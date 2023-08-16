Политолог рассказал, почему Украина мечтает о мире, в котором не будет России - 16.08.2023 Украина.ру
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Политолог рассказал, почему Украина мечтает о мире, в котором не будет России
Политолог рассказал, почему Украина мечтает о мире, в котором не будет России - 16.08.2023 Украина.ру
Политолог рассказал, почему Украина мечтает о мире, в котором не будет России
Украинское общество выступает за "мир" с Россией, но только на условиях Украины. То есть РФ должна быть полностью разгромлена и разоружена. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2023-08-16T09:58
2023-08-16T11:34
новости
украина
мир
запад
россия
государство
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Многие российские СМИ сообщали, что большинство людей на Украине, которые голосовали в 2019 году за Владимира Зеленского, были за мир с Россией. Но оказалось, что украинское общество хочет мира только на условиях Украины, рассказал политолог.А условия Украины – это капитуляция РФ, уничтожение нашего государства и российского народа. Россия должна быть разгромлена и разоружена. А политическая, экономическая и военная элита РФ должна быть подвергнута суду в Гааге, добавил эксперт.В России должно поменяться мировоззрение, она должна прекратиться своё заискивание перед Западом. Нужно признать, что из-за рубежа Российская Федерация смотрится очень солидно. Нам завидуют, но при этом думают, как обмануть, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230815/1048698304.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, мир, запад, россия, государство
Новости, Украина, мир, Запад, Россия, государство

Политолог рассказал, почему Украина мечтает о мире, в котором не будет России

09:58 16.08.2023 (обновлено: 11:34 16.08.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПразднование Дня Независимости Украины
Празднование Дня Независимости Украины - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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Украинское общество выступает за "мир" с Россией, но только на условиях Украины. То есть РФ должна быть полностью разгромлена и разоружена. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Многие российские СМИ сообщали, что большинство людей на Украине, которые голосовали в 2019 году за Владимира Зеленского, были за мир с Россией. Но оказалось, что украинское общество хочет мира только на условиях Украины, рассказал политолог.
А условия Украины – это капитуляция РФ, уничтожение нашего государства и российского народа. Россия должна быть разгромлена и разоружена. А политическая, экономическая и военная элита РФ должна быть подвергнута суду в Гааге, добавил эксперт.

"Для них нормально брать у нас деньги, ресурсы и при этом оскорблять. <...> При этом Украина может спокойно громить наши порты в Севастополе и Новороссийске, пытаться взорвать наши танкеры. Это нормально. А то, что мы остановили судно, осмотрели его и отправили в украинский порт, это невероятное преступление", - подчеркнул Суздальцев.

В России должно поменяться мировоззрение, она должна прекратиться своё заискивание перед Западом. Нужно признать, что из-за рубежа Российская Федерация смотрится очень солидно. Нам завидуют, но при этом думают, как обмануть, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Ераносян интервью - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Вчера, 14:34
Владимир Ераносян: Украина перешла к террористической войне Киевский режим отчитывается за совершенные теракты ради получения новых траншей от Запада, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса, Владимир Ераносян
 
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