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"Готовятся ползти к нашей обороне": эксперт назвал преимущество танков "Челленджер" во встречном бою

"Готовятся ползти к нашей обороне": эксперт назвал преимущество танков "Челленджер" во встречном бою - 20.08.2023 Украина.ру

"Готовятся ползти к нашей обороне": эксперт назвал преимущество танков "Челленджер" во встречном бою

Судя по появлению на фронте британских танков "Челленджер", БТР "Страйкер" и БМП "Мардер", ВСУ бросили в бой свой последний резерв – элитную 82-ю аэромобильную бригаду. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-08-20T12:13

2023-08-20T12:13

2023-08-20T12:13

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По его словам, это одно из самых мотивированных подразделений, которое относили к "гвардии прорыва". Ей дали самые мощные экземпляры западной техники."Челленджер" - это единственный танк, оснащенный комбинированной броней с обедненным ураном, которая действительно может выдержать выстрел из наших основных танков. И это единственные танки, которые используют БОПСы (бронебойный оперённый подкалиберный снаряд) с тем же обедненным ураном.Они ориентированы под встречный танковый бой, у "Челленджеров" в этом случае был бы определенный перевес.Дополнительно к этому противник должен был использовать "Страйкеры". Это колесные машины, способные ездить по шоссе со скоростью в 100 км/ч и перевозить 10 десантников.Порядка сотни этих БТР вместе с "Мардерами" тоже могли обеспечить глубокий прорыв. "Челленджеры" должны были купировать наши танковые контрудары, а "Страйкеры" и "Мардеры" - занимать опорные пункты и склады.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, танки, эксперт, бой, всу, украина