https://ukraina.ru/20230726/1048277190.html

Владимир Попов о том, на что способны F-16 и почему проблема с летчиками может стать фатальной для ВСУ

Владимир Попов о том, на что способны F-16 и почему проблема с летчиками может стать фатальной для ВСУ - 26.07.2023 Украина.ру

Владимир Попов о том, на что способны F-16 и почему проблема с летчиками может стать фатальной для ВСУ

Скорее всего, F-16 разместят на Западной Украине, откуда самолеты будут оперативно перелетать на аэродромы к белорусской границе в Луцк, к Харьковщине, Виннице, чтобы базироваться в 200–300 километрах от линии соприкосновения с нашими войсками и наносить удары. Однако мы не будем ждать, пока ВСУ получат истребители

2023-07-26T17:14

2023-07-26T17:14

2023-07-26T17:31

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Генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов объяснил в интервью изданию Украина.ру, в чем главная проблема с поставками F-16 на Украину.США и их партнеры не смогли согласовать план обучения украинских пилотов на F-16, сообщило 25 июля Politico.— Владимир Александрович, видели ли вы лично истребители F-16?— Безусловно. Мне приходилось не только со стороны видеть F-16 – на выставках и в авиасалонах, но и работать с ними на практике по долгу службы. Около 10 лет назад у меня были полеты, служебные командировки и совместные учения на Аляске, в Канаде. На аэродроме в Анкоридже, потом в Фэрбанксе, на другой большой авиабазе я имел возможность не только пощупать эти самолеты, но и в кабине посидеть и, конечно же, на тренажере полетать, опробовать, что это за "птица" такая.Если сравнить с тем, что у нас есть, я могу сказать, во-первых, что это достаточно известный брендовый самолет Америки, доступный в эксплуатации. Его знают во всем мире — США умеют презентовать и даже где-то перехвалить свою технику. Во-вторых, это один из многоцелевых боевых, легких истребителей, производство которых осуществляется более 40 лет — при этом до сих пор самолеты выпускают массово. Я бы сказал, что это хорошо отработанный истребитель — у него все "детские болезни" ушли прочь, осталось только модернизировать.— С какими нашими аналогами мы можем сравнить F-16?— Маневренный, скоростной истребитель F-16 — "одноклассник" для российских самолетов МиГ-29, МиГ-35. Последний — наш уникальный самолет-долгожитель, к которому можно отнести все вышеназванные положительные качества F-16 — и даже больше.— Вы отметили плюсы F-16. А какие слабые стороны могли бы назвать у этих летных аппаратов?— Да, я уже похвалил F-16, но, действительно, он имеет свои особенности — например, в управлении: штурвал, джойстик у самолета на борту правой руки. У него степень автоматизации — очень высокая, и поэтому такое положение якобы удобно и безопасно/, по словам американцев. На самом деле это минус, особенно для тех украинских летчиков ВСУ, которые будут на него переучиваться: на первоначальном этапе освоения этого самолета они столкнутся с трудностями.Я сам, как упоминал выше, попробовал управлять F-16 и заметил небольшие психологические трудности как летчик традиционных систем управления самолетом. Например, на наших машинах штурвал, ручка управления, грубо говоря, между ног – по центру, по осевой линии располагается. Это дает большой плюс с точки зрения психофизики: у нас не случайно две почки, два глаза, две руки — симметрия и внутренняя, и внешняя важна. Когда мы штурвал держим по центру самолета и по центру себя, нам проще управлять, потому что адаптивно мы чувствуем машину, мы живем в ней.Когда я пацаном учился в аэроклубе и училище, мне говорили, что летчик-курсант летает за самолетом; просто летчик летает в самолете; летчик-ас летает впереди самолета — потому что предугадывает его поведение и чувствует его.Второй минус — у F-16 очень серьезная автоматика: она и помогает, и одновременно расхолаживает летчика, потому что зачастую купирует его ошибки. Пока искусственный интеллект работает, все хорошо; как только произойдет отказ автоматики, например, в результате поражения, это станет большим минусом для боевого самолета.Третий момент — при всех хвалебных словах западных стран об этом самолете, на самом деле в серьезных боевых конфликтах он еще не участвовал. Истребитель использовали в боях с неравным, более слабым по мощи противником, поэтому F-16 выходил с достаточными победами. Считается, что у него более 40 боевых побед в разных конфликтах, которых, кстати, с его участием было около сотни.— Может ли Украина использовать советское авиационное наследие, имеющуюся инфраструктуру аэропортов для базирования F-16? Какие есть сложности в их обслуживании?