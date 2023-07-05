Андрей Клинцевич: Военным корпорациям выгодно, чтобы "Леопарды" горели в полях Украины - 05.07.2023 Украина.ру
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Андрей Клинцевич: Военным корпорациям выгодно, чтобы "Леопарды" горели в полях Украины
Андрей Клинцевич: Военным корпорациям выгодно, чтобы "Леопарды" горели в полях Украины - 05.07.2023 Украина.ру
Андрей Клинцевич: Военным корпорациям выгодно, чтобы "Леопарды" горели в полях Украины
Пока мировые производители оружия не договорятся между собой о крупных деньгах, боевых самолетов Украина не увидит, считает читает глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
2023-07-05T13:39
2023-07-05T15:42
интервью
клинцевич
всу
украина
нато
ядерное оружие
самолеты
пво
танки
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр накануне заявил, что Украина не получит F-16 до завершения своего наступления.- Андрей Францевич, означает ли это, что на Западе стали пересматривать объемы военной поддержки киевского режима в связи с провалами ВСУ на поле боя?- У меня есть подозрение, что они и не планировали выделять вооружения, которые позволили бы ВСУ победить. Я вспоминаю дискуссии военных экспертов на тему, как Украина будет наступать, если у нее нет авиации. Это краеугольный камень – завоевание господства в воздухе, нанесение ударов в глубину обороны противника, препятствование выдвижению резервов. Без этого невозможно проломить оборону.Все предполагали, что американцы и европейцы – неглупые, бросить Украину без самолетов не получится, они нас вводят в заблуждение, в последний момент мы увидим каких-нибудь афганских летчиков, американских, кого-угодно. Но самолеты не появились, и вопрос повис в воздухе. После этого мы увидели, что борьба идет не за победу на Украине, а это дележ денег большими военными корпорациями. Им выгодно, чтобы немецкие танки горели в полях Украины, становились неконкурентными на мировом рынке. Напомню, "Леопард" занимает 22 страны, а "Абрамс" – шесть. Немецкая техника будет дискредитирована, и на ее место будут закупать американскую.Корпорации "Дженерал Дайнемикс", выпускающей F-16, имеющей тесные связи с Минобороны США и возможности влиять на решения президента США, невыгодно, чтобы эти самолеты горели в полях Украины. Смею вас проинформировать, что вся наша ПВО заточена под уничтожение F-16, это для нас идеальная цель. И каждый офицер ПВО мечтает это сделать.Поэтому американцы будут настаивать, чтобы на Украину попали европейские самолёты – "Еврофайтер Тайфун". Европейцы сопротивляются, говоря, мы коалицию по танкам создали, самолеты теперь за вами. Пока бизнес между собой о крупных деньгах не договорится, самолеты Украина не увидит. Самое важное, даже если будет принято решение о поставках, количество будет минимальным и не повлияет на характер боевых действий – самолеты будут сбиты в первые недели.Второе: огромные средства требуются для модернизации инфраструктуры, которая с советского времени не ремонтировалась. Это взлетные полосы, ангары. Это совершенно иной навык лётчиков, который требуется для обучения. Даже выпускников российских летных вузов, пять лет отучившихся на летчика, после прихода в строевой полк фактически отправляются на шестой курс, где потихоньку вкатываются в полеты, не выходя на боевые задания.Поэтому воевать с нашими асами, которые делают по шесть вылетов в день и три вылета ночью в приборах ночного видения, для этих скороспелых летчиков будет вылетом в одну сторону. НАТО понимает, что нет смысла давать самолеты, поезд ушел, и нет времени на подготовку.Возможным вариантом развития событий будет то, что НАТО само вступит в боевые действия со своей авиационной составляющей. Тогда они будут на Украине.- А почему Запад не объявит бесполетную зону над Украиной?- А потому что он технически не сможет это сделать. У него нет таких возможностей. Наши системы ПВО – передовые в мире. Круче нас никого нет, мы на поколение опережаем любых других конкурентов. Мы будем сбивать в 200-300 километрах от линии боевого соприкосновения любую авиацию, неважно, хваленые F-35 или F-16. Наши модернизированные Су-35 способны вести воздушный бой с любыми видами авиационных средств поражения. У нас – полное доминирование в воздухе.- Как Киев накануне саммита НАТО сможет смягчить горечь от провала наступления?- Только переключением информационной повестки в более резонансные события, которые перебьют неуспехи на поле боя, всколыхнут европейское и американское общество, напугают его, заставят сидеть возле телевизоров. Это только инциденты, связанные с ядерными технологиями, это обстрел Запорожской АЭС, попытки ее захвата, имитация выброса радиоактивного облака, которое дойдет до Европы, отселение людей из зараженных областей. Все это вызовет массовую панику и заставит европейцев еще сильнее выделять вооружения, а то и армию. Украина заявит, что это вас злые русские убивают радиоактивными облаками, придите и решите этот вопрос. Судя по информационной картинке, которая накачивается на Украине, они очень близки к этому.- То есть мы в шаге от ядерного конфликта на минималках?- Американцам выгодно, чтобы Россия применила тактическое ядерное оружие на Украине. Они нас всячески к этому склоняют. Почему им это выгодно?Во-первых, есть много регионов в мире, где американская гегемония утеряна, авианосцы в море перестали быть страшными, страны африканского континента, Азии уже вышли из подчинения. Стали дерзить отказываться от доллара– те же Саудовская Аравия и весь Персидский залив. Поэтому применение ядерного оружия Россией снимает табу с применения этого оружия в других местах. Американцы смогут по примеру прецедента его тоже применять.Во-вторых, это попытка раздуть из нас вселенское зло и попытаться ввести в некую изоляцию, отвернуть от нас наших союзников и страны, которые не определились. И на основе этого разрушить межгосударственные проекты, такие как ШОС, БРИКС и ряд других организаций.- А в какой ситуации использование ядерного оружия нашими Вооруженными силами было бы оправданным?- У нас есть четка концепция, которая определяет применение ядерного оружия. Она пока не менялась, государство у нас правовое. И действовать мы будем в рамках этой концепции, для нас это всегда ответные меры. В рамках этих мер, если откинуть ядерный удар по нашей территории, нашим союзникам, нанесение ударов по объектам ядерной инфраструктуры открывает возможность для применения нами ядерного оружия.Поэтому американцы нас к этому и подталкивают. Они пытаются создать безвыходную ситуацию и загнать на с в угол. Надеюсь, что наше военно-политическое руководство и примет оптимальное решение.- А какую роль еще сможет сыграть ЧВК "Вагнер" в спецоперации?- Надеюсь, что 25 тысяч высокомотивированных, обученных и слаженных бойцов не потеряются на африканском континенте, не растворятся в виде советников, а в момент нашего наступления, напомню, мы находимся в обороне, потому что изматываем противника, примет участие на каком-то из интересных направлений и своей доблестью смоет то недоразумение, которое проходило в один из выходных дней.
https://ukraina.ru/20230503/1045911123.html
https://ukraina.ru/20230703/1047770857.html
https://ukraina.ru/20230704/1047792556.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
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96
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, клинцевич, всу, украина, нато, ядерное оружие, самолеты, пво, танки
Интервью, Клинцевич, ВСУ, Украина, НАТО, Ядерное оружие, самолеты, ПВО, танки

