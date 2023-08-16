https://ukraina.ru/20230816/1048733181.html

ФСБ опубликовала кадры с места уничтожения украинской ДРГ в Брянской области

ФСБ опубликовала кадры с места уничтожения украинской ДРГ в Брянской области - 16.08.2023 Украина.ру

ФСБ опубликовала кадры с места уничтожения украинской ДРГ в Брянской области

ФСБ 16 августа опубликовало кадры оперативной съемки с места столкновения с украинскими диверсантами, пытавшимися проникнуть в Брянскую область.

2023-08-16T16:33

2023-08-16T16:33

2023-08-16T16:33

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На видео показаны тела украинских диверсантов, ликвидированных в ходе операции сотрудников ФСБ и Минобороны РФ в Стародубском районе Брянской области 15 августа. Также показано вооружение иностранного производства, которое принесли с собой диверсанты, взрывные устройства, приборы связи и навигации.На видео запечатлен дрон, на котором наклеена надпись: "Собственность ФСБ России" и значок в виде российского флага. Как предположили в российском ведомстве, диверсанты планировали устроить с территории области провокацию, в которой обвинили бы российскую сторону.Как сообщало издание Украина.ру, в приграничном Стародубском районе Брянской области пересечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы. Губернатор области Александр Богомаз уточнил 16 августа, что в украинскую ДРГ входили шесть боевиков, пятеро уничтожены.

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новости, фсб, видео, дрг, брянская область