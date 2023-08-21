https://ukraina.ru/20230821/1048842501.html

Продвижение под Купянском, Польша занимает место США. О чём говорили эксперты 21 августа

Продвижение под Купянском, Польша занимает место США. О чём говорили эксперты 21 августа - 21.08.2023 Украина.ру

Продвижение под Купянском, Польша занимает место США. О чём говорили эксперты 21 августа

Украина.ру, 21.08.2023

2023-08-21T15:49

2023-08-21T15:49

2023-08-21T15:49

эксклюзив

евсеев

купянск

всу

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россия

мосты

новый оскол

сергей наев

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Бои под КупянскомИз-под Купянска приходят новости, что Украина там взрывает мосты через Оскол, вывозит командование и гражданскую администрацию.Комментируя это, военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев отмечает, что пока есть разная информация по поводу мостов. Говорили, что мы их уничтожаем. Хотя в ходе СВО наш опыт уничтожения мостов был не совсем удачным.В любом случае, подчёркивает Евсеев, под Купянском киевский режим ведет себя в соответствии со своей преступной сущностью. Они бросают людей на произвол судьбы на левом берегу Оскола и могут допустить их окружение в районе водохранилища."Теперь насчет наших успехов. Важно, что мы на этом направлении атакуем без ввода резервов. Мы просто выбиваем украинские склады боеприпасов и разрушаем их тыловую инфраструктуру.К тому же, группировка противника на левом берегу Оскола серьезно ослабла. Мне кажется, что ее бросают на произвол судьбы, поэтому взрывают мосты.С военной точки зрения для Украины сейчас нет смысла взрывать мосты. Как они будут снабжать группировку на противоположном берегу? Но если это все же мы взрываем мосты через Оскол, то я этому очень рад. Потому что это большой успех", – рассказал военный эксперт.При этом водная преграда в виде Оскола не должна задержать российские силы, считает он.Евсеев хотел бы, чтобы мы освободили весь Купянск и двигались дальше. Мы можем подойти к Харькову на 20 километров, чтобы доставать его из ствольной артиллерии. Также нужно освобождать приграничную зону, чтобы прекратить бесконечные обстрелы Белгородской области.Короче говоря, Харьков надо постепенно окружать."Я не знаю, насколько у нас хватит для этого сил. Но меня радует, что наше наступление под Купянском идет широким фронтом.Когда вы наступаете широким фронтом, у противника остается меньше сил остановить ваше наступление везде. Почему у ВСУ ничего не получается на Запорожском и Южно-Донецком направлениях? Потому что Работино или Урожайное – это узкие места. Они концентрируют по три бригады в одной точке, но наступать широким фронтом у них не получается.Надеюсь, что после формирования плацдарма на противоположном берегу Жеребца мы сформируем такой же плацдарм на противоположном берегу Оскола. Пора возвращать эти земли под контроль России", – заявил эксперт.Польша – новый жандарм ЕвропыРанее командующий Объединенными силами Украины Сергей Наев заявил, что Киев повысит стойкость обороны и усилит огневое поражение в районе Волынской области на границе с Белоруссией.При этом, по словам военачальника, ситуация на этом направлении спокойная и контролируемая.Политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов считает, что согласованная пиар-кампания, связанная с выборами в Польше и на Украине.По словам Самойлова, сейчас "Право и справедливость" (ПиС – правящая партия в Польше – Ред.) очень серьезно теряет голоса. Поэтому на фоне растущей внешней угрозы правящая польская партия пытается сохраниться у власти.А Киеву нужно нагнетать обстановку, чтобы отсрочить проведение выборов или вообще их отменить."Мне кажется, Украина сейчас начнет нагнетать обстановку и вокруг Приднестровья. "Мы все в кольце врагов, поэтому голосуйте за верховного главнокомандующего или отменяйте выборы". Это абсолютно читаемая ситуация", – считает аналитик.В целом, говорит он, США будут ослаблять свое военное присутствие в Европе. Будут забирать свои вооруженные силы из Европы и Ближнего Востока, чтобы перенаправить их в Юго-Восточную Азию для давления против Китая и сохранения своего влияния в этом регионе.А поляки хотят стать полицейскими вместо уходящих американских войск, которых Вашингтон наймет для решения своих задач. Поэтому Америка вооружает поляков, а поляки нагнетают истерию, оправдывая огромные оружейные контракты с США и Южной Кореей.Варшава хочет перехватить военно-политический штандарт у Германии. Венгрия отошла в сторону, а Румыния еще не приняла решения, сообщил Самойлов."Поляки переформатируют свою внешнюю политику на роль жандарма Европы для отстаивания интересов Америки, ожидая от США более серьёзную помощь по сравнению с тем, которую Вашингтон оказал Украине.А во внутренней политике Варшава, Вильнюс и Киев нагнетают истерию вокруг России и Белоруссии, чтобы сохранить у власти правящие партии и внешнеполитический курс, который они избрали", – заявил аналитик.Блокирование поставок оружия и техники из ПольшиПолитолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин ответил на вопрос, имеет ли смысл с военной точки зрения с нашей стороны провести операцию — условно говоря, занять Луцк и Львов и отрезать Украину от поставок западного оружия через Польшу.Проведение такой силовой операции, считает политолог, вполне возможно. Причем – с занятием Львова и других крупных городов и военных баз в северо-западной и юго-западной частях Украины.Блокирование поставок натовских вооружений и военной техники возможно также продолжать осуществлять и с помощью ракет большой дальности и ударными средствами авиации ВВС России, что уже делается, добавил он."До реальных поставок американских истребителей-бомбардировщиков F-16 на Украину, сертифицированных под доставку корректируемых ядерных авиабомб, еще есть некоторое время.До этого "часа икс" необходимо уничтожить все военные и гражданские аэродромы на украинской территории, чтобы такие самолеты вообще не приземлялись на них", – убеждён Козин.Также он прокомментировал текущее состояние сил и ресурсов НАТО – есть ли у них возможность воевать с Россией и Белоруссией."Да, есть. Точнее сказать: частично есть. Но практика прямого участия вооруженных сил НАТО на стороне Украины в агрессии против России за последние полтора года свидетельствует о том, что в штаб-квартире альянса, расположенной в районе Эвере бельгийской столицы, уже стали понимать: Россию коллективному Западу никогда не победить — ни с помощью обычных, ни с помощью ядерных вооружений.В особенности при наличии у нас самых передовых и перспективных видов неядерных и ядерных вооружений, которых нет у агрессивного сообщества западных государств", – сообщил политолог.Также не стоит забывать, что Россия уже практически модернизировала всю свою стратегическую ракетно-ядерную триаду, а США только приступили к этому длительному процессу. Да, и действующие гиперзвуковые системы американский ВПК пока не создал. А у нас они уже есть."В этой связи рекомендовал бы американскому и украинскому военно-политическому руководству заучить русскую поговорку: "Семь раз отмерь, один раз отрежь".К нынешней ситуации она может интерпретироваться так: прежде чем принимать какие-то военно-политические решения в отношении России и Белоруссии подумайте крепко — к чему это может привести в отношении вас и ваших воинствующих сателлитов?" – сказал Козин.

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https://ukraina.ru/20230818/1048774062.html

https://ukraina.ru/20230821/1048806583.html

купянск

новый оскол

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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