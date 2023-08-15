Кеннеди-младший объяснил, зачем США создали биолаборатории на Украине - 15.08.2023 Украина.ру
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Кеннеди-младший объяснил, зачем США создали биолаборатории на Украине
Кеннеди-младший объяснил, зачем США создали биолаборатории на Украине - 15.08.2023 Украина.ру
Кеннеди-младший объяснил, зачем США создали биолаборатории на Украине
Штаты создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию. Об этом 14 августа заявил один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший в интервью журналисту Такеру Карлсону
2023-08-15T10:19
2023-08-15T10:19
биолаборатории
сша
зарубежье
такер карлсон
новости
украина
биологическое оружие
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"У нас есть биолаборатории на Украине, потому что мы разрабатываем биооружие, и в этом оружии используются все виды новой синтетической биологии технологии CRISPR и методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению", - сказал политик.Он отметил, что в 2001 году США вновь начали вкладывать много денег в биооружие, но волновались, поскольку "нарушение Женевской конвенции - это преступление", поэтому передали управление биологической безопасностью ведомству в Минздраве. Кеннеди добавил, что при разработке каждого биологического оружия нужна вакцина, поскольку при развертывании биооружия в "100% случаев" существует вероятность действия в обратном направлении.После распада СССР американские биолаборатории стали создаваться на территориях многих новоиспеченных республик. Помимо Украины, в поле зрения Вашингтона оказались Грузия, Таджикистан, Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Молдавия.
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биолаборатории, сша, зарубежье, такер карлсон, новости, украина, биологическое оружие
биолаборатории, США, Зарубежье, Такер Карлсон, Новости, Украина, биологическое оружие

Кеннеди-младший объяснил, зачем США создали биолаборатории на Украине

10:19 15.08.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
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© РИА Новости . Илья Наймушин
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Штаты создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию. Об этом 14 августа заявил один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший в интервью журналисту Такеру Карлсону
"У нас есть биолаборатории на Украине, потому что мы разрабатываем биооружие, и в этом оружии используются все виды новой синтетической биологии технологии CRISPR и методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению", - сказал политик.
Он отметил, что в 2001 году США вновь начали вкладывать много денег в биооружие, но волновались, поскольку "нарушение Женевской конвенции - это преступление", поэтому передали управление биологической безопасностью ведомству в Минздраве.
Кеннеди добавил, что при разработке каждого биологического оружия нужна вакцина, поскольку при развертывании биооружия в "100% случаев" существует вероятность действия в обратном направлении.
После распада СССР американские биолаборатории стали создаваться на территориях многих новоиспеченных республик. Помимо Украины, в поле зрения Вашингтона оказались Грузия, Таджикистан, Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Молдавия.
17 апреля, 15:51
Посол США отказался прибыть в Госдуму для дачи пояснений о биолабораторияхПосольство США в Москве отклонило приглашение Государственной Думы американскому послу Линн Трейси посетить заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России для дачи пояснений о деятельности американских биолабораторий на Украине
 
биолабораторииСШАЗарубежьеТакер КарлсонНовостиУкраинабиологическое оружие
 
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