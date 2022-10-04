https://ukraina.ru/20221004/1039358714.html
Зеленский ввел в действие указ о запрете на переговоры с Путиным
Зеленский ввел в действие указ о запрете на переговоры с Путиным - 04.10.2022 Украина.ру
Зеленский ввел в действие указ о запрете на переговоры с Путиным
Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Текст указа опубликован на сайте главы украинского государства
2022-10-04T11:39
2022-10-04T11:39
2022-10-04T11:39
новости
владимир зеленский
переговоры
владимир путин
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038028840_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_f82d7b77e7db7000bd4f70b2b21b4cfa.jpg
Правительству Украины поручили довести уровень оборонного потенциала Украины до гарантирующего "отпор" Вооруженным силам России, усилить военную поддержку по наращиванию оборонных способностей, увеличить масштаб коллективной подготовки украинских военнослужащих. Документ подписал 30 сентября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
https://ukraina.ru/20221004/1039357009.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038028840_29:0:956:695_1920x0_80_0_0_289d19e90cb1730c5a07efcbb8fbd613.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, переговоры, владимир путин, украина
Новости, Владимир Зеленский, переговоры, Владимир Путин, Украина
Зеленский ввел в действие указ о запрете на переговоры с Путиным
Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Текст указа опубликован на сайте главы украинского государства