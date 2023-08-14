Новые "Висла" и "Одер": к чему готовятся ВС РФ в пик наступления ВСУ - Мягков. Видео - 14.08.2023 Украина.ру
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Новые "Висла" и "Одер": к чему готовятся ВС РФ в пик наступления ВСУ - Мягков. Видео
Новые "Висла" и "Одер": к чему готовятся ВС РФ в пик наступления ВСУ - Мягков. Видео - 14.08.2023 Украина.ру
Новые "Висла" и "Одер": к чему готовятся ВС РФ в пик наступления ВСУ - Мягков. Видео
Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру рассказал о боеспособности... Украина.ру, 14.08.2023
2023-08-14T12:05
2023-08-14T12:05
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Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру рассказал о боеспособности украинской армии, а также о работе над ошибками и повторении успеха Красной армии силами ВС РФ: 00:24 - Как меняется боеспособность ВСУ в сравнении с Вермахтом: 02:22 – О военном потенциале Украины и тактике ВС России; 03:29 –Вопрос обороны: что не успела сделать Красная Армия, но сумели ВС РФ? 06:55 – Могли ли мы в годы Великой Отечественной повторить маневры СВО? 08:07 – Ошибки военного производства по-германски; 09:58 – О рисках и революции в военной промышленности России; 11:46 – Продвижение войск на северном фланге и Ворошиловградская наступательная операция Красной Армии; 15:56 – О попытке повторить стратегию Курской дуги; 18:33 – Современная тактика в сравнение со стратегией на Курской дуге; 19:53 – Будут ли ВСУ идти до конца, как Вермахт в своё время?
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мягков, видео, россия, украина, сво, всу, вов, история, впк, красная армия, видео
Мягков, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, ВОВ, История, ВПК, Красная Армия

Новые "Висла" и "Одер": к чему готовятся ВС РФ в пик наступления ВСУ - Мягков. Видео

12:05 14.08.2023
 
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Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру рассказал о боеспособности украинской армии, а также о работе над ошибками и повторении успеха Красной армии силами ВС РФ:
00:24 - Как меняется боеспособность ВСУ в сравнении с Вермахтом:
02:22 – О военном потенциале Украины и тактике ВС России;
03:29 –Вопрос обороны: что не успела сделать Красная Армия, но сумели ВС РФ?
06:55 – Могли ли мы в годы Великой Отечественной повторить маневры СВО?
08:07 – Ошибки военного производства по-германски;
09:58 – О рисках и революции в военной промышленности России;
11:46 – Продвижение войск на северном фланге и Ворошиловградская наступательная операция Красной Армии;
15:56 – О попытке повторить стратегию Курской дуги;
18:33 – Современная тактика в сравнение со стратегией на Курской дуге;
19:53 – Будут ли ВСУ идти до конца, как Вермахт в своё время?
 
МягковВидеоРоссияУкраинаСВОВСУВОВИсторияВПККрасная Армия
 
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