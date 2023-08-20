"Готовятся ползти к нашей обороне": эксперт назвал преимущество танков "Челленджер" во встречном бою - 20.08.2023 Украина.ру
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"Готовятся ползти к нашей обороне": эксперт назвал преимущество танков "Челленджер" во встречном бою
"Готовятся ползти к нашей обороне": эксперт назвал преимущество танков "Челленджер" во встречном бою - 20.08.2023 Украина.ру
"Готовятся ползти к нашей обороне": эксперт назвал преимущество танков "Челленджер" во встречном бою
Судя по появлению на фронте британских танков "Челленджер", БТР "Страйкер" и БМП "Мардер", ВСУ бросили в бой свой последний резерв – элитную 82-ю аэромобильную бригаду. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-08-20T12:13
2023-08-20T12:13
новости
танки
эксперт
бой
всу
украина
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По его словам, это одно из самых мотивированных подразделений, которое относили к "гвардии прорыва". Ей дали самые мощные экземпляры западной техники."Челленджер" - это единственный танк, оснащенный комбинированной броней с обедненным ураном, которая действительно может выдержать выстрел из наших основных танков. И это единственные танки, которые используют БОПСы (бронебойный оперённый подкалиберный снаряд) с тем же обедненным ураном.Они ориентированы под встречный танковый бой, у "Челленджеров" в этом случае был бы определенный перевес.Дополнительно к этому противник должен был использовать "Страйкеры". Это колесные машины, способные ездить по шоссе со скоростью в 100 км/ч и перевозить 10 десантников.Порядка сотни этих БТР вместе с "Мардерами" тоже могли обеспечить глубокий прорыв. "Челленджеры" должны были купировать наши танковые контрудары, а "Страйкеры" и "Мардеры" - занимать опорные пункты и склады.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, танки, эксперт, бой, всу, украина
Новости, танки, эксперт, бой, ВСУ, Украина

"Готовятся ползти к нашей обороне": эксперт назвал преимущество танков "Челленджер" во встречном бою

12:13 20.08.2023
 
© commons.wikimedia.org / Graeme Main/MOD
- РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© commons.wikimedia.org / Graeme Main/MOD
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Судя по появлению на фронте британских танков "Челленджер", БТР "Страйкер" и БМП "Мардер", ВСУ бросили в бой свой последний резерв – элитную 82-ю аэромобильную бригаду. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
По его словам, это одно из самых мотивированных подразделений, которое относили к "гвардии прорыва". Ей дали самые мощные экземпляры западной техники.
"Челленджер" - это единственный танк, оснащенный комбинированной броней с обедненным ураном, которая действительно может выдержать выстрел из наших основных танков. И это единственные танки, которые используют БОПСы (бронебойный оперённый подкалиберный снаряд) с тем же обедненным ураном.
Они ориентированы под встречный танковый бой, у "Челленджеров" в этом случае был бы определенный перевес.
Дополнительно к этому противник должен был использовать "Страйкеры". Это колесные машины, способные ездить по шоссе со скоростью в 100 км/ч и перевозить 10 десантников.
Порядка сотни этих БТР вместе с "Мардерами" тоже могли обеспечить глубокий прорыв. "Челленджеры" должны были купировать наши танковые контрудары, а "Страйкеры" и "Мардеры" - занимать опорные пункты и склады.

""Страйкеры" и "Мардеры" уже горят. "Челленджеры" еще не горят, но они уже стоят в лесопосадках и готовятся ползти к нашей главной линии обороны, к которой Украина до сих пор не подошла. Получается, что 82-я бригада будет пытаться ее прорвать неизвестно с каким результатом", - считает эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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