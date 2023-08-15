Утонувшего посла Украины в Армении назвали жертвой Главного управления разведки - 15.08.2023 Украина.ру
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Утонувшего посла Украины в Армении назвали жертвой Главного управления разведки
Утонувшего посла Украины в Армении назвали жертвой Главного управления разведки - 15.08.2023 Украина.ру
Утонувшего посла Украины в Армении назвали жертвой Главного управления разведки
Погибший 13 августа временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко мог быть устранен киевским режимом как "российский агент". Об этом 15 августа написали СМИ
2023-08-15T11:46
2023-08-15T11:46
новости
посол
украина
армения
смерть
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Временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко погиб 13 августа, утонув в озере Севан.Известно, что мужчину достали из воды спасатели, а подоспевшие врачи скорой помощи пытались реанимировать, однако спасти Сенченко не удалось.Он работал в дипломатической службе в Армении с 2022 года.
https://ukraina.ru/20230814/1048666909.html
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новости, посол, украина, армения, смерть
Новости, посол, Украина, Армения, смерть

Утонувшего посла Украины в Армении назвали жертвой Главного управления разведки

11:46 15.08.2023
 
© press office of the Ministry of Economy of RA
© press office of the Ministry of Economy of RA
Читать в
Погибший 13 августа временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко мог быть устранен киевским режимом как "российский агент". Об этом 15 августа написали СМИ

"Александр Сенченко не только работал первым секретарем посольства Украины в РФ, но и сохранял отличные отношения с большинством российских дипломатов. Более того, Сенченко считают человеком [экс-главы МВД Арсена] Авакова, с которым у него якобы были общие бизнес интересы. Сейчас украинские националисты хвастаются, что глава ГУР [Кирилл] Буданов устранил опасного предателя, занимавшего высокопоставленную должность", - говорится в публикации телеграм-канала "Укропский фрэш.

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Вчера, 10:20
Временный поверенный в делах Украины утонул в АрменииВременный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко погиб, утонув в озере Севан. Информацию об этом 14 августа обнародовало местное МВД
Временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко погиб 13 августа, утонув в озере Севан.
Известно, что мужчину достали из воды спасатели, а подоспевшие врачи скорой помощи пытались реанимировать, однако спасти Сенченко не удалось.
Он работал в дипломатической службе в Армении с 2022 года.
 
НовостипосолУкраинаАрмениясмерть
 
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