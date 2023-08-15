https://ukraina.ru/20230815/1048689564.html

Кеннеди-младший объяснил, зачем США создали биолаборатории на Украине

Кеннеди-младший объяснил, зачем США создали биолаборатории на Украине - 15.08.2023 Украина.ру

Кеннеди-младший объяснил, зачем США создали биолаборатории на Украине

Штаты создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию. Об этом 14 августа заявил один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший в интервью журналисту Такеру Карлсону

2023-08-15T10:19

2023-08-15T10:19

2023-08-15T10:19

биолаборатории

сша

зарубежье

такер карлсон

новости

украина

биологическое оружие

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"У нас есть биолаборатории на Украине, потому что мы разрабатываем биооружие, и в этом оружии используются все виды новой синтетической биологии технологии CRISPR и методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению", - сказал политик.Он отметил, что в 2001 году США вновь начали вкладывать много денег в биооружие, но волновались, поскольку "нарушение Женевской конвенции - это преступление", поэтому передали управление биологической безопасностью ведомству в Минздраве. Кеннеди добавил, что при разработке каждого биологического оружия нужна вакцина, поскольку при развертывании биооружия в "100% случаев" существует вероятность действия в обратном направлении.После распада СССР американские биолаборатории стали создаваться на территориях многих новоиспеченных республик. Помимо Украины, в поле зрения Вашингтона оказались Грузия, Таджикистан, Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Молдавия.

https://ukraina.ru/20230417/1045409183.html

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биолаборатории, сша, зарубежье, такер карлсон, новости, украина, биологическое оружие