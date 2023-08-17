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Украина получит от Швеции партию военной помощи на сотни миллионов долларов

Украина получит от Швеции партию военной помощи на сотни миллионов долларов - 17.08.2023 Украина.ру

Украина получит от Швеции партию военной помощи на сотни миллионов долларов

Парламент Швеции одобрил очередной пакет военной помощи киевскому режиму на 3,2 миллиарда шведских крон, что эквиваленто 295 миллионам долларов. Об этом сообщает РИА Новости

2023-08-17T16:11

2023-08-17T16:11

2023-08-17T16:11

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В пакет входит партия запасных частей и предметов первой необходимости на сумму не более 1,1 миллиарда шведских крон.На долю основной суммы приходятся в виде боеприпасы и компоненты боекомплектов, оборудование для разминирования и транспортные средства.В ночь с 14 на 15 августа в Луцке под удар высокоточного оружия попал завод по производству подшипников шведской компании SKF входит в состав украинского военно-промышленного комплекса.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, швеция, украина, военная помощь, парламент, доллары