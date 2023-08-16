https://ukraina.ru/20230816/1048713534.html
"Сложный партнёр": эксперт объяснил, согласится ли Китай на военный союз с Россией в борьбе за Арктику
"Сложный партнёр": эксперт объяснил, согласится ли Китай на военный союз с Россией в борьбе за Арктику - 16.08.2023 Украина.ру
"Сложный партнёр": эксперт объяснил, согласится ли Китай на военный союз с Россией в борьбе за Арктику
Китай – сложный партнер, он может помочь в противодействии AUKUS и Японии, но полностью полагаться на него не стоит. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2023-08-16T14:59
2023-08-16T14:59
2023-08-16T14:59
новости
китай
тайвань
арктика
россия
партнерство
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Сложно говорить о том, пойдет ли Китай на реальный военный союз с Россией в части борьбы за арктические ресурсы или посчитает, что севером должна заниматься Россия, а Пекин должен сосредоточиться на Тайване, рассказал Перенджиев.По мнению этих сил, Китай должен оказывать решимость, но не предпринимать реальных действий в отношении Тайваня. На случай, если у Пекина не получится создать на Тайване "пятую колонну" и организовать цветную революцию на выборах, отметил эксперт.Китай – сложный партнер, полностью полагаться на которого России не стоит. Там еще не принято решение бросить вызов Западу, как это сделала Россия, и стать мировым лидером, добавил Перенджиев.Но в том, что касается противодействия AUKUS и Японии, Пекин будет оказывать помощь. Потому что это напрямую затрагивает его национальные интересы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230808/1048549323.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, тайвань, арктика, россия, партнерство
"Сложный партнёр": эксперт объяснил, согласится ли Китай на военный союз с Россией в борьбе за Арктику
Китай – сложный партнер, он может помочь в противодействии AUKUS и Японии, но полностью полагаться на него не стоит. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Сложно говорить о том, пойдет ли Китай на реальный военный союз с Россией в части борьбы за арктические ресурсы или посчитает, что севером должна заниматься Россия, а Пекин должен сосредоточиться на Тайване, рассказал Перенджиев.
"В Китае идет серьезная внутренняя дискуссия по этому поводу. Есть силы, которые выступают за тесное сближение с Россией в военном отношении. Есть силы, которые говорят, что Пекин не должен ввязываться в более серьезный конфликт с США и должен более осторожно вести себя в отношении Тайваня", - подчеркнул политолог.
По мнению этих сил, Китай должен оказывать решимость, но не предпринимать реальных действий в отношении Тайваня. На случай, если у Пекина не получится создать на Тайване "пятую колонну" и организовать цветную революцию на выборах, отметил эксперт.
Китай – сложный партнер, полностью полагаться на которого России не стоит. Там еще не принято решение бросить вызов Западу, как это сделала Россия, и стать мировым лидером, добавил Перенджиев.
Но в том, что касается противодействия AUKUS и Японии, Пекин будет оказывать помощь. Потому что это напрямую затрагивает его национальные интересы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь