Марочко: на Купянском направлении ВСУ устраивают "радиоигры" и строят ложные позиции - 22.08.2023 Украина.ру
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Марочко: на Купянском направлении ВСУ устраивают "радиоигры" и строят ложные позиции
Марочко: на Купянском направлении ВСУ устраивают "радиоигры" и строят ложные позиции - 22.08.2023 Украина.ру
Марочко: на Купянском направлении ВСУ устраивают "радиоигры" и строят ложные позиции
На Купянском направлении ВСУ используют военную хитрость, чтобы ввести в заблуждение российскую разведку. Об этом 22 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале
2023-08-22T11:28
2023-08-22T11:28
новости
андрей марочко
купянское направление
всу
наступление
вс рф
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За последнее время на Купянском направлении наблюдается увеличение количества "радиоигр" со стороны ВСУ, сообщил Марочко. Он добавил, что в районе ж/д станции Купянск-Узловая украинские подразделения создают "имитацию бурной деятельности."Марочко уточнил, что по населённым пунктам в районе Купянска, находящихся на удалении от линии боевых действий, курсируют одни и те же колонны ВСУ с бронетехникой на тралах, автомобилями для перевозки личного состава.Ранее Марочко сообщил, что украинское силовики на Купянском направлении получили большую партию различных боеприпасов, в том числе немецкие мины, которые будут устанавливать специалисты из Германии."На склады боеприпасов, расположенные в районе населенного пункта Купянск, прибыла большая партия БК к различным видам вооружения, в том числе поступили мины DM-22 производства Германии", - сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
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новости, андрей марочко, купянское направление, всу, наступление, вс рф
Новости, Андрей Марочко, Купянское направление, ВСУ, наступление, ВС РФ

Марочко: на Купянском направлении ВСУ устраивают "радиоигры" и строят ложные позиции

11:28 22.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ наемник военнослужащий украинский оружие окоп партизан
ВСУ наемник военнослужащий украинский оружие окоп партизан - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
На Купянском направлении ВСУ используют военную хитрость, чтобы ввести в заблуждение российскую разведку. Об этом 22 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале
За последнее время на Купянском направлении наблюдается увеличение количества "радиоигр" со стороны ВСУ, сообщил Марочко. Он добавил, что в районе ж/д станции Купянск-Узловая украинские подразделения создают "имитацию бурной деятельности."

"Также активно строятся ложные позиции с нахождением на них макетов бронетехники и артиллерийских орудий", - отметил эксперт.

Марочко уточнил, что по населённым пунктам в районе Купянска, находящихся на удалении от линии боевых действий, курсируют одни и те же колонны ВСУ с бронетехникой на тралах, автомобилями для перевозки личного состава.
Ранее Марочко сообщил, что украинское силовики на Купянском направлении получили большую партию различных боеприпасов, в том числе немецкие мины, которые будут устанавливать специалисты из Германии.
"На склады боеприпасов, расположенные в районе населенного пункта Купянск, прибыла большая партия БК к различным видам вооружения, в том числе поступили мины DM-22 производства Германии", - сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
- РИА Новости, 1920, 17.08.2023
17 августа, 10:16
Марочко: более 65% обстрелов севера ЛНР приходится на кассетные снарядыНа участке Сватово – Кременная более 65% натовских снарядов, которые использует ВСУ, приходится на кассетные боеприпасы. Об этом 17 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале
 
НовостиАндрей МарочкоКупянское направлениеВСУнаступлениеВС РФ
 
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