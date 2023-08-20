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Американец Грег Россел: Я - патриот России и готов бороться за ее национальные интересы

Американец Грег Россел: Я - патриот России и готов бороться за ее национальные интересы - 20.08.2023 Украина.ру

Американец Грег Россел: Я - патриот России и готов бороться за ее национальные интересы

Американский парикмахер Грегори Уэйн Росселл мл., переехавший в Россию 6 лет назад, получил уведомление об аннулировании ВНЖ. Это значит, что в скором времени он может может быть депортирован в США

2023-08-20T22:14

2023-08-20T22:14

2023-08-20T22:14

интервью

грегори уэйн росселл мл.

американец

парикмахеры

патриот

россия

национальные интересы

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Однако Росселл называет себя патриотом России и утверждает, что готов бороться за ее национальные интересы на поле боя. Соответствующее письмо иностранец уже направил президенту РФ Владимиру Путину.О жизни в России, отношении к СВО и реакции россиян на свою экстравагантную внешность Грег Россел рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Грег, вы сообщили в своих соцсетях, что вас должны депортировать из России. В чем причина? Что не так с документами?- В марте этого года я был проинформирован через сайт МВД России об одобрении мне вида на жительство в Российской Федерации. Однако в дальнейшем, в апреле, когда я попытался получить документ, все время возникали какие-то проволочки: то мой ВНЖ (вид на жительство - Ред.) не могли найти, то еще что-то.В середине мая я получил письмо от МВД России по г. Москва, что ранее принятое решение о выдаче мне ВНЖ отменено, со ссылкой на статью закона о правовом положении иностранных граждан, из которого следовало, что я выступаю за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации и иными действиями создаю угрозу безопасности РФ или ее граждан.Сказать, что я был шокирован - значит не сказать ничего. Для меня Россия - лучшая страна на свете, а Владимир Путин - величайший политический лидер современности. И именно об этом я всегда говорил во всех своих публичных выступлениях и интервью.Я всегда с огромным уважением и восхищением относился к работе российских органов внутренних дел и государственной безопасности (еще со времен работы КГБ в период Советского Союза), и, разумеется, российских вооруженных сил. Поэтому мне вдвойне горько и больно, что было принято такое решение.Надеюсь, у меня есть шанс исправить ситуацию тем или иным образом. - Если вас все же депортируют, что с вами будет в США?- Без преувеличения, для меня оставаться в России - это вопрос жизни и смерти. США - больше не мой дом, я презираю эту страну и ее государственную политику, особенно в контексте антироссийских действий США и западной коалиции.Я постоянно получаю анонимные угрозы, в том числе моей жизни, в социальных сетях, мессенджерах, по электронной почте, в том числе с иностранных адресов и аккаунтов. Не говоря уже об украинских террористах, которые жаждут моей крови, и которых американцы пригрели, в том числе, на территории США.- Также я знаю, что вас внесли в "Миротворец", и теперь вашей матери угрожают. Кто именно и чем? И как ваша мать относится к вашему выбору жить в России?- Да, я действительно внесен в базу "Миротворца", и горжусь этим. Они пишут, что я адепт идей Русского мира, и это действительно так. Я согласен с тем, что сказал президент Путин: "границы России нигде не заканчиваются". И ни о каком вступлении Украины в НАТО с размещением там западных военных баз, не может быть и речи - этим поползновениям следует положить конец раз и навсегда.К моей маме наведываются сотрудники американских спецслужб, в частности, Федерального бюро расследований, оказывают на нее давление, держат в постоянном стрессе. Все это из-за моей лояльности России, моей политической позиции. Я бы хотел, если, с божьей помощью, мое законное право пребывать в моей любимой стране - России - будет восстановлено, перевезти сюда и свою маму.- "Я понял, что хочу жить в России, через час после того, как сюда приехал". Эту фразу вы сказали в одном из старых интервью. Когда вы приехали в Россию? И с какой целью вы первоначально это сделали?- Сначала приехал как турист в 2014 году и влюбился в эту прекрасную страну. Я объездил 45 стран, и лучше России страны не встречал. Здесь - будущее человеческой цивилизации, человеческой нравственности и морали.Далее 3 года я готовился к переезду в Россию навсегда: решал документальные и организационные вопросы, копил деньги, чтобы открыть здесь бизнес. В 2017 году я приехал в Москву и открыл здесь свой барбершоп (парикмахерская для мужчин - Ред.), который успешно работает до сих пор, и где я, в том числе, бесплатно стригу участников СВО и ветеранов ВОВ.Я объездил Россию вдоль и поперек, был в десятках мест, и эта страна - навсегда в моем сердце. Я никогда не забуду, как я впервые посетил Сталинград (я до сих пор не могу называть его Волгоградом), посетил памятник Родине-матери, могилу павших солдат Красной армии. Это был духовный опыт, который бывает у человека раз в жизни, эта поездка изменила меня, и заставила еще более проникнуться духом нашей прекрасной страны - России - ее часто трагическим, но великим, необычайно сильным прошлым.Для меня воинская слава Красной Армии и память о ее подвиге, совершенном в Великую Отечественную войну священны. Я считаю, что мы должны помнить и города воинской славы, особенно Сталинград, где был нанесен сокрушительный удар по нацистскому злу. Как жаль, что братскому народу Украины их продажные лидеры снова внушают во всех смыслах мертвую идеологию.