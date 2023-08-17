"Оговорочка по Фрейду": Арестович выдал, на чьей он стороне - 17.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230817/1048749825.html
"Оговорочка по Фрейду": Арестович выдал, на чьей он стороне
"Оговорочка по Фрейду": Арестович выдал, на чьей он стороне - 17.08.2023 Украина.ру
"Оговорочка по Фрейду": Арестович выдал, на чьей он стороне
Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович на днях дал интервью местному журналисту Василию Голованову. Во время этой беседы Арестович сделал интересную оговорку, на что обратили внимание зрители YouTube-канала
2023-08-17T11:05
2023-08-17T11:05
новости
алексей арестович
оговорка
новости украины
украина
россия
командование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103227/07/1032270712_0:131:1000:694_1920x0_80_0_0_a51de3d9e9e6e43f12fc474a9d002af6.jpg
"Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу", "Наше российское командование... Простите, ржач... Леша! Так ты наш! А тут многие сомневались! Так это ты написал на стене здания в Киеве про вашего президента?", "Оговорочка по Фрейду. Наш ты Арестович!", "А, вдруг, и правда наш в стране врага, а тут так спалился?", "Арестович точно лишь говорит то, что ему сказали. Он же актер просто, а сценарий пишут другие люди", "Запад ему как написал, так он и говорит. Это сигнал", "Да специально, но типа оговорка", "Арестовича ни в коем случае нельзя разоблачать. Он очень талантлив, незаменимый агент", - отреагировали пользователи сети.Арестович известен своими громкими и чаще всего неоднозначными фразами и "предсказаниями". Например, в феврале 2022 года он заявил, что "активная фаза военных действий должна завершиться в течение 2–3 недель". Примерно в то же время он обвинил украинских военных в склонности "жаловаться и плакаться".В марте 2020 года Арестович назвал Владимира Зеленского "марионеткой олигархов", а в середине октября 2019-го писал, что украинский президент - "как корове седло".В конце 2017 года он заявлял, что не считает себя патриотом и его не заботят "вопросы восстановления исторической памяти, справедливости", а в 2019-м сказал, что "через пару лет" у Украины с Россией может начаться "полноценный военный конфликт".В четверг, 17 августа, стало известно, что на Арестовича написали заявление за его слова о "расчеловечивании россиян".""Расчеловечивание" россиян - главный промах. Сначала мы держались, а потом с удовольствием окунулись в это все. Мы дали мобилизованным россиянам, которые сейчас составляют костяк ВС РФ, отличную мотивацию вести боевые действия. Мы дали повод для мести", - именно в этих словах Арестовича на Украине усмотрели нарушение закона.
https://ukraina.ru/20230609/1047061702.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103227/07/1032270712_0:37:1000:787_1920x0_80_0_0_22486755ca7985598d0b0ef34d6e47a5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, алексей арестович, оговорка, новости украины, украина, россия, командование
Новости, Алексей Арестович, оговорка, Новости Украины, Украина, Россия, командование

"Оговорочка по Фрейду": Арестович выдал, на чьей он стороне

11:05 17.08.2023
 
© Алексей Арестович/ФейсбукАлексей Арестович
Алексей Арестович
© Алексей Арестович/Фейсбук
Читать в
Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович на днях дал интервью местному журналисту Василию Голованову. Во время этой беседы Арестович сделал интересную оговорку, на что обратили внимание зрители YouTube-канала

"Мы находимся в вилке. И как поступит НАШЕ российское командование - сложно сказать", - сказал Арестович, комментируя ситуацию на фронте.

"Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу", "Наше российское командование... Простите, ржач... Леша! Так ты наш! А тут многие сомневались! Так это ты написал на стене здания в Киеве про вашего президента?", "Оговорочка по Фрейду. Наш ты Арестович!", "А, вдруг, и правда наш в стране врага, а тут так спалился?", "Арестович точно лишь говорит то, что ему сказали. Он же актер просто, а сценарий пишут другие люди", "Запад ему как написал, так он и говорит. Это сигнал", "Да специально, но типа оговорка", "Арестовича ни в коем случае нельзя разоблачать. Он очень талантлив, незаменимый агент", - отреагировали пользователи сети.
Арестович известен своими громкими и чаще всего неоднозначными фразами и "предсказаниями". Например, в феврале 2022 года он заявил, что "активная фаза военных действий должна завершиться в течение 2–3 недель". Примерно в то же время он обвинил украинских военных в склонности "жаловаться и плакаться".
В марте 2020 года Арестович назвал Владимира Зеленского "марионеткой олигархов", а в середине октября 2019-го писал, что украинский президент - "как корове седло".
В конце 2017 года он заявлял, что не считает себя патриотом и его не заботят "вопросы восстановления исторической памяти, справедливости", а в 2019-м сказал, что "через пару лет" у Украины с Россией может начаться "полноценный военный конфликт".
В четверг, 17 августа, стало известно, что на Арестовича написали заявление за его слова о "расчеловечивании россиян".
""Расчеловечивание" россиян - главный промах. Сначала мы держались, а потом с удовольствием окунулись в это все. Мы дали мобилизованным россиянам, которые сейчас составляют костяк ВС РФ, отличную мотивацию вести боевые действия. Мы дали повод для мести", - именно в этих словах Арестовича на Украине усмотрели нарушение закона.
- РИА Новости, 1920, 09.06.2023
9 июня, 11:26
"Вы проиграли": Арестович* прокомментировал шутки украинцев про убитого акулой россиянинаУкраинцы стали самим злом, заявил бывший советник Офиса президента Украины Андрей Арестович в своих соцсетях 9 июня
 
НовостиАлексей АрестовичоговоркаНовости УкраиныУкраинаРоссиякомандование
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:13В Ивано-Франковской области сгорела церковь УПЦ, которую ненавидели националисты
11:05"Оговорочка по Фрейду": Арестович выдал, на чьей он стороне
11:01Полицейский поиздевался над верующими у входа в Киево-Печерскую лавру
10:52Голодные бойцы ВСУ переплыли Днепр на лодке, чтобы сдаться в плен
10:38"Я внук разведчика СС "Галичина": избивший трансгендера львовянин извинился
10:33"Голое всё, кроме Киева и Одессы": Килинкаров о слабых местах ВСУ. Видео
10:25Киев спешно меняет дислокацию важного вооружения - Financial Times
10:16Марочко: более 65% обстрелов севера ЛНР приходится на кассетные снаряды
10:13Глава МИД Украины назвал два условия для своей отставки
10:05Война треугольников. США мобилизуют своих союзников на борьбу с Китаем, Россией и Северной Кореей
09:52Дроны как приоритет, ожидание F-16. Главное на Украине на утро 17 августа
09:45В России могут запретить все виды охоты на время спецоперации, но не везде
09:00Ракетчики РФ поразили пункт управления РЭБ и ПВО украинских войск в Краматорске
08:45"Мы понимали, что нами пользуются": политолог о том, почему Запад никогда не был союзником России
08:41Немцы заминируют Купянское направление — Марочко
08:28Киев не получит истребители F-16 в этом году - ВВС Украины
08:09Экспертиза оспорила слова убившего украинку киноактера Алека Болдуина
08:00Границы украинской автономии: версия Временного правительства
07:57Представитель Крымской межнациональной миссии оценил идею Саркози о новом референдуме
07:40Российский военный раскрыл, как Киев готовит фейковые видео с "признаниями" пленных
Лента новостейМолния