https://ukraina.ru/20230815/1048699857.html

Александр Перенджиев: Когда ВСУ совсем истощатся, США используют Польшу для битвы с Россией за Арктику

Александр Перенджиев: Когда ВСУ совсем истощатся, США используют Польшу для битвы с Россией за Арктику - 15.08.2023 Украина.ру

Александр Перенджиев: Когда ВСУ совсем истощатся, США используют Польшу для битвы с Россией за Арктику

Китай – сложный партнер, полностью полагаться на которого нам не стоит. Там еще не принято решение бросить вызов Западу, как это сделала Россия, и стать мировым лидером. Но в том, что касается противодействия AUKUS и Японии, Пекин нам поможет

2023-08-15T14:40

2023-08-15T14:40

2023-08-15T14:40

интервью

россия

украина

польша

белоруссия

китай

сша

арктика

тихий океан

тайвань

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Потому что это напрямую затрагивает его национальные интересы, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на московской конференции по безопасности заявил, что возможность прямого боестолкновения с НАТО в будущем представляется весьма очевидной. По его словам, на Западе идут интенсивные военные приготовления, в это вкладываются огромные деньги, а в капиталистическом мире замораживать свои активы в оружии и раздутой армии просто так никто не будет.- Александр Николаевич, понятно, что когда мы говорим о войне с НАТО, надо иметь в виду конкретные страны. Кто из них реально готов к прямой войне с Россией?- Объединенная армия Польши и Литвы.Варшава при поддержке США рассматривают проект по созданию новой Речи Посполитой. Польша может войти на прямой столкновение и с Белоруссией. Потому что в состав Речи Посполитой входила не только западная Украина, но и западная Белоруссия. Тем более, что Тихановская, которую Запад считает президентом Белоруссии в изгнании, никуда не делась. Ее по-прежнему кормят и поят.Почему о прямой войне с НАТО сказал именно Хренин, а никто иной? Потому что до этого Лукашенко прямо сделал решительное заявление, что нельзя пустить Польшу на территорию западной Украины.Но это еще не все. Это только начало.Я уже неоднократно говорил, что нас ждет большая битва за Арктику. Недаром Владимир Путин в своем выступлении снова упомянул, что блок AUKUS соединяется с НАТО. Коллективный Запад и Россия с Китаем готовятся к борьбе за Севморпуть и арктические ресурсы. Потому что Севморпуть может существовать как экономическая и транспортная коммуникация только в том случае, если он будет иметь продолжение в виде выхода к Баренцеву морю и в Тихий океан.В США уже в прошлом году приняли доктрину по борьбе за Арктику. Они не будут воевать за нее напрямую, предпочитая стоять за спиной. Они считают, что с запада за Арктику будут воевать государства Северной Европы (Швеция участвовала в учениях НАТО еще задолго до СВО) и Великобритания, которая входит и в НАТО, и в AUKUS. Что касается востока, то США хотели бы создать коалицию из Японии, Южной Кореи, Австралию и государства Индо-Тихоокеанского региона вроде Филиппин.- На Филиппинах у США есть военно-морская база.- Да, она там есть. Другое дело, что само руководство Филиппин пока не определилось со своей позицией. Они вроде бы дружат с США, но в некоторых моментах стараются от них отмежеваться.Не будем забывать и про фактор Тайваня.В этих условиях России было бы желательно иметь надежных союзников. Союзники по ОДКБ (включая Белоруссию) не помогут нам в том, что касается Арктики. Более того, ОДКБ – это игра в одни ворота. Все эти государства выступают за то, чтобы Россия их защищала и отстаивала их интересы, но они абсолютно не желают помогать нам и поддерживать нас.Это было еще до СВО. Это показала операция по принуждению Грузии к миру и антитеррористическая операция в Сирии. Хотя в случае Сирии они могли нас безоговорочно поддержать, потому что проблема терроризма касается всех, особенно государств Средней Азии. Да, в Сирии нам помогла Армения. Но это было связано не с желанием Еревана оказать Москве политическую поддержку, а защитить армянскую диаспору в Сирии от террористов и турок.России нужны союзники в Тихом океане, чтобы обеспечить судоходство по Севморпути. Что касается Китая, то уже сразу после мартовского визита Си Цзиньпина в Москву начались совместные учения РФ и КНР. Визит Шойгу в Северную Корею тоже укладывается в эту канву.