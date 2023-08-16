https://ukraina.ru/20230816/1048707898.html

Станислав Крапивник: Украине дали задачу держать Россию на поле боя, пока хозяин не подготовится к войне

Станислав Крапивник: Украине дали задачу держать Россию на поле боя, пока хозяин не подготовится к войне - 16.08.2023 Украина.ру

Станислав Крапивник: Украине дали задачу держать Россию на поле боя, пока хозяин не подготовится к войне

Ветеран ВС США в интервью Украина.ру рассказывает, где могут базироваться F-16 после передачи Украине и чем они могут быть полезны Западу в конфликте с Россией

2023-08-16T10:35

2023-08-16T10:35

2023-08-16T10:35

интервью

f-16

украина

поставки

сша

нато

россия

зарубежье

спецоперация

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В не таком уж и отдаленном будущем Украина может получить самый популярный боевой самолетом на планете - американский многоцелевой легкий истребитель F-16. В мае Вашингтон разрешил союзникам по НАТО обучать украинские вооруженные силы управлению истребителями F-16, а потом предоставить эти самолеты Киеву. В России это решение вызвало логичный вопрос – могут ли эти поставки перевернуть ход украинского конфликта?На этот и другие вопросы, связанные с поставками F-16 Киеву в интервью Украина.ру отвечает офицер-ветеран Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник.- Станислав, скажите, пожалуйста, когда реально ожидать поставки F-16 на Украину?- По всей видимости, поставки будут осенью. Вопрос только в каких объемах. Сейчас в ускоренном порядке готовят летчиков. В обычных условиях профессиональная подготовка летчика продолжается полтора года. Обучение начинается на простых самолетах, например, на Цесне. Когда обучающие уже получат права на этот самолет, они начинают лицензироваться на одну платформу – на F-15, F-16 и так далее. Это тоже самое как обучение летчиков для полетов на самолетах "Сухой" или МиГ.Летчик остается на одной платформе всю свою карьеру. Очень сложно переучить летчика для перехода с одной платформы на другую. Это не танк, это намного сложнее.Но я ожидаю, что самолеты все-таки поставят, так как уже слишком много об этом говорили, и к тому же, в самом Вашингтоне есть давление и со стороны демократов, и со стороны республиканцев. Они критикуют Байдена за то, что он недостаточно помогает Украине и требуют давать все больше и больше. Все они зарабатывают на этом.- Уже неоднократно говорилось об обучении украинских летчиков для полетов на F-16. Существует ли вероятность, что этими самолетами в начале будут управлять летчики из стран НАТО, а не украинские?- Есть большая вероятность, что именно так и будет. Особенно, если дадут не более десяти или двадцати самолетов. В Польше, Болгарии и Румынии есть достаточно много летчиков в отставке - можно найти людей, выдать им украинское гражданство на месте и посадить их за штурвал. А если самолеты будут поставляться в крупных количествах, тогда им будут управлять украинцы.- Где эти самолеты будут размещаться? Есть ли на Украине соответствующие аэродромы или могут быть задействованы аэродромы в той же Польше или в Румынии?- Не только могут, но и должны быть задействованы. Это как раз один из факторов, который все тормозит. Как работает схема в настоящее время? Украинские самолеты прячутся на польском аэродроме. Они улетают из Польши, приземляются на украинский аэродром. Тут они заправляются топливом, их вооружают, они взлетают и летят на боевые задачи. Если самолеты возвращаются обратно, тогда они приземляются сначала на Украине, а потом летят в Польшу.Проблема с Ф-16 в том, что их шасси сделана под асфальт. Советские аэродромы бетонированы. Если они будут с полным грузом приземляться на бетонированную площадку, они просто сломаются. Им нужно нести примерно на треть меньше груза – топлива и боеприпасов. Понятно, что в таком случае они становятся гораздо менее боеспособными.Еще одна проблема заключается в том, что самолет – это только часть вопроса. Нужны цеха, нужны механики, которые их ремонтируют. Таких цехов на Украине нет. Они находятся в Польше и в Румынии, там, где есть F-16. Нецелесообразно перевозить всю эту инфраструктуру в зону прямого поражения. Опытного механика, может быть, еще и можно переучить. Нового механика физически невозможно создать за четыре или пять месяцев.- Можете ли сказать сколько человек должно обслуживать один самолет?- Сказать сложно, так как главные бригады механиков обслуживают не один самолет. Они обслуживают целую часть. Ремонт двигателя, например, делается в центральном цехе, который обслуживает всех. Самолеты довольно трудоемкие в техническом смысле. По стандарту на один час эксплуатации предусмотрено два или три часа ремонта. Приземляться на какое-то шоссе один или два раза, чтобы заправиться, это возможно. Но ремонтные бригады не могут находиться где-то на дороге. Не будешь ты их в кустах ремонтировать.- Если выделенные для Украины F-16 будут базироваться в Польше или в других странах НАТО, значит ли это, что они для российской армии станут недосягаемыми, так как обстрел аэродрома в Польше может вызвать прямой конфликт с НАТО?- Я не могу говорить за главнокомандующего. Если они будут взлетать и идти в прямое боевое столкновение из Польши, по законам войны эти польские аэродромы станут легальной мишенью. Что будет, я не знаю. Раньше или позже все-равно произойдет прямое столкновение с НАТО, альянс на это идет. Большая война будет.- Как вы оцениваете возможности российских ВВС сбивать F-16 в воздухе?- Спокойно могут сбивать. Эти самолеты никогда и нигде не воевали против современной ПВО. Даже в Югославии их сбивали тоже. Конечно, США отказывались это признать, пока сербы не начали показывать обломки. Тогда они стали признавать, что один самолет был сбит тут, один там.Их точно сбивали. Как я это знаю? В Германии количество автоаварий, в которых гибли пилоты стало в какой-то момент резко подниматься. При этом военное руководство очень спокойно все это приняло. Действительно их сбивали, но это никто не хотел признавать.- Какие преимущества для ВСУ откроет поставка Ф-16?- Этот самолет может нести и боеприпасы воздух-воздух, и боеприпасы воздух-земля, может действовать как платформа для разных ракет, таких как Storm Shadow, для фугасных бомб. Дело в том, что десять, двадцать или тридцать самолетов особо ничего не поменяют.Может быть Запад и мог бы поставить больше самолетов Украине, но, во-первых, не так уж много стран хотят передавать свои самолеты. Во-вторых, проблема в инфраструктуре. В-третьих, страны НАТО знают, что их ждет большая война с Россией, поэтому они не хотят отдавать самое лучшее. Никто им не обещает, что взамен они получат F-35, который, между прочем, очень проблематичен. Задача Украины быть тем мясом, которое будет держать Россию на поле боя год или полтора, пока хозяин не будет готов для большой войны. То, что украинский народ особо не хочет этого понимать, это другой вопрос.

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https://ukraina.ru/20230731/1048364665.html

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2023

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

интервью, f-16, украина, поставки, сша, нато, россия, зарубежье, спецоперация