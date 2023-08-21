Украинские войска выпустили кассетные снаряды по Донецку - 21.08.2023 Украина.ру
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Украинские войска выпустили кассетные снаряды по Донецку
Украинские войска выпустили кассетные снаряды по Донецку - 21.08.2023 Украина.ру
Украинские войска выпустили кассетные снаряды по Донецку
Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка за пять минут. Об этом 21 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
2023-08-21T09:50
2023-08-21T09:50
донецк
кассетные боеприпасы
снаряды
новости
украина
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:20 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)... 09:25 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в телеграм-канале представительства.В 9.10 был обстрелян также Ясиноватский район ДНР, выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк, кассетные боеприпасы, снаряды, новости, украина
Донецк, кассетные боеприпасы, снаряды, Новости, Украина

Украинские войска выпустили кассетные снаряды по Донецку

09:50 21.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка за пять минут. Об этом 21 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:20 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)... 09:25 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в телеграм-канале представительства.
В 9.10 был обстрелян также Ясиноватский район ДНР, выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Выросло число погибших от детонации неразорвавшегося кассетного боеприпаса в ДонецкеЧисло погибших в результате детонации неразорвавшегося кассетного боеприпаса в Киевском районе Донецка увеличилось до трех. Об этом сообщило 18 августа в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК)
 
Донецккассетные боеприпасыснарядыНовостиУкраина
 
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