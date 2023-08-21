В Киеве мужчина из ненависти к военным поджигал их автомобили - 21.08.2023 Украина.ру
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В Киеве мужчина из ненависти к военным поджигал их автомобили
В Киеве мужчина из ненависти к военным поджигал их автомобили - 21.08.2023 Украина.ру
В Киеве мужчина из ненависти к военным поджигал их автомобили
Министерство внутренних дел Украины 21 августа в своем телеграм-канале сообщило о задержании мужчины, подозреваемого в поджоге автомобилей военнослужащих
2023-08-21T11:22
2023-08-21T11:22
поджог
автомобили
новости
военные
украина
киев
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"В Киеве полиция задержала мужчину за поджог 12 автомобилей военнослужащих. Фигуранта полицейские разоблачили "на горячем" во время закладки зажигательного устройства к очередному автомобилю военного. Устройства злоумышленник изготавливал сам, они срабатывали по определенному времени. Свои действия задержанный объяснил негативным отношением к военным", - говорится в материале.По данным министерства, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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поджог, автомобили, новости, военные, украина, киев
поджог, автомобили, Новости, военные, Украина, Киев

В Киеве мужчина из ненависти к военным поджигал их автомобили

11:22 21.08.2023
 
© -gregg- / flickr
© -gregg- / flickr
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Министерство внутренних дел Украины 21 августа в своем телеграм-канале сообщило о задержании мужчины, подозреваемого в поджоге автомобилей военнослужащих
"В Киеве полиция задержала мужчину за поджог 12 автомобилей военнослужащих. Фигуранта полицейские разоблачили "на горячем" во время закладки зажигательного устройства к очередному автомобилю военного. Устройства злоумышленник изготавливал сам, они срабатывали по определенному времени. Свои действия задержанный объяснил негативным отношением к военным", - говорится в материале.
По данным министерства, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
8 августа, 11:04
Срежессированные с Украины поджоги военкоматов связаны с успехами России на СВО - Генпрокуратура РФГенеральная прокуратура России связала серию поджогов военкоматов по указаниям, поступившим с Украины, с успехами российских войск в зоне спецоперации. Соответствующее сообщение 8 августа распространила пресс-служба ведомства
 
поджогавтомобилиНовостивоенныеУкраинаКиев
 
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