Герои мобилизации и воины спецконтингента - репортаж Украина.ру из Соледара - 19.08.2023 Украина.ру
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Герои мобилизации и воины спецконтингента - репортаж Украина.ру из Соледара
Герои мобилизации и воины спецконтингента - репортаж Украина.ру из Соледара - 19.08.2023 Украина.ру
Герои мобилизации и воины спецконтингента - репортаж Украина.ру из Соледара
Корреспондент Украина.ру Фёдор Громов и Игорь Гомольский, находясь в ДНР посетили город Соледар, где их приняла бригада "Волки". О том, что сейчас происходит в городе, как себя проявляют мобилизованные и спецконтингент в составе подразделения при выполнении боевых задач, рассказал командир бригады "Волки" с позывным "Багдад"
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Видео, репортажи, Соледар, Артёмовск (Бахмут), ДНР, бригады, мобилизация, СВО, боевые действия

Герои мобилизации и воины спецконтингента - репортаж Украина.ру из Соледара

15:53 19.08.2023 (обновлено: 15:54 19.08.2023)
 
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Корреспондент Украина.ру Фёдор Громов и Игорь Гомольский, находясь в ДНР посетили город Соледар, где их приняла бригада "Волки". О том, что сейчас происходит в городе, как себя проявляют мобилизованные и спецконтингент в составе подразделения при выполнении боевых задач, рассказал командир бригады "Волки" с позывным "Багдад"
 
Соледар
 
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