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Подшипники для ВСУ: российское посольство в Швеции ответило на обвинения в обстрелах гражданских объектов

Подшипники для ВСУ: российское посольство в Швеции ответило на обвинения в обстрелах гражданских объектов - 16.08.2023 Украина.ру

Подшипники для ВСУ: российское посольство в Швеции ответило на обвинения в обстрелах гражданских объектов

Попавший под удар российского высокоточного оружия в Луцке завод по производству подшипников шведской компании SKF входит в состав украинского военно-промышленного комплекса. Об этом говорится в заявлении посольства России в Стокгольме

2023-08-16T20:15

2023-08-16T20:15

2023-08-16T20:15

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Об ударе, нанесенном по заводу, который принадлежит "дочке" шведской компании, сообщили СМИ Швеции. Журналисты при этом обвинили российских военных в обстреле гражданского объекта.Минобороны России в свою очередь сообщило об ударах в ночь с 14 на 15 августа по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима.AB SKF - машиностроительная компания, производящая подшипники, системы смазки и мехатронику. Штаб-квартира компании находится в Гётеборге.На пути Швеции в Североатлантический альянс встала Турция, которая потребовала от Стокгольма объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме.Пока Швеция не выполнила требования Турции об экстрадиции 70 обвиняемых в терроризме. По информации газеты Yeni Şafak, Швеция выдала турецким властям лишь четырёх подозреваемых в терроризме.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, впк, украина, швеция, турция, нато, минобороны, стокгольм