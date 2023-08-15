https://ukraina.ru/20230815/1048694284.html

"Особый цинизм": Шойгу рассказал, как Киев прикрыл производство дронов зернохранилищами

"Особый цинизм": Шойгу рассказал, как Киев прикрыл производство дронов зернохранилищами - 15.08.2023 Украина.ру

"Особый цинизм": Шойгу рассказал, как Киев прикрыл производство дронов зернохранилищами

Украина развернула производство дронов и безэкипажных катеров возле зернохранилищ, а также сформировала запасы вооружений в черноморских портах, использовав зерновую сделку для прикрытия от российских ударов. Об этом 15 августа заявил министр обороны России Сергей Шойгу на Московской конференции по безопасности

2023-08-15T12:18

2023-08-15T12:18

2023-08-15T12:18

зерновая сделка

беспилотники

сергей шойгу

новости

украина

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"Особый цинизм киевский режим проявил при реализации "Черноморской зерновой инициативы". Используя в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России, в Одессе и других черноморских портах Киев создал существенные запасы вооружений, боеприпасов, которые систематически поставляются на фронт. Более того, вблизи зернохранилищ были развернуты производства БПЛА и морских управляемых аппаратов, которыми наносятся удары по инфраструктурным объектам в Крыму", — сказал министр.Он заверил, что эти факты известны западным партнерам Украины.Россия приостановила участие в зерновой сделке 17 июля, поскольку часть соглашения, касающаяся российской стороны, не была выполнена.

https://ukraina.ru/20230809/1048580589.html

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зерновая сделка, беспилотники, сергей шойгу, новости, украина