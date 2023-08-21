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Эрдоган рассказал о посреднической роли Турции в урегулировании конфликта на Украине

Эрдоган рассказал о посреднической роли Турции в урегулировании конфликта на Украине - 21.08.2023 Украина.ру

Эрдоган рассказал о посреднической роли Турции в урегулировании конфликта на Украине

Для обсуждения зерновой сделки в Россию может приехать глава турецкого МИД. Об этом Эрдоган заявил журналистам 21 августа, по возвращении из Венгрии

2023-08-21T15:50

2023-08-21T15:50

2023-08-21T15:50

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется добиться проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине.Также Эрдоган сказал, что в ближайшее время Россию может посетить министр иностранных дел Турции Хакан Фидан для переговоров по возвращению России в Черноморскую зерновую инициативу.Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 2 августа договорились о проведении личной встречи, в ходе которой будут обсуждаться вопросы турецкого посредничества при урегулировании украинского конфликта и зерновая сделка.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, эрдоган, украина, посредники, россия