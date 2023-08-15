Утонувшего посла Украины в Армении назвали жертвой Главного управления разведки
Погибший 13 августа временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко мог быть устранен киевским режимом как "российский агент". Об этом 15 августа написали СМИ
"Александр Сенченко не только работал первым секретарем посольства Украины в РФ, но и сохранял отличные отношения с большинством российских дипломатов. Более того, Сенченко считают человеком [экс-главы МВД Арсена] Авакова, с которым у него якобы были общие бизнес интересы. Сейчас украинские националисты хвастаются, что глава ГУР [Кирилл] Буданов устранил опасного предателя, занимавшего высокопоставленную должность", - говорится в публикации телеграм-канала "Укропский фрэш.
Временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко погиб 13 августа, утонув в озере Севан.
Известно, что мужчину достали из воды спасатели, а подоспевшие врачи скорой помощи пытались реанимировать, однако спасти Сенченко не удалось.
Он работал в дипломатической службе в Армении с 2022 года.