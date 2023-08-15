"Особый цинизм": Шойгу рассказал, как Киев прикрыл производство дронов зернохранилищами - 15.08.2023 Украина.ру
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"Особый цинизм": Шойгу рассказал, как Киев прикрыл производство дронов зернохранилищами
"Особый цинизм": Шойгу рассказал, как Киев прикрыл производство дронов зернохранилищами - 15.08.2023 Украина.ру
"Особый цинизм": Шойгу рассказал, как Киев прикрыл производство дронов зернохранилищами
Украина развернула производство дронов и безэкипажных катеров возле зернохранилищ, а также сформировала запасы вооружений в черноморских портах, использовав зерновую сделку для прикрытия от российских ударов. Об этом 15 августа заявил министр обороны России Сергей Шойгу на Московской конференции по безопасности
2023-08-15T12:18
2023-08-15T12:18
зерновая сделка
беспилотники
сергей шойгу
новости
украина
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"Особый цинизм киевский режим проявил при реализации "Черноморской зерновой инициативы". Используя в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России, в Одессе и других черноморских портах Киев создал существенные запасы вооружений, боеприпасов, которые систематически поставляются на фронт. Более того, вблизи зернохранилищ были развернуты производства БПЛА и морских управляемых аппаратов, которыми наносятся удары по инфраструктурным объектам в Крыму", — сказал министр.Он заверил, что эти факты известны западным партнерам Украины.Россия приостановила участие в зерновой сделке 17 июля, поскольку часть соглашения, касающаяся российской стороны, не была выполнена.
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зерновая сделка, беспилотники, сергей шойгу, новости, украина
зерновая сделка, беспилотники, Сергей Шойгу, Новости, Украина

"Особый цинизм": Шойгу рассказал, как Киев прикрыл производство дронов зернохранилищами

12:18 15.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Донецкой и Луганской областях
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Украина развернула производство дронов и безэкипажных катеров возле зернохранилищ, а также сформировала запасы вооружений в черноморских портах, использовав зерновую сделку для прикрытия от российских ударов. Об этом 15 августа заявил министр обороны России Сергей Шойгу на Московской конференции по безопасности
"Особый цинизм киевский режим проявил при реализации "Черноморской зерновой инициативы". Используя в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России, в Одессе и других черноморских портах Киев создал существенные запасы вооружений, боеприпасов, которые систематически поставляются на фронт. Более того, вблизи зернохранилищ были развернуты производства БПЛА и морских управляемых аппаратов, которыми наносятся удары по инфраструктурным объектам в Крыму", — сказал министр.
Он заверил, что эти факты известны западным партнерам Украины.

Россия приостановила участие в зерновой сделке 17 июля, поскольку часть соглашения, касающаяся российской стороны, не была выполнена.
Забайкальский зерновой терминал - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
9 августа, 13:47
В ход пошли военные аргументы. Что происходит вокруг "зерновой сделки"Ситуация с зерновой сделкой остаётся неопределённой. Российская сторона принципиально от возможности продления сделки не отказывалась, украинская же сторона настаивает на полном разблокировании портов. У обоих сторон есть свои аргументы, преимущественно военного характера
 
зерновая сделкабеспилотникиСергей ШойгуНовостиУкраина
 
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