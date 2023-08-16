https://ukraina.ru/20230816/1048725711.html
Посол РФ в Турции: зерновая сделка не панацея, Россия ищет альтернативы
Посол РФ в Турции: зерновая сделка не панацея, Россия ищет альтернативы - 16.08.2023 Украина.ру
Посол РФ в Турции: зерновая сделка не панацея, Россия ищет альтернативы
Москва совместно с партнерами активно изучает альтернативы черноморской зерновой инициативе. Об этом заявил посол России в Турции Алексей Ерхов 16 августа
2023-08-16T13:29
2023-08-16T13:29
2023-08-16T13:29
новости
зерновая сделка
россия
африка
поставки
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Дипломат уточнил, что в первую очередь речь идет о африканских государствах.Посол добавил, что Россия уже в ближайшие месяцы будет готова безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Также он заявил о готовности России передать на безвозмездной основе минеральные удобрения беднейшим странам. Ерхов напомнил, что из 262 тысяч тонн таких удобрений, заблокированных в европейских портах, пока удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи тонн в Кению."Так что "Черноморская инициатива" – отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии, альтернативы имеются, и они активно прорабатываются в контактах с нашими партнерами", - подчеркнул дипломат.Как сообщало издание Украина.ру, Россия 18 июля уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Причиной этого решения стало невыполнение условий сделки в отношении России со стороны партнеров. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Запад большую часть украинского зерна вывозит в свои государства, а нуждающиеся страны его почти и не получают.
https://ukraina.ru/20230807/1048543101.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерновая сделка, россия, африка, поставки
Посол РФ в Турции: зерновая сделка не панацея, Россия ищет альтернативы
Москва совместно с партнерами активно изучает альтернативы черноморской зерновой инициативе. Об этом заявил посол России в Турции Алексей Ерхов 16 августа
Дипломат уточнил, что в первую очередь речь идет о африканских государствах.
"Уделяем этому вопросу первостепенное внимание, поставляем африканским друзьям пшеницу, ячмень, кукурузу, другие зерновые культуры, в том числе по линии Всемирной продовольственной программы ООН. Несмотря на все введенные в отношении нашего аграрного экспорта незаконные односторонние санкции, зерновых Россия экспортировала в Африку в 2022 году 11,5 миллиона тонн, и только за первое полугодие этого года – уже почти 10 миллионов тонн", - процитировала газета Star слова Ерхова.
Посол добавил, что Россия уже в ближайшие месяцы будет готова безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Также он заявил о готовности России передать на безвозмездной основе минеральные удобрения беднейшим странам. Ерхов напомнил, что из 262 тысяч тонн таких удобрений, заблокированных в европейских портах, пока удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи тонн в Кению.
"Так что "Черноморская инициатива" – отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии, альтернативы имеются, и они активно прорабатываются в контактах с нашими партнерами", - подчеркнул дипломат.
Как сообщало издание Украина.ру, Россия 18 июля уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Причиной этого решения стало невыполнение условий сделки в отношении России со стороны партнеров. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Запад большую часть украинского зерна вывозит в свои государства, а нуждающиеся страны его почти и не получают.