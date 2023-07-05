https://ukraina.ru/20230705/1047814238.html

Андрей Клинцевич: Военным корпорациям выгодно, чтобы "Леопарды" горели в полях Украины

Андрей Клинцевич: Военным корпорациям выгодно, чтобы "Леопарды" горели в полях Украины - 05.07.2023 Украина.ру

Андрей Клинцевич: Военным корпорациям выгодно, чтобы "Леопарды" горели в полях Украины

Пока мировые производители оружия не договорятся между собой о крупных деньгах, боевых самолетов Украина не увидит, считает читает глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич

2023-07-05T13:39

2023-07-05T13:39

2023-07-05T15:42

интервью

клинцевич

всу

украина

нато

ядерное оружие

самолеты

пво

танки

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр накануне заявил, что Украина не получит F-16 до завершения своего наступления.- Андрей Францевич, означает ли это, что на Западе стали пересматривать объемы военной поддержки киевского режима в связи с провалами ВСУ на поле боя?- У меня есть подозрение, что они и не планировали выделять вооружения, которые позволили бы ВСУ победить. Я вспоминаю дискуссии военных экспертов на тему, как Украина будет наступать, если у нее нет авиации. Это краеугольный камень – завоевание господства в воздухе, нанесение ударов в глубину обороны противника, препятствование выдвижению резервов. Без этого невозможно проломить оборону.Все предполагали, что американцы и европейцы – неглупые, бросить Украину без самолетов не получится, они нас вводят в заблуждение, в последний момент мы увидим каких-нибудь афганских летчиков, американских, кого-угодно. Но самолеты не появились, и вопрос повис в воздухе. После этого мы увидели, что борьба идет не за победу на Украине, а это дележ денег большими военными корпорациями. Им выгодно, чтобы немецкие танки горели в полях Украины, становились неконкурентными на мировом рынке. Напомню, "Леопард" занимает 22 страны, а "Абрамс" – шесть. Немецкая техника будет дискредитирована, и на ее место будут закупать американскую.Корпорации "Дженерал Дайнемикс", выпускающей F-16, имеющей тесные связи с Минобороны США и возможности влиять на решения президента США, невыгодно, чтобы эти самолеты горели в полях Украины. Смею вас проинформировать, что вся наша ПВО заточена под уничтожение F-16, это для нас идеальная цель. И каждый офицер ПВО мечтает это сделать.Поэтому американцы будут настаивать, чтобы на Украину попали европейские самолёты – "Еврофайтер Тайфун". Европейцы сопротивляются, говоря, мы коалицию по танкам создали, самолеты теперь за вами. Пока бизнес между собой о крупных деньгах не договорится, самолеты Украина не увидит. Самое важное, даже если будет принято решение о поставках, количество будет минимальным и не повлияет на характер боевых действий – самолеты будут сбиты в первые недели.Второе: огромные средства требуются для модернизации инфраструктуры, которая с советского времени не ремонтировалась. Это взлетные полосы, ангары. Это совершенно иной навык лётчиков, который требуется для обучения. Даже выпускников российских летных вузов, пять лет отучившихся на летчика, после прихода в строевой полк фактически отправляются на шестой курс, где потихоньку вкатываются в полеты, не выходя на боевые задания.Поэтому воевать с нашими асами, которые делают по шесть вылетов в день и три вылета ночью в приборах ночного видения, для этих скороспелых летчиков будет вылетом в одну сторону. НАТО понимает, что нет смысла давать самолеты, поезд ушел, и нет времени на подготовку.Возможным вариантом развития событий будет то, что НАТО само вступит в боевые действия со своей авиационной составляющей. Тогда они будут на Украине.- А почему Запад не объявит бесполетную зону над Украиной?- А потому что он технически не сможет это сделать. У него нет таких возможностей. Наши системы ПВО – передовые в мире. Круче нас никого нет, мы на поколение опережаем любых других конкурентов. Мы будем сбивать в 200-300 километрах от линии боевого соприкосновения любую авиацию, неважно, хваленые F-35 или F-16. Наши модернизированные Су-35 способны вести воздушный бой с любыми видами авиационных средств поражения. У нас – полное доминирование в воздухе.- Как Киев накануне саммита НАТО сможет смягчить горечь от провала наступления?- Только переключением информационной повестки в более резонансные события, которые перебьют неуспехи на поле боя, всколыхнут европейское и американское общество, напугают его, заставят сидеть возле телевизоров. Это только инциденты, связанные с ядерными технологиями, это обстрел Запорожской АЭС, попытки ее захвата, имитация выброса радиоактивного облака, которое дойдет до Европы, отселение людей из зараженных областей. Все это вызовет массовую панику и заставит европейцев еще сильнее выделять вооружения, а то и армию. Украина заявит, что это вас злые русские убивают радиоактивными облаками, придите и решите этот вопрос. Судя по информационной картинке, которая накачивается на Украине, они очень близки к этому.- То есть мы в шаге от ядерного конфликта на минималках?- Американцам выгодно, чтобы Россия применила тактическое ядерное оружие на Украине. Они нас всячески к этому склоняют. Почему им это выгодно?Во-первых, есть много регионов в мире, где американская гегемония утеряна, авианосцы в море перестали быть страшными, страны африканского континента, Азии уже вышли из подчинения. Стали дерзить отказываться от доллара– те же Саудовская Аравия и весь Персидский залив. Поэтому применение ядерного оружия Россией снимает табу с применения этого оружия в других местах. Американцы смогут по примеру прецедента его тоже применять.Во-вторых, это попытка раздуть из нас вселенское зло и попытаться ввести в некую изоляцию, отвернуть от нас наших союзников и страны, которые не определились. И на основе этого разрушить межгосударственные проекты, такие как ШОС, БРИКС и ряд других организаций.- А в какой ситуации использование ядерного оружия нашими Вооруженными силами было бы оправданным?- У нас есть четка концепция, которая определяет применение ядерного оружия. Она пока не менялась, государство у нас правовое. И действовать мы будем в рамках этой концепции, для нас это всегда ответные меры. В рамках этих мер, если откинуть ядерный удар по нашей территории, нашим союзникам, нанесение ударов по объектам ядерной инфраструктуры открывает возможность для применения нами ядерного оружия.Поэтому американцы нас к этому и подталкивают. Они пытаются создать безвыходную ситуацию и загнать на с в угол. Надеюсь, что наше военно-политическое руководство и примет оптимальное решение.- А какую роль еще сможет сыграть ЧВК "Вагнер" в спецоперации?- Надеюсь, что 25 тысяч высокомотивированных, обученных и слаженных бойцов не потеряются на африканском континенте, не растворятся в виде советников, а в момент нашего наступления, напомню, мы находимся в обороне, потому что изматываем противника, примет участие на каком-то из интересных направлений и своей доблестью смоет то недоразумение, которое проходило в один из выходных дней.

https://ukraina.ru/20230503/1045911123.html

https://ukraina.ru/20230703/1047770857.html

https://ukraina.ru/20230704/1047792556.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, клинцевич, всу, украина, нато, ядерное оружие, самолеты, пво, танки