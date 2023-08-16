https://ukraina.ru/20230816/1048741347.html
Подшипники для ВСУ: российское посольство в Швеции ответило на обвинения в обстрелах гражданских объектов
Подшипники для ВСУ: российское посольство в Швеции ответило на обвинения в обстрелах гражданских объектов - 16.08.2023 Украина.ру
Подшипники для ВСУ: российское посольство в Швеции ответило на обвинения в обстрелах гражданских объектов
Попавший под удар российского высокоточного оружия в Луцке завод по производству подшипников шведской компании SKF входит в состав украинского военно-промышленного комплекса. Об этом говорится в заявлении посольства России в Стокгольме
2023-08-16T20:15
2023-08-16T20:15
2023-08-16T20:15
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Об ударе, нанесенном по заводу, который принадлежит "дочке" шведской компании, сообщили СМИ Швеции. Журналисты при этом обвинили российских военных в обстреле гражданского объекта.Минобороны России в свою очередь сообщило об ударах в ночь с 14 на 15 августа по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима.AB SKF - машиностроительная компания, производящая подшипники, системы смазки и мехатронику. Штаб-квартира компании находится в Гётеборге.На пути Швеции в Североатлантический альянс встала Турция, которая потребовала от Стокгольма объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме.Пока Швеция не выполнила требования Турции об экстрадиции 70 обвиняемых в терроризме. По информации газеты Yeni Şafak, Швеция выдала турецким властям лишь четырёх подозреваемых в терроризме.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, впк, украина, швеция, турция, нато, минобороны, стокгольм
Новости, ВСУ, ВПК, Украина, Швеция, Турция, НАТО, Минобороны, Стокгольм
Подшипники для ВСУ: российское посольство в Швеции ответило на обвинения в обстрелах гражданских объектов
Попавший под удар российского высокоточного оружия в Луцке завод по производству подшипников шведской компании SKF входит в состав украинского военно-промышленного комплекса. Об этом говорится в заявлении посольства России в Стокгольме
Об ударе, нанесенном по заводу, который принадлежит "дочке" шведской компании, сообщили СМИ Швеции. Журналисты при этом обвинили российских военных в обстреле гражданского объекта.
Минобороны России в свою очередь сообщило об ударах в ночь с 14 на 15 августа по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима.
"Не улавливаете связь? Тогда поясним: этот завод в Луцке - часть украинского ВПК, он производил подшипники для "Укроборонпрома". В шведской прессе об этом факте, естественно, ни слова", - говорится в сообщении российских дипломатов.
AB SKF - машиностроительная компания, производящая подшипники, системы смазки и мехатронику. Штаб-квартира компании находится в Гётеборге.
На пути Швеции в Североатлантический альянс встала Турция, которая потребовала от Стокгольма объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме.
Пока Швеция не выполнила требования Турции об экстрадиции 70 обвиняемых в терроризме. По информации газеты Yeni Şafak, Швеция выдала турецким властям лишь четырёх подозреваемых в терроризме.