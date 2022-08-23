https://ukraina.ru/20220823/1038004345.html

Бессмысленный саммит. Главное о "Крымской платформе" в Киеве

Бессмысленный саммит. Главное о "Крымской платформе" в Киеве - 23.08.2022 Украина.ру

Бессмысленный саммит. Главное о "Крымской платформе" в Киеве

Украина.ру, 23.08.2022

2022-08-23T17:07

2022-08-23T17:07

2022-08-23T17:07

украина

россия

крым

эксклюзив

крымская платформа

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Во вторник, 23 августа, в Киеве проходит второй саммит "Крымской платформы". В мероприятии принимают участие президенты Украины Владимир Зеленский и Польши Анджей Дуда, а также приглашенные по видеосвязи государственные деятели стран Евросоюза. Перед открытием саммита Зеленский пригрозил России более мощными ударами со стороны ВСУ, а также снова призвал участников "возвращать Крым".Старт "Крымской платформе" был дан в феврале 2020 года, когда Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал к возвращению вопроса о Крыме в международную повестку дня и предложил создать новую площадку для его обсуждения. Первый саммит был проведён год назад – 23 августа 2021 года, и был увязан с тридцатилетием независимости Украины.Изначально Зеленский хотел обсуждать вопрос "деоккупации" Крыма с Путиным, но тот вопросы территориальной целостности России обсуждать отказывается. Пришлось говорить с представителями, например, Австралии. Всего в "инаугурационном" саммите приняли участие представители 43 государств и четырёх международных организаций (ООН саммит проигнорировала).Что изменилось со времён прошлогоднего саммита?В содержательном плане – ничего.Во-первых, Украина по-прежнему хочет вернуть Крым. 18 августа Зеленский заявил о создании Консультативного совета по вопросам деоккупации Крыма. Нынешний саммит готовила именно эта структура.Во-вторых, она хочет это сделать не военными, а политико-дипломатическими методами. Зеленский 23 мая объяснил свою позицию так: "на сегодняшний день – это сотни тысяч убитых военных только с нашей стороны, я не считаю потери врага". Во время мартовских переговоров в Стамбуле украинская делегация предлагала 15-летний переходной период для возвращения Крым в состав Украины.В-третьих, идут боевые действия и ВСУ уже наносят удары по территории Крыма. Как заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк: "Мы это (нанесение ударов по Крыму – Авт.) будем делать каким-то образом. (…) Мы и дальше будем настаивать, чтобы Россия добровольно демонтировала все незаконные базы и мосты, которые за восемь лет там сделали в Крыму. (…) Что касается Керченского моста. Кажется, что это не вопрос его военного разрушения. Он может как-то сложиться от усталости. Ведь ему будет немножко дико перевозить такое количество людей, которые будут убегать из Крыма". Однако, пока переход от дистанционных ударов к сухопутному вторжению не предполагается.В нынешнем саммите планируется участие 60-ти государств и международных организаций. В частности, выступил генсек НАТО Йенса Столтенберга, а президент Польши Анджей Дуда даже лично приехал в Киев.Собственно, "крымская платформа" в этом году посвящена Крыму в минимальной степени. Установка организаторов состояла в том, что "агрессия России против Украины" должна закончится там, где она началась – в Крыму. Без какой-либо конкретики.Гораздо важнее сейчас было представить международную коалицию в поддержку Украины. С одной стороны, она очень значительная – почти 60 стран, включая несколько стран Африки и Латинской Америки, на чём специально акцентировал внимание Зеленский (видимо, обозначив приоритетное направление интеграции Украины). С другой стороны, в ООН входит 193 страны…Дух мероприятию задал Зеленский, выступивший с на редкость бессодержательной речью. Из интересного украинский президент пообещал:- дать в Крым воду, потому что никто кроме Украины с этой задачей не справится (даже не знаем, как это комментировать);- снести всё, построенное "оккупантами" (сносить придётся действительно практически всё: экстремисты из запрещённого в РФ Меджлиса ведут отсчёт "оккупации" с 1783 года);- подготовить программу экономического развития Крыма (это новое направление в деятельности "Крымской платформы");- писать новые законы для "украинского Крыма" (тоже новое направление);- соединить Симферополь с Берлином (это фигурально; у Манштейна в любом случае получилось лучше).Заявления других участников саммита были ещё более бессмысленными – дежурные уверения в дружбе и непризнании реальных границ, обещания военной помощи и санкций и т.п. Самое яркое – заявление Анджея Дуды о необходимости демонтажа "Северного потока – 2", потому что он появился уже после "оккупации" Крыма (что нужно сделал с самим Дудой, избранным в 2015 году, сказано не было). Самым содержательным был Столтенберг, предупредивший, что "наступающая зима будет тяжёлой". Однако, этому предупреждению не внял никто, включая самого Столтенберга.В общем, если в Киеве хотели достичь чего-то большего, чем просто удивить общественность, то у них, похоже, ничего не получилось.

https://ukraina.ru/20220823/1037961702.html

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украина, россия, крым, эксклюзив, крымская платформа