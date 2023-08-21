Эрдоган рассказал о посреднической роли Турции в урегулировании конфликта на Украине
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
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Для обсуждения зерновой сделки в Россию может приехать глава турецкого МИД. Об этом Эрдоган заявил журналистам 21 августа, по возвращении из Венгрии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется добиться проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
"Мы говорили об этом во время приезда Зеленского (в Стамбул), а также на наших встречах на саммите лидеров НАТО (в Вильнюсе). Я надеюсь, что мы добьемся результатов, если два лидера одобрят наше посредничество", - цитирует РИА Новости слова президента Турции.
Также Эрдоган сказал, что в ближайшее время Россию может посетить министр иностранных дел Турции Хакан Фидан для переговоров по возвращению России в Черноморскую зерновую инициативу.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 2 августа договорились о проведении личной встречи, в ходе которой будут обсуждаться вопросы турецкого посредничества при урегулировании украинского конфликта и зерновая сделка.
9 августа, 13:47В ход пошли военные аргументы. Что происходит вокруг "зерновой сделки"Ситуация с зерновой сделкой остаётся неопределённой. Российская сторона принципиально от возможности продления сделки не отказывалась, украинская же сторона настаивает на полном разблокировании портов. У обоих сторон есть свои аргументы, преимущественно военного характера