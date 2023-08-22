https://ukraina.ru/20230822/1048847923.html

Зеленский договорился об F-16. Помогут ли они ВСУ?

Зеленский договорился об F-16. Помогут ли они ВСУ? - 22.08.2023 Украина.ру

Зеленский договорился об F-16. Помогут ли они ВСУ?

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды согласились передать Киеву истребители F-16, которые он давно требовал. Вслед за Нидерландами готовность поставить украинской стороне F-16 выразила и Дании.

2023-08-22T03:41

2023-08-22T03:41

2023-08-22T03:43

эксклюзив

владимир зотов

сво

всу

f-16

владимир зеленский

дания

нидерланды

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Правда, практически сразу выяснилось, что ситуация вокруг потенциальных поставок американских истребителей, вопреки утверждениям Зеленского, до сих пор не прояснена. Президент Украины рассказал о будущей передаче 42 самолётов, но в действительности 42 – это просто общее количество F-16, имеющееся в распоряжении нидерландской стороны. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по этому поводу заявил, что Амстердам на данный момент не может точно ответить, сколько именно истребителей будет передано Украине. Более того, по словам Рютте, 24 единицы голландских F-16 к середине 2024 года будут сняты с вооружения, а ещё 18 выставят на продажу.Власти Дании, в свою очередь, сообщили, что они готовы предоставить Киеву F-16, оговорив при этом ряд условий, связанных с обучением персонала, лицензированием и созданием необходимой инфраструктуры. В отличие голландской стороны, официальный Копенгаген назвал точное число самолётов, которое он намерен отдать Украине – 19.Помимо этого, Зеленский побывал в Швеции, у которой он, разумеется, тоже выпрашивал оружие. По итогам визита в Стокгольм он сообщил о достижении "прорывного результата" в вопрос поставок шведских истребителей Gripen, добавив, что Украина "шаг за шагом" приближается к тому, чтобы эти истребители появились в её воздушном пространстве. Однако позднее премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил, что официальный Стокгольм не будет поставлять шведские боевые самолёты Украине.Как известно, США уже давно выразили принципиальное согласие по поводу передачи F-16 украинской стороне. В Вашингтоне при этом неоднократно заявляли, что подготовка пилотов для этих истребителей – процесс далеко не быстрый. Однако представляется очевидным, что боевые самолёты Киеву предоставлены будут обязательно, и произойдёт это отнюдь не в далёком будущем. Какие именно образцы боевой авиации могут быть переданы Украине, как это повлияет на ситуацию в зоне СВО, и с какими проблемами может быть сопряжено их размещение и обслуживание?В первую очередь речь, конечно, идёт об F-16 (Fighting Falcon, "Боевой сокол"), который является одним из самых распространённых боевых самолётов современного мира – всего с конца 70-х годов, когда он встал на вооружение ВВС США, было выпущено более 4600 машин. Истребитель относится к тому же поколению, что и российский МиГ-29, они начали использоваться примерно в одно время.По сути, главным достоинством истребителя является соотношение цены и качества: F-16 не слишком дорог, надёжен и относительно неприхотлив. Завоевать господство в воздухе с его помощью у ВСУ, разумеется, не выйдет, однако, вопреки бравурным заявлениям ряда российских экспертов, "американцы" могут создать российской армии серьёзные проблемы.Во-первых, ВСУ располагают достаточно сильной системой ПВО, и вкупе с истребителями она способна ощутимо затруднить работу российской фронтовой авиации. А во-вторых F-16 может использоваться для нанесения ударов по наземным целям. В частности, истребитель способен нести не только ракеты класса "воздух-земля", но и управляемые авиабомбы большой массы, при пуске со значительной высоты преодолевающие расстояние более чем в 100 км. Это позволит существенно нарастить бомбардировки объектов, находящихся в российском тылу. Известно, что ВСУ сегодня используют для этого британские ракеты Storm Shadow и их французский аналог Scalp, подо что были модернизированы штурмовики советского производства. F-16 расширит подобные возможности.F-16 в силу конструктивных особенностей не может слишком долго находиться в воздухе, но этого и не нужно. Задача будет состоять в том, чтобы, нанеся удар по воздушной или наземной цели, быстро уйти из зоны поражения, не успев стать мишенью для более современных истребителей ВКС РФ. Спикер украинских военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат уже заявил, что F-16 способны помешать российским фронтовым бомбардировщикам наносить бомбовые удары по объектам на линии фронта, что стало одной из причин неудач, связанных с текущим наступлением ВСУ. Так или иначе, выполнение боевого задания российскими самолётами и вертолётами может быть серьёзно затруднено.Подготовка пилотов, вопреки заявлениям американской стороны, вряд ли является основной проблемой. Никого не удивит, если самолётами будут управлять "ветераны" из США и европейских стран. Ещё в 2014 году распространялись сведения, согласно которым командование ВСУ привлекало к выполнению боевых задач пилотов из Хорватии, имевших опыт управления МиГ-29, которые на тот момент составляли значительную часть украинского авиапарка. Трудности может представлять необходимость размещения инфраструктуры обслуживания F-16. В частности, телеграм-канал "Старше Эдды" указывает на то, что появление такой инфраструктуры, став достоянием российской разведки, сразу же сделает аэродром, на котором будут базироваться F-16, мишенью для российских крылатых ракет. Многие обозреватели отмечают, что точность наносимых ими ударов в последнее время существенно возросла. В такой ситуации украинские ВВС будут вынуждены тратить основные усилия на то, чтобы маскировать взлёты американских истребителей, и это грозит сделать их массовое использование невозможным.Однако, повторим, этого и не нужно: ВСУ на текущем этапе заинтересованы не в завоевании господства в воздухе, а в том, чтобы, в первую очередь, максимально усложнить жизнь ВКС РФ. И эта задача представляется вполне решаемой.Так как Швеция (по крайней мере, на текущий момент) отказывается поставлять Украине Gripen, то ещё одной машиной, способной усилить украинские ВВС, может стать французский Mirage 2000. "Миражи" менее маневренные, чем F-16, однако они способны хорошо выполнять функции штурмовика, и, что весьма важно, нести ракеты Scalp. Французские вооружённые силы постепенно переходят на более современные истребители Rafale, и отправка на Украину "Миражей" вряд ли серьёзно обременит Париж. Ещё одним вариантом мог бы стать Eurofighter Typhoon (например, из Британии), предназначенный, помимо прочего, для пусков Storm Shadow. Однако британские власти заявили о неготовности передавать Украине европейский истребитель.На данный момент в НАТО, судя по всему, есть консенсус в вопросе о том, какой именно представитель западной авиатехники должен быть передан Киеву. Это F-16. Разговоры о том, что он не окажется в распоряжении украинских ВВС как минимум до следующего года, не должны никого успокаивать, равно как и рассуждения о том, что российские Су-35 и С-400 перещёлкают американских "соколов" как орехи. F-16 грозят стать серьёзной проблемой. Хочется надеяться, что у ВС РФ уже сегодня есть рабочие варианты её решения.

https://ukraina.ru/20230821/1048840207.html

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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