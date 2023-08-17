https://ukraina.ru/20230817/1048759416.html

"Пусть позвонят в Париж": Ищенко о головных болях Шольца. Видео

"Пусть позвонят в Париж": Ищенко о головных болях Шольца. Видео - 17.08.2023 Украина.ру

"Пусть позвонят в Париж": Ищенко о головных болях Шольца. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, ожидать ли скорых поставок Taurus на Украину и зачем Киеву дальнобойные ракеты от ФРГ. Украина.ру, 17.08.2023

2023-08-17T15:10

2023-08-17T15:10

2023-08-17T15:10

ростислав ищенко

видео

россия

украина

сво

всу

германия

олаф шольц

фрг

ракеты

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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, ожидать ли скорых поставок Taurus на Украину и зачем Киеву дальнобойные ракеты от ФРГ. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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