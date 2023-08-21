Российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ - 21.08.2023 Украина.ру
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Российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ
Российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ - 21.08.2023 Украина.ру
Российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ
Российские ракетчики нанесли удар по станции разгрузки Межевая на Авдеевском направлении, уничтожив три вагона с боеприпасами украинской армии. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, передает 21 августа РИА Новости
2023-08-21T08:36
2023-08-21T08:36
всу
боеприпасы
военные
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По его словам, противник также лишился десяти транспортных средств подвоза и понес значительные потери в живой силе.Кроме того, как рассказал Астафьев, установками залпового огня "Торнадо-С" был нанесен удар по местам сосредоточения огневых средств и личного состава украинских военных в районе населенного пункта Новодмитровка.
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всу, боеприпасы, военные, новости, удар
ВСУ, боеприпасы, военные, Новости, удар

Российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ

08:36 21.08.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие взяли под контроль базу ВМС Украины в Бердянске
Российские военнослужащие взяли под контроль базу ВМС Украины в Бердянске - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости
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Российские ракетчики нанесли удар по станции разгрузки Межевая на Авдеевском направлении, уничтожив три вагона с боеприпасами украинской армии. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, передает 21 августа РИА Новости
По его словам, противник также лишился десяти транспортных средств подвоза и понес значительные потери в живой силе.
Кроме того, как рассказал Астафьев, установками залпового огня "Торнадо-С" был нанесен удар по местам сосредоточения огневых средств и личного состава украинских военных в районе населенного пункта Новодмитровка.
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
19 августа, 03:10
Алексей Самойлов: Россия разгромит ВСУ и разделается со всей Европой без удара на Львов через БелоруссиюПольша может заменить Украину на поле боя и стать американским жандармом Европы. Но на это потребуется несколько лет. А за это время Россия может наворотить таких дел, что та Европа, которую мы знаем, перестанет существовать, считает политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
 
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