Герои мобилизации и воины спецконтингента - репортаж Украина.ру из Соледара

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Корреспондент Украина.ру Фёдор Громов и Игорь Гомольский, находясь в ДНР посетили город Соледар, где их приняла бригада "Волки". О том, что сейчас происходит в городе, как себя проявляют мобилизованные и спецконтингент в составе подразделения при выполнении боевых задач, рассказал командир бригады "Волки" с позывным "Багдад"