Андрей Клинцевич: Военным корпорациям выгодно, чтобы "Леопарды" горели в полях Украины

13:39 05.07.2023 (обновлено: 15:42 05.07.2023)
 
© 100biografiy.ruАндрей Клинцевич интервью
Андрей Клинцевич интервью
© 100biografiy.ru
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Пока мировые производители оружия не договорятся между собой о крупных деньгах, боевых самолетов Украина не увидит, считает читает глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр накануне заявил, что Украина не получит F-16 до завершения своего наступления.
- Андрей Францевич, означает ли это, что на Западе стали пересматривать объемы военной поддержки киевского режима в связи с провалами ВСУ на поле боя?
- У меня есть подозрение, что они и не планировали выделять вооружения, которые позволили бы ВСУ победить.
Я вспоминаю дискуссии военных экспертов на тему, как Украина будет наступать, если у нее нет авиации. Это краеугольный камень – завоевание господства в воздухе, нанесение ударов в глубину обороны противника, препятствование выдвижению резервов. Без этого невозможно проломить оборону.
Все предполагали, что американцы и европейцы – неглупые, бросить Украину без самолетов не получится, они нас вводят в заблуждение, в последний момент мы увидим каких-нибудь афганских летчиков, американских, кого-угодно. Но самолеты не появились, и вопрос повис в воздухе.
Андрей Клинцевич
3 мая, 17:52
Андрей Клинцевич: кто онГлава Центра военно-политических исследований
После этого мы увидели, что борьба идет не за победу на Украине, а это дележ денег большими военными корпорациями. Им выгодно, чтобы немецкие танки горели в полях Украины, становились неконкурентными на мировом рынке.
Напомню, "Леопард" занимает 22 страны, а "Абрамс" – шесть. Немецкая техника будет дискредитирована, и на ее место будут закупать американскую.
Корпорации "Дженерал Дайнемикс", выпускающей F-16, имеющей тесные связи с Минобороны США и возможности влиять на решения президента США, невыгодно, чтобы эти самолеты горели в полях Украины. Смею вас проинформировать, что вся наша ПВО заточена под уничтожение F-16, это для нас идеальная цель. И каждый офицер ПВО мечтает это сделать.
Поэтому американцы будут настаивать, чтобы на Украину попали европейские самолёты – "Еврофайтер Тайфун". Европейцы сопротивляются, говоря, мы коалицию по танкам создали, самолеты теперь за вами.
Пока бизнес между собой о крупных деньгах не договорится, самолеты Украина не увидит. Самое важное, даже если будет принято решение о поставках, количество будет минимальным и не повлияет на характер боевых действий – самолеты будут сбиты в первые недели.
Второе: огромные средства требуются для модернизации инфраструктуры, которая с советского времени не ремонтировалась. Это взлетные полосы, ангары. Это совершенно иной навык лётчиков, который требуется для обучения.
Даже выпускников российских летных вузов, пять лет отучившихся на летчика, после прихода в строевой полк фактически отправляются на шестой курс, где потихоньку вкатываются в полеты, не выходя на боевые задания.
Поэтому воевать с нашими асами, которые делают по шесть вылетов в день и три вылета ночью в приборах ночного видения, для этих скороспелых летчиков будет вылетом в одну сторону. НАТО понимает, что нет смысла давать самолеты, поезд ушел, и нет времени на подготовку.
Возможным вариантом развития событий будет то, что НАТО само вступит в боевые действия со своей авиационной составляющей. Тогда они будут на Украине.
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
3 июля, 16:15
Алексей Подберёзкин: Если "Вагнер" окажется под Вильнюсом в день саммита НАТО, его никто не остановитРезервов украинской армии хватит еще на две недели наступления, но это будет кровавая мясорубка, которая закончится разгромом ВСУ, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