Все это подтверждает, что мы начали готовиться к совместной борьбе за Арктику.- Давайте остановимся на Северной Европе. Как бы технически выглядела война с ней? Потому что есть подход, что вся сухопутная группировка Скандинавии составляет 40 тысяч человек и она гораздо слабее ВСУ.- Я уже говорил, что на Западе планируют создать арктическое командование НАТО – ARCCOM. Поэтому не надо недооценивать противника. Поводу СВО мы тоже думали, что в два счета раздавим Украину. Честно говоря, я сам считал, что мы несколько раз ударим "Калибрами" как в Сирии – и все будет хорошо.Мне на это могут возразить, что на Украине идет спецоперация, поэтому Россия себя ограничивает в применении оружия, а по Финляндии мы можем ударить по полной программе. Но у НАТО тоже есть свои контраргументы. У них сильный флот на Балтике.Мы сейчас с трудом справляемся с украинскими беспилотниками и ракетами Storm Shadow. А что будет, если в случае войны с Северной Европой таких ракетных ударов станет гораздо больше?Кстати, во время Великой Отечественной войны немецко-фашистские захватчики пытались высадить десант не где-нибудь, а в Дудинке. Это даже не северо-запад. Это именно арктический регион. Да, мы героически отразили этот десант и не позволили гитлеровцам взять Дудинку. Но это эпизод показал, насколько глубоко на нашу территорию может проникнуть враг.Сейчас у нас флот на севере мощнее. Но и у НАТО хватает подводных лодок и бомбардировщиков. А еще на Аляске установлен антенный комплекс HAARP. Эта система вроде бы тектоническо-климатического действия, но она может создавать мощные электромагнитные импульсы и использоваться для связи. Поэтому в случае полноценной войны на севере России было бы лучше сразу уничтожить всю эту инфраструктуру, не дожидаясь, пока она будет использоваться против нас.Я уверен в победе наших войск, но не будем торопиться с победными реляциями. Победа потребует от нас значительных ресурсов. Нам придется не запускать ракеты на луну, а превращать Россию в один боевой лагерь, как это было во время Великой Отечественной войны. Принцип, что "война идет где-то там", уже не сработает.- Когда начнутся все эти конфликты, о которых мы говорили? После окончания СВО или во время?- По мере того, как конфликт на Украине будет затухать.Да, украинский конфликт будут пытаться поддерживать. Но дело не в том, что украинские ресурсы истощаются. Истощаются ресурсы Европы. А США не могут пойти на полное истощение северной Европы и Великобритании как раз из-за борьбы за Арктику. Поэтому США будут вынуждены постепенно ослаблять помощь Киеву и усиливать помощь Финляндии, Швеции и Норвегии.Польша тоже никуда не денется. Ей тоже будут активно помогать.- Более того, Польшу с точки зрения географии можно использовать и на Украине, и в Арктике.- Да. У нее своя инфраструктура на Балтике, по которой можно перебрасывать силы в северную Европу. И Польша может наносить отвлекающие удары по России и Белоруссии. А дальше начнется большая борьба за север.Я пока не могу точно ответить на вопрос, пойдет ли Китай на более реальный военный союз с Россией именно в части борьбы за арктические ресурсы или посчитает, что севером должна заниматься Россия, а он должен сосредоточиться на Тайване.В Китае идет серьезная внутренняя дискуссия по этому поводу. Есть силы, которые выступают за тесное сближение с Россией в военном отношении. Есть силы, которые говорят, что Пекин не должен ввязываться в более серьезный конфликт с США и должен более осторожно вести себя в отношении Тайваня:"Показывайте решимость, но реальных действий не предпринимайте. А вдруг у нас получится создать на Тайване пятую колонну и организовать цветную революцию на выборах".Китай – сложный партнер, полностью полагаться на которого нам не стоит. Там еще не принято решение бросить вызов Западу, как это сделала Россия, и стать мировым лидером. Но в том, что касается противодействия AUKUS и Японии, Пекин нам поможет. Потому что это напрямую затрагивает его национальные интересы.

https://ukraina.ru/20230410/1045175938.html

https://ukraina.ru/20230815/1048684097.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, польша, белоруссия, китай, сша, арктика, тихий океан, тайвань, нато, aukus, финляндия, швеция, балтика, флот, ракеты, сво