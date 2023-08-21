Российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие взяли под контроль базу ВМС Украины в Бердянске
Российские ракетчики нанесли удар по станции разгрузки Межевая на Авдеевском направлении, уничтожив три вагона с боеприпасами украинской армии. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, передает 21 августа РИА Новости
По его словам, противник также лишился десяти транспортных средств подвоза и понес значительные потери в живой силе.
Кроме того, как рассказал Астафьев, установками залпового огня "Торнадо-С" был нанесен удар по местам сосредоточения огневых средств и личного состава украинских военных в районе населенного пункта Новодмитровка.
19 августа, 03:10Алексей Самойлов: Россия разгромит ВСУ и разделается со всей Европой без удара на Львов через БелоруссиюПольша может заменить Украину на поле боя и стать американским жандармом Европы. Но на это потребуется несколько лет. А за это время Россия может наворотить таких дел, что та Европа, которую мы знаем, перестанет существовать, считает политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов