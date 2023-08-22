https://ukraina.ru/20230822/1048764566.html

"Кирпич", брюки, а может барсики. Что такое БРИКС и в чём его феномен

"Кирпич", брюки, а может барсики. Что такое БРИКС и в чём его феномен - 22.08.2023 Украина.ру

"Кирпич", брюки, а может барсики. Что такое БРИКС и в чём его феномен

С 22 по 24 августа в Йоханнесбурге пройдёт одно из главных международнополитических событий года - саммит БРИКС. Что это за объединение, в которое входят совершенно разные по многим параметрам страны, и как оно стало успешнее G7

2023-08-22T03:35

2023-08-22T03:35

2023-08-22T03:36

эксклюзив

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От "кирпича" к БРЮКам: как появился БРИКСНазвание "БРИКС" появилось раньше, чем само объединение. В 2001 году руководитель отдела глобальных экономических исследований американского банка Goldman Sachs Джим О’Нил в аналитической записке обозначил Бразилию, Россию, Индию и Китай как страны с самыми высокими темпами развития, которые, по его оценке, станут доминирующими экономическими системами в мире к 2050 году, и придумал для обозначения этой 4-ки аббревиатуру BRIC. Сочетание 1-х букв названий государств созвучно с английским словом "brick" - "кирпич": то есть по ассоциации этот "кирпич" (бразильская, российская, индийская, китайская экономики) построят мировую экономику. Этот термин сразу вошёл в обиход, его стали использовать корпорации, инвестирующие в эти 4 страны.Воплощение идеи в жизнь произошло спустя 5 лет. Инициатором создания такого объединения стала российская сторона, а именно – президент РФ Владимир Путин. По его предложению "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2006 года состоялась 1-я встреча глав МИД в таком формате, на которой министры подтвердили заинтересованность в развитии 4-стороннего сотрудничества. Встреча лидеров стран прошла "на полях" мероприятий тогда ещё G8 в Японии 9 июля 2008 года опять же по инициативе России, а уже 16 июня 2009 года Екатеринбург принял 1-й саммит БРИК.Казалось бы, настолько разные по многим параметрам – и экономическим, и социальным, и политическим, и демографическим, и культурным – страны, как можно объединить их, но именно Бразилия, Россия, Китай и Индия в XXI веке показывали такой экономический рост, что стали опережать развитые государства по доле в мировой экономике.В 2010 году объединение расширилось до 5-ки за счёт присоединения ЮАР (the Republic of South Africa) и стало называться БРИКС. В русском варианте с иронией говорили "БРЮКИ" (Бразилия-Россия-ЮАР-Китай-Индия). Это расширение имело бОльше политические мотивы, чем экономические. Исходя из начальной теории О'Нила, ЮАР в БРИК не вписывалась: слишком слабая экономика, низкие демографические показатели, высокий уровень безработицы, соответственно, значительная часть населения не участвует в экономической жизни – однако с приходом республики географическое представительство объединения распространилось ещё и на африканский континент.Насколько влиятелен БРИКСНа сегодняшний день БРИКС – это:29,5% территории мира;40% мирового населения (3,2 млрд человек);32,5% ВВП по паритету покупательной способности;15,3% золотого запаса;9,8% залежей нефти;43,2% урожая пшеницы;53,7% урожая риса;20,5% мирового экспорта;36% промышленного производства;72,2% добычи алюминия;77,4% добычи палладия;29,3% добычи золотаПо данным Международного валютного фонда, БРИКС с 2020 года опережает G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) по вкладу в рост мировой экономики: в 2023-м они обеспечат 32,1% и 29,9% роста соответственно, к концу 2028 года, по прогнозу, доля БРИКС вырастет до 33,6%, а G7, наоборот, сократится до 27,8%.По мнению внештатного старшего научного сотрудника американской неправительственной организации Atlantic Council Хуна Трэна, БРИКС в перспективе может эволюционировать в "коллегу" G7 в мировых делах, что окажет очень серьёзное влияние на международные отношения.Секрет успехаВ отличие от международных организаций и блоков БРИКС имеет более гибкую структуру, за счёт чего может оперативнее и эффективнее реагировать на возникающие вызовы глобального масштаба.Если, например, G7 выстроено так, что есть 1 гегемон в лице Соединённых Штатов, а остальные 6 обслуживают его экономические и политические интересы, то в БРИКС деятельность построена на принципе взаимного равенства стран с собственными национальными интересами. Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР заботит своё развитие и повышение своего благополучия, они не дружат против других государств, что в нынешних геополитических условиях становится всё ценнее и привлекательнее.Ресурсы, которыми обладает 5-ка – углеводороды, аграрная продукция, промышленное производство, высокие технологии, драгоценные металлы и камни (как реальная альтернатива резервированию бумажных денег), - позволяют БРИКС не просто выжить в условиях дефицита жизненно важных энергоносителей, продовольствия, питьевой воды, но и динамично развиваться.Хотя дедолларизация не является как таковой целью БРИКС, он активно наращивает взаиморасчёты в национальных валютах, что не может бесследно пройти для США. Для тех стран, которые выступают против американского господства в мировых делах, это крайне привлекательно.БРИКС на пике популярностиВ условиях, когда мировая экономика всё больше дефрагментируется, мировое сообщество на фоне украинского конфликта поляризировано до предела, интерес к БРИКС тоже велик как никогда, особенно в последний год.Одной из тем предстоящего саммита в Йоханнесбурге будет вопрос расширения объединения – необходимо выработать процедуру, а также рассмотреть кандидатуры всех желающих присоединиться к нему.Заявки на вступление в БРИКС, как уточнила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, подали 23 государства: ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Иран, Государство Палестина, Египет, Марокко, Алжир, Нигерия, Эфиопия, Сенегал, Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Бангладеш, Аргентина, Венесуэла, Куба, Боливия, Гондурас, Белоруссия, Казахстан. Лидеры всех этих стран приглашены на саммит в ЮАР, сообщил южноафриканский дипломатический источник.Например, для Ирана, находящегося десятилетиями под западными санкциями, это было бы реальным шансом принимать активное участие в выработке политических и экономических решений на международной арене, к тому же он имеет тесные связи с членами БРИКС."Уровень экономического развития стран-членов БРИКС позволит и Марокко нарастить определённые сферы экономики. При этом географическое положение нашей страны поможет развить и упростить логистические цепочки альянса. Так что этот союз точно станет взаимовыгодным", - заявила марокканский депутат Ан-Нузха Ибакарим.Саудовская Аравия, как пишет местное издание Okaz, сможет укрепить своё экономическое и политическое положение, поддерживать безопасность и стабильность в свете растущих глобальных экономических и политических вызовов, а БРИКС благодаря вступлению королевства увеличит свою долю по запасам нефти и природного газа, цемента, фосфатов, золота, меди, цинка, кроме того, Саудовская Аравия обладает обширным территориям, пригодными для выработки солнечной энергии.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Московской конференции по международной безопасности, отметил бурный рост авторитета и притягательности БРИКС, в рамках которого "страны с разными политическими системами, самобытными ценностными платформами подают пример многополярной дипломатии, нацеленной на согласование на равноправной основе эффективных форм торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного взаимодействия, форм, защищённых от диктата извне".Однако вместе с очевидными преимуществами - усиление глобального влияния за счёт присоединения региональных лидеров, обладающих хозяйственным потенциалом и крупными запасами природных ресурсов, - расширение БРИКС несёт с собой и возможные риски, поскольку государства крайне неоднородны экономически, что в конечном итоге может сказаться на общих показателях объединения, поэтому к выбору новых членов нужно подходить прагматично.Насчёт Аргентины вопрос остаётся открытым, поскольку никто из кандидатов в президенты – министр экономики Серхио Масса, бывшая министр безопасности Патрисия Буллрич, депутат крайне правых взглядов Хавьер Милей - не в восторге от идеи присоединения к БРИКС, а действующий глава государства Альберто Фернандес примет участие в предстоящем саммите.Если всё же Аргентина станет членом объединения вместе с Ираном, то его можно будет ласково называть БАРСИКИ (Brazil- Argentina – Russia-South Africa –India-China – Iran).Идеальными кандидатами на вступление в БРИКС, по оценке Джима О'Нила, помимо уже подавших заявку Саудовской Аравии, Индонезии, Нигерии, Египта, Эфиопии, Бангладеша, Вьетнама и Ирана, стали бы Турция, Пакистан, Филиппины, Мексика.Впрочем, последняя не собирается вступать в БРИКС, поскольку, как объяснил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, страна по экономическим, соседским и геополитическим причинам будет продолжать укреплять связи в Северной Америке и Америке в целом."Поскольку страны БРИКС включают также Бразилию, Индию и ЮАР, которые находятся вне рамок существующего порядка, то в некоторой степени страны БРИКС выступают движущей силой, а вернее, новой формирующейся силой реформирования существующего международного порядка и глобального управления. Если страны БРИКС добьются расширения состава своих членов, это ещё больше увеличит представительство стран объединения на глобальном Юге, а также повысит значимость стран БРИКС в глобальном управлении", - уверен руководитель Исследовательского института внешней политики при Шанхайской академии международных исследований Ню Хайбинь.

https://ukraina.ru/20230805/1048486829.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, брикс, россия, бразилия, индия, китай, юар, g7, экономика, сергей лавров, зарубежье