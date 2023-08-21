Российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ

Алексей Самойлов: Россия разгромит ВСУ и разделается со всей Европой без удара на Львов через Белоруссию Польша может заменить Украину на поле боя и стать американским жандармом Европы. Но на это потребуется несколько лет. А за это время Россия может наворотить таких дел, что та Европа, которую мы знаем, перестанет существовать, считает политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов