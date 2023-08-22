https://ukraina.ru/20230822/1048857991.html

В Киеве задержали банду наркоторговцев с контрабандой на 100 млн гривен

В Киеве задержали банду наркоторговцев с контрабандой на 100 млн гривен - 22.08.2023 Украина.ру

В Киеве задержали банду наркоторговцев с контрабандой на 100 млн гривен

В Киеве раскрыли преступную группировку, которая завезла на Украину партию наркопродукции на почти 100 млн грн. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 21 августа

2023-08-22T11:57

2023-08-22T11:57

2023-08-22T11:57

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киевская область

наркотики

задержание

таможня

украина

контрабанда

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В Киевской области задержали четверых ключевых организаторов преступной группы. Они переправили из Восточной Азии на Украину две тонны прекурсоров для изготовления особо опасных психотропов, сообщили в СБУ.Во время обысков по местам жительства задержанных нашли оптовые партии прекурсоров и оборудование для их фасовки. Стоимость такой партии запрещенных веществ на черном рынке составляет почти 100 млн грн. В дальнейшем дельцы продавали готовый товар через разветвленную сеть наркодилеров, а полученную прибыль распределяли между собой. Контрабандные прекурсоры фигуранты складировали в нескольких гаражных помещениях на территории Киевской области. Для маскировки преступной деятельности "склады " были арендованы подставными лицами, которые формально не имели отношения к наркогруппировке. Для перевозки "товара" в пределах области или при его продаже клиентам из других регионов злоумышленники "втемную" использовали грузовых перевозчиков. Задержанным сообщили о подозрении в контрабанде наркотических средств. Среди подозреваемых также фигурирует таможенный брокер, который помогал сообщникам фальсифицировать документацию для скрытого ввоза "товара". Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

https://ukraina.ru/20230818/1048794799.html

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новости, киевская область, наркотики, задержание, таможня, украина, контрабанда