Политолог рассказал, почему Украина мечтает о мире, в котором не будет России
09:58 16.08.2023 (обновлено: 11:34 16.08.2023)
Украинское общество выступает за "мир" с Россией, но только на условиях Украины. То есть РФ должна быть полностью разгромлена и разоружена. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Многие российские СМИ сообщали, что большинство людей на Украине, которые голосовали в 2019 году за Владимира Зеленского, были за мир с Россией. Но оказалось, что украинское общество хочет мира только на условиях Украины, рассказал политолог.
А условия Украины – это капитуляция РФ, уничтожение нашего государства и российского народа. Россия должна быть разгромлена и разоружена. А политическая, экономическая и военная элита РФ должна быть подвергнута суду в Гааге, добавил эксперт.
"Для них нормально брать у нас деньги, ресурсы и при этом оскорблять. <...> При этом Украина может спокойно громить наши порты в Севастополе и Новороссийске, пытаться взорвать наши танкеры. Это нормально. А то, что мы остановили судно, осмотрели его и отправили в украинский порт, это невероятное преступление", - подчеркнул Суздальцев.
В России должно поменяться мировоззрение, она должна прекратиться своё заискивание перед Западом. Нужно признать, что из-за рубежа Российская Федерация смотрится очень солидно. Нам завидуют, но при этом думают, как обмануть, заключил собеседник издания.
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