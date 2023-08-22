https://ukraina.ru/20230822/1048858925.html
"Хороший разговор": Зеленский пообщался с Вучичем о будущем сербов и украинцев
"Хороший разговор": Зеленский пообщался с Вучичем о будущем сербов и украинцев - 22.08.2023 Украина.ру
"Хороший разговор": Зеленский пообщался с Вучичем о будущем сербов и украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский 22 августа в своем телеграм-канале назвал встречу с сербским лидером Александром Вучичем в Афинах открытой, честной и продуктивной
2023-08-22T12:25
2023-08-22T12:25
2023-08-22T12:25
александр вучич
сербия
владимир зеленский
встреча
новости
зарубежье
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"Открытый, честный, продуктивный разговор с президентом Сербии Вучичем. Хороший разговор. Об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ. О будущем наших народов в общем европейском доме", - написал Зеленский.Зеленский и Вучич обсудили вопросы региональной безопасности, двусторонних отношений и перспектив их развития, сообщили в пресс-службе Зеленского.Накануне президент Сербии принял просьбу Зеленского о закрытых переговорах. По его словам, он намеревался поговорить с Зеленским "наедине обо всем, что произошло за последнее время в Косове, о признании и непризнании территориальной целостности и всех других вопросах".После беседы он назвал разговор "хорошим и открытым". Сербский лидер, в частности, отметил, что речь шла обо всех важных вопросах как для Сербии и Украины, так и для региона и всего мира.После начала спецоперации президент Сербии отказался вводить санкции против РФ. Вучич отмечал, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он выражал готовность оказывать гуманитарную помощь Киеву.
https://ukraina.ru/20230818/1048788026.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
александр вучич, сербия, владимир зеленский, встреча, новости, зарубежье
Александр Вучич, Сербия, Владимир Зеленский, встреча, Новости, Зарубежье
"Хороший разговор": Зеленский пообщался с Вучичем о будущем сербов и украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский 22 августа в своем телеграм-канале назвал встречу с сербским лидером Александром Вучичем в Афинах открытой, честной и продуктивной
"Открытый, честный, продуктивный разговор с президентом Сербии Вучичем. Хороший разговор. Об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ. О будущем наших народов в общем европейском доме", - написал Зеленский.
Зеленский и Вучич обсудили вопросы региональной безопасности, двусторонних отношений и перспектив их развития, сообщили в пресс-службе Зеленского.
Накануне президент Сербии принял просьбу Зеленского о закрытых переговорах. По его словам, он намеревался поговорить с Зеленским "наедине обо всем, что произошло за последнее время в Косове, о признании и непризнании территориальной целостности и всех других вопросах".
После беседы он назвал разговор "хорошим и открытым". Сербский лидер, в частности, отметил, что речь шла обо всех важных вопросах как для Сербии и Украины, так и для региона и всего мира.
После начала спецоперации президент Сербии отказался вводить санкции против РФ. Вучич отмечал, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он выражал готовность оказывать гуманитарную помощь Киеву.