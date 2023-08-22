В Киеве задержали банду наркоторговцев с контрабандой на 100 млн гривен - 22.08.2023 Украина.ру
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В Киеве задержали банду наркоторговцев с контрабандой на 100 млн гривен
В Киеве задержали банду наркоторговцев с контрабандой на 100 млн гривен - 22.08.2023 Украина.ру
В Киеве задержали банду наркоторговцев с контрабандой на 100 млн гривен
В Киеве раскрыли преступную группировку, которая завезла на Украину партию наркопродукции на почти 100 млн грн. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 21 августа
2023-08-22T11:57
2023-08-22T11:57
новости
киевская область
наркотики
задержание
таможня
украина
контрабанда
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В Киевской области задержали четверых ключевых организаторов преступной группы. Они переправили из Восточной Азии на Украину две тонны прекурсоров для изготовления особо опасных психотропов, сообщили в СБУ.Во время обысков по местам жительства задержанных нашли оптовые партии прекурсоров и оборудование для их фасовки. Стоимость такой партии запрещенных веществ на черном рынке составляет почти 100 млн грн. В дальнейшем дельцы продавали готовый товар через разветвленную сеть наркодилеров, а полученную прибыль распределяли между собой. Контрабандные прекурсоры фигуранты складировали в нескольких гаражных помещениях на территории Киевской области. Для маскировки преступной деятельности "склады " были арендованы подставными лицами, которые формально не имели отношения к наркогруппировке. Для перевозки "товара" в пределах области или при его продаже клиентам из других регионов злоумышленники "втемную" использовали грузовых перевозчиков. Задержанным сообщили о подозрении в контрабанде наркотических средств. Среди подозреваемых также фигурирует таможенный брокер, который помогал сообщникам фальсифицировать документацию для скрытого ввоза "товара". Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
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новости, киевская область, наркотики, задержание, таможня, украина, контрабанда
Новости, Киевская область, наркотики, задержание, таможня, Украина, контрабанда

В Киеве задержали банду наркоторговцев с контрабандой на 100 млн гривен

11:57 22.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины задержание арест
СБУ Служба безопасности Украины задержание арест - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
Читать в
В Киеве раскрыли преступную группировку, которая завезла на Украину партию наркопродукции на почти 100 млн грн. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 21 августа
В Киевской области задержали четверых ключевых организаторов преступной группы. Они переправили из Восточной Азии на Украину две тонны прекурсоров для изготовления особо опасных психотропов, сообщили в СБУ.
Во время обысков по местам жительства задержанных нашли оптовые партии прекурсоров и оборудование для их фасовки. Стоимость такой партии запрещенных веществ на черном рынке составляет почти 100 млн грн.

"Установлено, что фигуранты переправляли прекурсоры на Украину под видом иностранных строительных смесей через международные почтовые сервисы. Завезенную продукцию злоумышленники сбывали своим оптовым покупателям, которые контролировали нарколаборатории по изготовлению психотропов в разных регионах Украины", - отметили в СБУ.

В дальнейшем дельцы продавали готовый товар через разветвленную сеть наркодилеров, а полученную прибыль распределяли между собой. Контрабандные прекурсоры фигуранты складировали в нескольких гаражных помещениях на территории Киевской области.
Для маскировки преступной деятельности "склады " были арендованы подставными лицами, которые формально не имели отношения к наркогруппировке. Для перевозки "товара" в пределах области или при его продаже клиентам из других регионов злоумышленники "втемную" использовали грузовых перевозчиков.
Задержанным сообщили о подозрении в контрабанде наркотических средств. Среди подозреваемых также фигурирует таможенный брокер, который помогал сообщникам фальсифицировать документацию для скрытого ввоза "товара". Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Экспертно-криминалистическая лаборатория управления наркоконтроля по ЮФО - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
18 августа, 17:45
В Киеве задержали банду наркоторговцев, которые сбывали "зелье" в промышленных масштабахВ Киеве раскрыли преступную группировку, которая сбывала оптовые партии тяжелых наркотиков и психотропов за границу. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 18 августа
 
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