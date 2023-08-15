https://ukraina.ru/20230815/1048692103.html

Утонувшего посла Украины в Армении назвали жертвой Главного управления разведки

Утонувшего посла Украины в Армении назвали жертвой Главного управления разведки - 15.08.2023 Украина.ру

Утонувшего посла Украины в Армении назвали жертвой Главного управления разведки

Погибший 13 августа временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко мог быть устранен киевским режимом как "российский агент". Об этом 15 августа написали СМИ

2023-08-15T11:46

2023-08-15T11:46

2023-08-15T11:46

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Временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко погиб 13 августа, утонув в озере Севан.Известно, что мужчину достали из воды спасатели, а подоспевшие врачи скорой помощи пытались реанимировать, однако спасти Сенченко не удалось.Он работал в дипломатической службе в Армении с 2022 года.

https://ukraina.ru/20230814/1048666909.html

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новости, посол, украина, армения, смерть