лидером Александром Вучичем в Афинах открытой, честной и продуктивной

2023-08-22T12:25

2023-08-22T12:25

2023-08-22T12:25

александр вучич

сербия

владимир зеленский

встреча

новости

зарубежье

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"Открытый, честный, продуктивный разговор с президентом Сербии Вучичем. Хороший разговор. Об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ. О будущем наших народов в общем европейском доме", - написал Зеленский.Зеленский и Вучич обсудили вопросы региональной безопасности, двусторонних отношений и перспектив их развития, сообщили в пресс-службе Зеленского.Накануне президент Сербии принял просьбу Зеленского о закрытых переговорах. По его словам, он намеревался поговорить с Зеленским "наедине обо всем, что произошло за последнее время в Косове, о признании и непризнании территориальной целостности и всех других вопросах".После беседы он назвал разговор "хорошим и открытым". Сербский лидер, в частности, отметил, что речь шла обо всех важных вопросах как для Сербии и Украины, так и для региона и всего мира.После начала спецоперации президент Сербии отказался вводить санкции против РФ. Вучич отмечал, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он выражал готовность оказывать гуманитарную помощь Киеву.

https://ukraina.ru/20230818/1048788026.html

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александр вучич, сербия, владимир зеленский, встреча, новости, зарубежье