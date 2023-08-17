"Пусть позвонят в Париж": Ищенко о головных болях Шольца. Видео - 17.08.2023 Украина.ру
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"Пусть позвонят в Париж": Ищенко о головных болях Шольца. Видео
"Пусть позвонят в Париж": Ищенко о головных болях Шольца. Видео - 17.08.2023 Украина.ру
"Пусть позвонят в Париж": Ищенко о головных болях Шольца. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, ожидать ли скорых поставок Taurus на Украину и зачем Киеву дальнобойные ракеты от ФРГ. Украина.ру, 17.08.2023
2023-08-17T15:10
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видео
россия
украина
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всу
германия
олаф шольц
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, ожидать ли скорых поставок Taurus на Украину и зачем Киеву дальнобойные ракеты от ФРГ. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ростислав ищенко, видео, россия, украина, сво, всу, германия, олаф шольц, фрг, ракеты, "taurus", наступление, фронт, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Германия, Олаф Шольц, ФРГ, ракеты, "Taurus", наступление, фронт

"Пусть позвонят в Париж": Ищенко о головных болях Шольца. Видео

15:10 17.08.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, ожидать ли скорых поставок Taurus на Украину и зачем Киеву дальнобойные ракеты от ФРГ.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
Ростислав ИщенкоВидеоРоссияУкраинаСВОВСУГерманияОлаф ШольцФРГракеты"Taurus"наступлениефронт
 
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