https://ukraina.ru/20221004/1039358714.html

Зеленский ввел в действие указ о запрете на переговоры с Путиным

Зеленский ввел в действие указ о запрете на переговоры с Путиным - 04.10.2022 Украина.ру

Зеленский ввел в действие указ о запрете на переговоры с Путиным

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Текст указа опубликован на сайте главы украинского государства

2022-10-04T11:39

2022-10-04T11:39

2022-10-04T11:39

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владимир зеленский

переговоры

владимир путин

украина

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Правительству Украины поручили довести уровень оборонного потенциала Украины до гарантирующего "отпор" Вооруженным силам России, усилить военную поддержку по наращиванию оборонных способностей, увеличить масштаб коллективной подготовки украинских военнослужащих. Документ подписал 30 сентября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

https://ukraina.ru/20221004/1039357009.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир зеленский, переговоры, владимир путин, украина