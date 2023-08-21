https://ukraina.ru/20230821/1048835133.html

В Киеве мужчина из ненависти к военным поджигал их автомобили

В Киеве мужчина из ненависти к военным поджигал их автомобили - 21.08.2023 Украина.ру

В Киеве мужчина из ненависти к военным поджигал их автомобили

Министерство внутренних дел Украины 21 августа в своем телеграм-канале сообщило о задержании мужчины, подозреваемого в поджоге автомобилей военнослужащих

2023-08-21T11:22

2023-08-21T11:22

2023-08-21T11:22

поджог

автомобили

новости

военные

украина

киев

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"В Киеве полиция задержала мужчину за поджог 12 автомобилей военнослужащих. Фигуранта полицейские разоблачили "на горячем" во время закладки зажигательного устройства к очередному автомобилю военного. Устройства злоумышленник изготавливал сам, они срабатывали по определенному времени. Свои действия задержанный объяснил негативным отношением к военным", - говорится в материале.По данным министерства, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

https://ukraina.ru/20230808/1048553672.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

поджог, автомобили, новости, военные, украина, киев