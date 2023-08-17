https://ukraina.ru/20230817/1048749825.html

"Оговорочка по Фрейду": Арестович выдал, на чьей он стороне

"Оговорочка по Фрейду": Арестович выдал, на чьей он стороне - 17.08.2023 Украина.ру

"Оговорочка по Фрейду": Арестович выдал, на чьей он стороне

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович на днях дал интервью местному журналисту Василию Голованову. Во время этой беседы Арестович сделал интересную оговорку, на что обратили внимание зрители YouTube-канала

2023-08-17T11:05

2023-08-17T11:05

2023-08-17T11:05

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алексей арестович

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"Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу", "Наше российское командование... Простите, ржач... Леша! Так ты наш! А тут многие сомневались! Так это ты написал на стене здания в Киеве про вашего президента?", "Оговорочка по Фрейду. Наш ты Арестович!", "А, вдруг, и правда наш в стране врага, а тут так спалился?", "Арестович точно лишь говорит то, что ему сказали. Он же актер просто, а сценарий пишут другие люди", "Запад ему как написал, так он и говорит. Это сигнал", "Да специально, но типа оговорка", "Арестовича ни в коем случае нельзя разоблачать. Он очень талантлив, незаменимый агент", - отреагировали пользователи сети.Арестович известен своими громкими и чаще всего неоднозначными фразами и "предсказаниями". Например, в феврале 2022 года он заявил, что "активная фаза военных действий должна завершиться в течение 2–3 недель". Примерно в то же время он обвинил украинских военных в склонности "жаловаться и плакаться".В марте 2020 года Арестович назвал Владимира Зеленского "марионеткой олигархов", а в середине октября 2019-го писал, что украинский президент - "как корове седло".В конце 2017 года он заявлял, что не считает себя патриотом и его не заботят "вопросы восстановления исторической памяти, справедливости", а в 2019-м сказал, что "через пару лет" у Украины с Россией может начаться "полноценный военный конфликт".В четверг, 17 августа, стало известно, что на Арестовича написали заявление за его слова о "расчеловечивании россиян".""Расчеловечивание" россиян - главный промах. Сначала мы держались, а потом с удовольствием окунулись в это все. Мы дали мобилизованным россиянам, которые сейчас составляют костяк ВС РФ, отличную мотивацию вести боевые действия. Мы дали повод для мести", - именно в этих словах Арестовича на Украине усмотрели нарушение закона.

https://ukraina.ru/20230609/1047061702.html

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новости, алексей арестович, оговорка, новости украины, украина, россия, командование