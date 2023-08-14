https://ukraina.ru/20230814/1048669060.html

Новые "Висла" и "Одер": к чему готовятся ВС РФ в пик наступления ВСУ - Мягков. Видео

Новые "Висла" и "Одер": к чему готовятся ВС РФ в пик наступления ВСУ - Мягков. Видео - 14.08.2023 Украина.ру

Новые "Висла" и "Одер": к чему готовятся ВС РФ в пик наступления ВСУ - Мягков. Видео

Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру рассказал о боеспособности... Украина.ру, 14.08.2023

2023-08-14T12:05

2023-08-14T12:05

2023-08-14T12:05

мягков

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вов

история

впк

красная армия

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Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру рассказал о боеспособности украинской армии, а также о работе над ошибками и повторении успеха Красной армии силами ВС РФ: 00:24 - Как меняется боеспособность ВСУ в сравнении с Вермахтом: 02:22 – О военном потенциале Украины и тактике ВС России; 03:29 –Вопрос обороны: что не успела сделать Красная Армия, но сумели ВС РФ? 06:55 – Могли ли мы в годы Великой Отечественной повторить маневры СВО? 08:07 – Ошибки военного производства по-германски; 09:58 – О рисках и революции в военной промышленности России; 11:46 – Продвижение войск на северном фланге и Ворошиловградская наступательная операция Красной Армии; 15:56 – О попытке повторить стратегию Курской дуги; 18:33 – Современная тактика в сравнение со стратегией на Курской дуге; 19:53 – Будут ли ВСУ идти до конца, как Вермахт в своё время?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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