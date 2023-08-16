https://ukraina.ru/20230816/1048712778.html

Политолог рассказал, почему Украина мечтает о мире, в котором не будет России

Политолог рассказал, почему Украина мечтает о мире, в котором не будет России - 16.08.2023 Украина.ру

Политолог рассказал, почему Украина мечтает о мире, в котором не будет России

Украинское общество выступает за "мир" с Россией, но только на условиях Украины. То есть РФ должна быть полностью разгромлена и разоружена. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2023-08-16T09:58

2023-08-16T09:58

2023-08-16T11:34

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Многие российские СМИ сообщали, что большинство людей на Украине, которые голосовали в 2019 году за Владимира Зеленского, были за мир с Россией. Но оказалось, что украинское общество хочет мира только на условиях Украины, рассказал политолог.А условия Украины – это капитуляция РФ, уничтожение нашего государства и российского народа. Россия должна быть разгромлена и разоружена. А политическая, экономическая и военная элита РФ должна быть подвергнута суду в Гааге, добавил эксперт.В России должно поменяться мировоззрение, она должна прекратиться своё заискивание перед Западом. Нужно признать, что из-за рубежа Российская Федерация смотрится очень солидно. Нам завидуют, но при этом думают, как обмануть, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230815/1048698304.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, мир, запад, россия, государство