Зеленский ввел в действие указ о запрете на переговоры с Путиным - 04.10.2022 Украина.ру
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Зеленский ввел в действие указ о запрете на переговоры с Путиным
Зеленский ввел в действие указ о запрете на переговоры с Путиным - 04.10.2022 Украина.ру
Зеленский ввел в действие указ о запрете на переговоры с Путиным
Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Текст указа опубликован на сайте главы украинского государства
2022-10-04T11:39
2022-10-04T11:39
новости
владимир зеленский
переговоры
владимир путин
украина
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Правительству Украины поручили довести уровень оборонного потенциала Украины до гарантирующего "отпор" Вооруженным силам России, усилить военную поддержку по наращиванию оборонных способностей, увеличить масштаб коллективной подготовки украинских военнослужащих. Документ подписал 30 сентября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
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новости, владимир зеленский, переговоры, владимир путин, украина
Новости, Владимир Зеленский, переговоры, Владимир Путин, Украина

Зеленский ввел в действие указ о запрете на переговоры с Путиным

11:39 04.10.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Текст указа опубликован на сайте главы украинского государства

"Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным", - говорится в пункте номер один указа.

Правительству Украины поручили довести уровень оборонного потенциала Украины до гарантирующего "отпор" Вооруженным силам России, усилить военную поддержку по наращиванию оборонных способностей, увеличить масштаб коллективной подготовки украинских военнослужащих.
Документ подписал 30 сентября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Заседание Совета Федерации РФ
11:00
Сенаторы приняли в состав РФ четыре бывших региона Украины Российские сенаторы одобрили решение Госдумы России и включили в состав РФ Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую область. Решения приняли на заседани Совета Федерации 4 октября
 
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