- Как вы относитесь к СВО? Могло бы его не быть? А как лично вы участвуете в СВО?- Когда началась спецоперация, я был согласен с данным решением и до сих пор полностью поддерживаю его. Я был так взволнован известием о спецоперации, что 25.02.22 сделал татуировку с изображением буквы "Z" на подбородке, поскольку хотел, чтобы все наши солдаты видели поддержку, которую они получают от меня и всех патриотов России, для нашей общей победы.Избежать СВО было бы возможно, если бы алчные западные империалисты и их украинские марионетки не стягивали бы в течение десятилетий вооружения к российской границе, не нарушили достигнутые договоренности и не предавали ранее данные данные политические обещания.Многие в России знают меня как человека патриотических настроений и по тому, как я всецело поддерживаю Владимира Путина. Его лицо нарисовано на моей куртке, которую я ношу каждый день, и каждый раз, когда кто-то говорит что-либо плохое о нашем президенте, я защищаю его, поскольку некоторые несчастные люди в России винят во всех проблемах именно Владимира Владимировича, а я говорю им правду!За это время мной были собраны деньги на покупку снаряжения для наших солдат. Я пытался присоединиться к ним и отправиться на фронт, но, поскольку у меня нет боевого опыта, пока я не был нужен на поле боя, однако я всегда готов пойти, если я когда-нибудь понадоблюсь России.Этим летом я должен был поехать в Донбасс, чтобы помогать нашим бойцам, и до сих пор надеюсь получить приказ и оказаться вместе с россиянами на фронте, воюя за российский национальные интересы.- Вы в России уже 6 лет. Какой вы увидели Россию тогда, когда только переехали сюда и какой видите сейчас? Почему все-таки выбрали Россию для жизни? Чем мы - русские - отличаемся от тех же американцев?- Для меня Россия была и остается лучшей страной на планете. С годами моя любовь к стране и народу стала более глубокой, многие вещи стали понятнее и роднее. Например, я увидел, как в огромной стране могут мирно жить и работать вместе представители огромного количества разных национальностей, рас, вероисповеданий и культур. В Америке это не так.Российский мультикультурализм оказал большое влияние на изменение моих собственных воззрений: я стал толерантнее, добрее, лучше. Кроме того, США сейчас окончательно превращаются в Содом и Гоморру, где культ денег смешался с кучей различных аморальных наклонностей и перверсий (половых извращений - Ред.) общества.Россия - единственная страна (как верно отметил недавно Путин - “Страна-цивилизация”), которая может противопоставить этому влиянию адекватный нравственный и культурный код.- Я знаю, что в США вы стригли знаменитостей, а потом в Москве открыли барбершоп. Кого из русских знаменитостей вы хотели бы подстричь?- Моя мечта - сделать стрижку Владимиру Владимировичу Путину, главной политической фигуре современности, чей портрет я ношу на своей куртке, а еще один его портрет всегда встречает клиентов на входе в мой барбершоп.- У вас довольно экстравагантная внешность. Как в России на нее реагируют? А на Z на вашем лице?- В России очень терпимые и добрые люди. Да, моя внешность вызывает любопытство, но почти ни разу за все годы люди в своем любопытстве не переступали рамки приличия. И это при том, что я каждый день нахожусь в толпе - хожу по улицам, езжу на метро.Когда недавно я был в приемной президента и подавал свое письмо с просьбой о помощи в решении моего вопроса о праве проживания в РФ, за мной в очереди встала милая пожилая женщина. Она приехала из деревни с письмом, написанным от руки!Я пропустил ее вперед, а она несколько испуганно и смущенно спросила, из какой я страны. Я ответил, что из США, и она в ужасе уточнила, все ли в Америке так выглядят, и начала креститься. Но когда я показал ей российские флаги, портреты Путина и Сталина на своей куртке, православную икону, а мой товарищ объяснил, что "это наш", она улыбнулась и ласково погладила меня по руке.- Также вы говорили, что на правой ноге сделаете татуировки с изображением Сталина и Жукова. Почему именно их выбрали?- Для меня это великие, монументальные фигуры в истории Российского Государства, осуществлявшие военно-политическое руководство страной в период величайшей битвы в истории. Я также большой поклонник Александра Невского и Ивана Грозного. - Грег, каким вы видите будущее России? Как думаете, когда закончится СВО и что будет дальше? А какой будет судьба США?- Для России - только победа. Россия уже много веков является величайшей цивилизацией на земном шаре. Да, были, периоды турбулентности, как например, в 90-ые годы, но для истории это капля в море. Величие России никуда не уйдет и будет только возрастать.Более того, Россия непобедима не только потому, что она всегда оказывалась сильнее своих экзистенциальных противников. За Россией - правда. И сейчас, когда идет СВО, нужно быть слепым глупцом, чтобы не видеть этого.А вот за Америкой ничего кроме жадности, желания накачивать свой ВПК, безнравственности, жестокости, и, главное, подлой, кровавой лжи - ничего нет. Будущее ее печально. Если я туда и вернусь, то только как русский солдат в стан врага.

https://ukraina.ru/20230819/1048792727.html

https://ukraina.ru/20230819/1048793468.html

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Марина Полякова

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Марина Полякова

интервью, грегори уэйн росселл мл., американец, парикмахеры, патриот, россия, национальные интересы