— Абсолютно верно, на Украине возможно базирование, размещение авиации любого назначения, любого класса. И дальнюю авиацию ВСУ могут разместить, и фронтовую бомбардировочную, и истребительную бомбардировочную, или чисто истребительную, армейскую — комплекс авиационной техники для обслуживания советского авиационного наследия, инфраструктура аэродромов, аэропортов, даже гражданской авиации, имеется.У них по нашим подсчетам сегодня — более тридцати аэродромов, которые могут функционировать и прямо сейчас свободно принять западные машины F-16, Eurofighter Typhoon, другие боевые вертолеты. Стандарты НАТО, Советского Союза или России по некоторым инфраструктурным характеристикам, например, по длине и ширине взлетно-посадочной полосы (ВПП), по рулежным дорожкам, по местам стоянки не слишком отличаются друг от друга. Конечно, есть разница с точки зрения технического обслуживания: заправка кислородом, азотом, нейтральным газом, топливом, маслами, гидросмесью — тут штекеры даже разные, давление разное, предпочтение по напряжению разное.По электрике западную летную технику обслуживают иначе. В этом плане инфраструктуру украинских аэродромов нужно дорабатывать или менять коренным образом: например, в комплекте с F-16 поставлять соответствующие подвижные, на автомобильной базе, аэродромные источники питания (АПА); поставлять станции проверки, подготовки двигателя, систем навигации и локационных станций. Что греха таить — приводные радиостанции другие, у них частоты иные.Все вышеуказанное можно доработать, но это время, деньги…— Сколько денег и времени нужно, чтобы подготовить военный аэродром для использования и обслуживания западных самолетов?— Если заменять полностью все под западную технику или доводить до ума имеющееся оборудование — чтобы все заработало, понадобятся сотни миллионов и месяцы на переподготовку. Но мы же не будем ждать, когда вражеские самолеты соберутся на Украине, взлетят и полетят в нашу сторону! Шила в мешке не утаишь — это такая техника, что мы волей-неволей ее увидим, когда они будут тренироваться, летать. Кроме того, есть другие косвенные признаки, что у противника появилась летная техника. И как только истребители появятся на аэродромах базирования сопредельного государства, я думаю, в эту же ночь будет нанесен по ним удар.Например, на первое время они могут переоборудовать 12–15 аэродромов для маневров F-16 – сесть, дозаправиться, уйти на рассредоточение, чтобы выйти из-под нашего ракетного удара. При этом самолеты должны скрытно размещаться, их необходимо прятать в укрытия — это уже огромные затраты.На Западе могут создать мобильные группы и присылать для того, чтобы обеспечить эскадрилью F-16, проработать и так далее. Это займет время: 2–3 месяца на переброску с континента, или на западе Европы все это нужно будет собрать. Я думаю, таких больших запасов у них нет. Сегодня подтверждено, что даже боеприпасов-то не хватает: артиллерийских, ракетно-залпового огня. Дефицит у Запада (а значит и у ВСУ) в вооружениях, тем более — для авиации.— Какова цена вопроса подготовки специалистов для управления и обслуживания F-16?— И тут не все просто. Во-первых, им же нужно готовить и наземных специалистов, которые должны на этих машинах ездить, обеспечить технологию работу и безопасность движения даже на аэродроме. Другое дело, если ВСУ дадут западных инструкторов, но это опять же наемники — захотят ли они работать на прифронтовых аэродромах, по которым ВКС России будет наносить удары.Во-вторых, если (внимание!) хорошего летчика переучивать на F-16 до среднего уровня выполнить боевую задачу, можно через 3 месяца его запускать на выполнение каких-то ограниченных боевых задач. Если у Украины еще остались готовые летчики, начнут обучение с них. Но имейте в виду, от общего числа украинцев, которых переучат, 15–20% станут летающими мишенями для наc.Насколько мне известно, в январе месяце этого года у них [на Западе] работала тестовая группа украинских летчиков из 8–12 человек, украинские инженеры переучивались, работали с F-16. Не исключено, что они уже приехали с сертификатами, полетали немножко.Если самолеты разместят и будут готовить и обслуживать в Польше, Словакии или Румынии, и оттуда выполнять боевые задачи — в этом случае летчики (это будут наемники) скорее всего придут из Канады, в которой проживают этнические украинцы. Я раньше встречался с такими, когда отношения РФ и Украины были нормальные — тогда мы общались на равных. Из других стран мира наберутся единицы подобных "добровольцев": риск большой и его понимают все — стоит ли даже за большие деньги так сильно рисковать своим здоровьем и жизнью?— Что летчики-иностранцы думают о русской авиации?— Русскую, или тогда еще советскую, школу они знают, понимают ее правильно, понимают не только силу русской авиации, но и оценивают подготовку летного состава. Например, когда я называл, на каких типах самолетов или вертолетов я летаю, то всегда видел только поднятый палец вверх — знак того, что признательность есть. Русская авиация однозначно заслуживает уважения во всем мире.Сегодня мы находимся дуальной ситуации, работаем почти на равных. А если будет слабый противник даже на хороших самолетах, то все равно он потеряет приоритет технических возможностей того или иного военного комплекса, в частности — самолета F-16.— А каков боевой дух у летчиков-украинцев сейчас?— Сегодня многие бойцы ВСУ морально подавлены. Как бы они не ершились, как бы они не били себя в грудь, дескать, мы на перемогу готовы, все равно подспудно испытывают стресс. А это, мягко говоря, совсем не тот настрой, чтобы переучиваться, да, еще и понимать, что ты не все освоил, не все знаешь, но должен выполнять боевые задачи.Кроме того, я уверен, что у ВСУ нет столько летчиков, чтобы менять их на ротационной основе: слетал 2–10 раз и на отдых, и потом свежую кровь пускать. Как ввяжутся в бой — так до конца и будут в небе, пока их не собьют, или сами не окажутся летать, или пока самолет не получит повреждения и не уйдет на ремонт. С последним у них тоже очень большая проблема.— Запад не поставляет специальные передвижные ремонтные мастерские для бронетехники, чтобы обслуживать ее в полевых условиях. Например, все манипуляции с танками Leopard и боевыми машинами пехоты Bradley производят за границей, а не на Украине. С самолётами может быть так же?— Абсолютно верно, безусловно. Есть два варианта использования F-16 в этом конфликте. Как я уже сказал, это размещение и вылет на боевые задания из Польши, Словакии или Румынии. В этом случае мы имеем полное моральное право нанести удар по аэродромам стран НАТО, где техника будет базироваться, откуда истребители будут вылетать, бить или противодействовать как-то России. Ждать мы точно не будем. Безусловно, это не лучший выход, и предвестник мировой войны, но по-другому нам нельзя.Я думаю, объединенный Запад все-таки будет действовать осторожно, как говорят в России: "Семь раз отмерь — один раз отрежь". Скорее всего, F-16 разместят на Западной Украине, и они будут оперативно перелетать на аэродромы к белорусской границе в Луцк, к Харьковщине, Виннице, чтобы базироваться в 200–300 километрах от линии соприкосновения с нашими войсками и наносить удары.По сути ремонт самолетов на территории Украины организовать могут, опираясь на потенциал ремонтных заводов, которые были расположены в советское время на территории Украины — по моим подсчетам, их было около двадцати. В каком состоянии эти предприятия, мы не будем сейчас говорить — некоторые уничтожены или неработоспособны, большинство работников ушли на фронт за три-четыре волны мобилизации. Они ведь, не задумываясь, прямо "от станка", забирали специалистов и технологов из авиационно-ремонтных предприятий, авиационно-конструкторских бюро, авиационных заводов. Однако посмотрим на ситуацию трезво и предположим, что даже если функционирует половина указанных ремонтных заводов, это уже много. Если же объединенный Запад согласится поставлять ВСУ полевые авиационно-ремонтные мастерские, это также будет для украинской авиации хорошим подспорьем.Безусловно, это лишь предположения и теории: как будет на практике — никто не знает. Кроме того, во-первых, это дорого. Во-вторых, как вы верно отметили, для автомобильной и бронетехники недостаточно ремонтных баз у ВСУ — это планируют брать на себя поляки, словаки или румыны, кто-то еще). Почему вдруг Запад сделает исключение для авиации?Все упирается в финансирование, в количество средств, запасов, которые у США и Европы есть на складах и в арсеналах. Да, есть условные хранилища в Дании, Нидерландах, но, что они так сразу все отдадут и оставят себя без вооружений? Тот же F-16 еще интенсивно используют на Западе, а это извините, как русские говорят: "Своя рубашка ближе к телу". Я уверен, будут думать сначала о своей безопасности, а потом уже об обеспечении жизнедеятельности авиации Украины.И даже если запасные части [для бронетехники и самолетов] есть у Запада, их доставить же нужно — это во сколько же обойдется логистика из-за океана?!

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https://ukraina.ru/20230710/1047926577.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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