https://ukraina.ru/20230819/1048800577.html

Контрнаступление и никаких переговоров. Как Зеленский и кураторы его режима решают вопросы войны и мира

Контрнаступление и никаких переговоров. Как Зеленский и кураторы его режима решают вопросы войны и мира - 19.08.2023 Украина.ру

Контрнаступление и никаких переговоров. Как Зеленский и кураторы его режима решают вопросы войны и мира

Судя по всему, все заверения Запада о том, что возможность прекращения войны путём территориальных уступок не рассматривается, пропали втуне. Киевский режим не поверил. Впрочем, не поверил совершенно справедливо – территориальная целостность Украины интересует Запад в последнюю очередь

2023-08-19T14:02

2023-08-19T14:02

2023-08-19T14:02

эксклюзив

украина

россия

сша

война

переговоры

марк милли

верховная рада

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Официальный Киев начал действовать на упреждение – в Верховной Раде был зарегистрирован проект №9626 – "О заявлении Верховной Рады Украины о приоритетных направлениях государственной политики Украины в сфере деоккупации, реинтеграции и восстановления Автономной Республики Крым и города Севастополя". Серьёзность документа должно показать то, что среди авторов значится председатель ВР Руслан Стефанчук.Основные идеи постановления следующие:- прекращение войны с РФ путём территориальных уступок недопустимо;- Черноморский флот должен быть выведен с территории Крыма;- все регулярные и иррегулярные вооружённые формирования России должны быть полностью выведены с территории Украины;- граждане РФ, незаконно переместившиеся на территорию Крыма в течение периода "временной оккупации", будут выдворены;- граждане Украины, сотрудничавшие с "оккупационным режимом", могут и не привлекаться к уголовной ответственности – если сильно попросят;- на территориях будет проведена дерусификация информационного пространства и образовательной сферы;- будут восстановлены права "коренных народов".У нас нет сомнений в том, что этот проект будет принят – нынешний украинский режим не нуждается в политических играх, типа "если вы не согласитесь, мы примем такое".Опять же, проект соответствует действующему закону о статусе Крыма, принятому ещё в апреле 2014 года, и "стратегии деоккупации", от сентября 2021 года и органично дополняет принятый ещё 4 октября указ президента, в соответствии с которым признаётся "невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным". В последнем случае уточняется, что переговоров о статусе Крыма Украина не будет вести не только с Путиным, а вообще с кем бы то ни было. Т.е., восстановление территориальной целостности мыслится только военным путём. Оговорка Зеленского, сделанная ещё в мае прошлого года, о том, что Украина понесёт слишком большие потери, очевидно снята – в рамках войны до последнего украинца это возражение выглядит как "зрада".Насколько всё это серьёзно? Ни насколько.Во-первых, речь идёт о постановлении, а не о законе. Весомость постановления даже по сравнению с президентским указом сомнительна – никакие конкретные действия, или запрет таковых, из него не следуют.Во-вторых, это постановление о принятии заявления. Заявление – выражение коллективного мнения депутатов Верховной Рады. "Мы думаем так и будем принимать решения исходя из такого понимания ситуации".В-третьих, если Запад достаточно убедительно потребует, мнение депутатов срочно поменяется и даже закон не станет препятствием для того, чтобы принять нужное решение. Просто Запад пока что не определился с тем, какое решение считать нужным.Последнее, скорее всего, ключевое – проект постановления представляет собой вопль о помощи: "только не в терновый куст!" Депутаты отлично понимают, что они вместе с Зеленским слишком много наговорили и наделали, чтобы принять сколько-нибудь разумные мирные предложения без фатальных последствий для своего рейтинга (как минимум).Между тем, на Западе тоже рассуждают на темы, как именно должны выглядеть очертания мира.Председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли дал интервью The Washington Post перед своей отставкой с этого поста.Отвечая на вопрос о том, сможет ли Украина победить, генерал растёкся мыслию по древу:"Зависит от того, что вы подразумеваете под словом "победа". Для Украины это экзистенциальная борьба. Это борьба за выживание. Но для остальной Европы и для остального мира, для США на самом деле речь идёт о правилах, - чтобы они оставались в силе. То, что сделал Путин, – это лобовая атака на те правила международного порядка, которые существуют уже восемь десятилетий после окончания Второй мировой войны.Если конечная цель – Украина как свободная, независимая, суверенная страна с остающейся в неприкосновенности территорией, то для достижения этой цели понадобится существенный уровень усилий. И это долгая, очень трудная война с большими потерями. (…) Вы также можете достичь этих целей, возможно, с помощью каких-то дипломатических методов".Генерал, понятно, врёт.Выживание Украины (в форме государства) предполагает немедленное прекращение боевых действий на любых условиях (зная позицию российской стороны можно предполагать, что условия эти будут в высшей степени мягкими). Продолжение же боевых действий ставит под вопрос физическое выживание населения.Правила, которыми руководствовался Запад после распада СССР не имеют никакого отношения к правилам, установленным после прекращения Второй мировой войны, просто потому, что эти правила предполагали существование СССР. Последние их остатки были добиты бомбардировками Югославии и отделением от неё Косово (именно этот акт показывает, что Запад может легко отказаться от защиты территориальной целостности Украины, если сочтёт это выгодным для себя). С этого момента никакие правила международного порядка не действуют.Издание Politic, ссылаясь на это интервью, пишет, что Милли был прав, когда в ноябре прошлого года заявил, что "сильная военная позиция Украины и предстоящий зимний сезон в совокупности дают хорошее время для рассмотрения мирных переговоров". Сейчас, по мнению источников издания, эта возможность утрачена.Подтверждает такое мнение и министр иностранных дел России Сергей Лавров: "перспектив переговоров между Россией и Западом сейчас, увы, не просматривается. К тому же западные спонсоры постоянно подталкивают киевский режим к повышению ставок. А лицемерные призывы западников к переговорам мы расцениваем как тактическую уловку, чтобы в очередной раз выиграть время, дать истощенным украинским войскам передышку и возможность перегруппироваться, вновь накачать их оружием и боеприпасами. Но это — путь войны, а не мирного урегулирования".В этом контексте проект постановления украинской Рады – просто констатация и так очевидного факта: переговоров в ближайшее время не будет. Однако сохраняется надежда на то, что мы вернёмся к этому вопросу осенью.

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20230814/1048676829.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

эксклюзив, украина, россия, сша, война, переговоры, марк милли, верховная рада