- А почему Запад не объявит бесполетную зону над Украиной?
- А потому что он технически не сможет это сделать. У него нет таких возможностей.
Наши системы ПВО – передовые в мире. Круче нас никого нет, мы на поколение опережаем любых других конкурентов. Мы будем сбивать в 200-300 километрах от линии боевого соприкосновения любую авиацию, неважно, хваленые F-35 или F-16.
Наши модернизированные Су-35 способны вести воздушный бой с любыми видами авиационных средств поражения. У нас – полное доминирование в воздухе.
- Как Киев накануне саммита НАТО сможет смягчить горечь от провала наступления?
- Только переключением информационной повестки в более резонансные события, которые перебьют неуспехи на поле боя, всколыхнут европейское и американское общество, напугают его, заставят сидеть возле телевизоров.
Это только инциденты, связанные с ядерными технологиями, это обстрел Запорожской АЭС, попытки ее захвата, имитация выброса радиоактивного облака, которое дойдет до Европы, отселение людей из зараженных областей. Все это вызовет массовую панику и заставит европейцев еще сильнее выделять вооружения, а то и армию.
Украина заявит, что это вас злые русские убивают радиоактивными облаками, придите и решите этот вопрос. Судя по информационной картинке, которая накачивается на Украине, они очень близки к этому.
- То есть мы в шаге от ядерного конфликта на минималках?
- Американцам выгодно, чтобы Россия применила тактическое ядерное оружие на Украине. Они нас всячески к этому склоняют. Почему им это выгодно?
Во-первых, есть много регионов в мире, где американская гегемония утеряна, авианосцы в море перестали быть страшными, страны африканского континента, Азии уже вышли из подчинения. Стали дерзить отказываться от доллара– те же Саудовская Аравия и весь Персидский залив.
Поэтому применение ядерного оружия Россией снимает табу с применения этого оружия в других местах. Американцы смогут по примеру прецедента его тоже применять.
Во-вторых, это попытка раздуть из нас вселенское зло и попытаться ввести в некую изоляцию, отвернуть от нас наших союзников и страны, которые не определились. И на основе этого разрушить межгосударственные проекты, такие как ШОС, БРИКС и ряд других организаций.
- А в какой ситуации использование ядерного оружия нашими Вооруженными силами было бы оправданным?
- У нас есть четка концепция, которая определяет применение ядерного оружия. Она пока не менялась, государство у нас правовое. И действовать мы будем в рамках этой концепции, для нас это всегда ответные меры.
В рамках этих мер, если откинуть ядерный удар по нашей территории, нашим союзникам, нанесение ударов по объектам ядерной инфраструктуры открывает возможность для применения нами ядерного оружия.
Поэтому американцы нас к этому и подталкивают. Они пытаются создать безвыходную ситуацию и загнать на с в угол. Надеюсь, что наше военно-политическое руководство и примет оптимальное решение.
Александр Перенджиев интервью
Вчера, 15:00
Александр Перенджиев: Украинские батальоны в составе армии России освободят Украину от оккупации НАТОРоссия уже находится в прямой конфронтации с НАТО, учитывая угрозы, которые нашим северо-западным рубежам создают Польша и Прибалтика, прежде всего Литва, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
- А какую роль еще сможет сыграть ЧВК "Вагнер" в спецоперации?
- Надеюсь, что 25 тысяч высокомотивированных, обученных и слаженных бойцов не потеряются на африканском континенте, не растворятся в виде советников, а в момент нашего наступления, напомню, мы находимся в обороне, потому что изматываем противника, примет участие на каком-то из интересных направлений и своей доблестью смоет то недоразумение, которое проходило в один из выходных дней.
 
ИнтервьюКлинцевичВСУУкраинаНАТОЯдерное оружиесамолетыПВОтанки
 
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