https://ukraina.ru/20230814/1048669060.html
Новые "Висла" и "Одер": к чему готовятся ВС РФ в пик наступления ВСУ - Мягков. Видео
Новые "Висла" и "Одер": к чему готовятся ВС РФ в пик наступления ВСУ - Мягков. Видео - 14.08.2023 Украина.ру
Новые "Висла" и "Одер": к чему готовятся ВС РФ в пик наступления ВСУ - Мягков. Видео
Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру рассказал о боеспособности... Украина.ру, 14.08.2023
2023-08-14T12:05
2023-08-14T12:05
2023-08-14T12:05
мягков
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история
впк
красная армия
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Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру рассказал о боеспособности украинской армии, а также о работе над ошибками и повторении успеха Красной армии силами ВС РФ: 00:24 - Как меняется боеспособность ВСУ в сравнении с Вермахтом: 02:22 – О военном потенциале Украины и тактике ВС России; 03:29 –Вопрос обороны: что не успела сделать Красная Армия, но сумели ВС РФ? 06:55 – Могли ли мы в годы Великой Отечественной повторить маневры СВО? 08:07 – Ошибки военного производства по-германски; 09:58 – О рисках и революции в военной промышленности России; 11:46 – Продвижение войск на северном фланге и Ворошиловградская наступательная операция Красной Армии; 15:56 – О попытке повторить стратегию Курской дуги; 18:33 – Современная тактика в сравнение со стратегией на Курской дуге; 19:53 – Будут ли ВСУ идти до конца, как Вермахт в своё время?
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мягков, видео, россия, украина, сво, всу, вов, история, впк, красная армия, видео
Мягков, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, ВОВ, История, ВПК, Красная Армия
Новые "Висла" и "Одер": к чему готовятся ВС РФ в пик наступления ВСУ - Мягков. Видео
Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру рассказал о боеспособности украинской армии, а также о работе над ошибками и повторении успеха Красной армии силами ВС РФ:
00:24 - Как меняется боеспособность ВСУ в сравнении с Вермахтом:
02:22 – О военном потенциале Украины и тактике ВС России;
03:29 –Вопрос обороны: что не успела сделать Красная Армия, но сумели ВС РФ?
06:55 – Могли ли мы в годы Великой Отечественной повторить маневры СВО?
08:07 – Ошибки военного производства по-германски;
09:58 – О рисках и революции в военной промышленности России;
11:46 – Продвижение войск на северном фланге и Ворошиловградская наступательная операция Красной Армии;
15:56 – О попытке повторить стратегию Курской дуги;
18:33 – Современная тактика в сравнение со стратегией на Курской дуге;
19:53 – Будут ли ВСУ идти до конца, как Вермахт в своё время?