https://ukraina.ru/20230814/1048668206.html

Президент Чехии успокоил граждан после резонансных преступлений выходцев с Украины

Президент Чехии успокоил граждан после резонансных преступлений выходцев с Украины - 14.08.2023 Украина.ру

Президент Чехии успокоил граждан после резонансных преступлений выходцев с Украины

Антиукраинские настроения в соцсетях Чехии усилились после двух случаев изнасилования, в которых обвинили украинцев. На ситуацию 13 августа отреагировал президент страны Петр Павел

2023-08-14T11:46

2023-08-14T11:46

2023-08-14T11:46

новости

чехия

украинцы

преступления

обвинение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101901/14/1019011425_0:157:3116:1909_1920x0_80_0_0_e9de40884e5c180412c4c94b3ad467d8.jpg

Первый случай произошел 11 августа в городе Пльзен. По подозрению в изнасиловании и покушении на убийство 15-лентей девушки был арестован 18-летний украинец, который давно проживает в Чехии и не является беженцем.По данным полиции, молодой человек пригласил свою знакомую на вечернюю прогулку вдоль реки. Когда они оказались в лесу, он связал ей руки, заклеил рот скотчем и изнасиловал. После этого, он нанес ей резанные раны, завернул в мешок и сбросил в овраг, пишет издание Novinky.После этого в соцсетях появились антиукраинские сообщения и призывы выйти на акции протеста.Уже 13 августа обвинения в изнасиловании женщины в одном из районов Праги были предъявлены 16-летнему молодому человеку. В сети появилась информация, что парень, подозреваемый в преступлении, также является украинцем. Однако полиция не потвердела эту информацию.Президент Чехии Петр Павел призвал граждан "не подыгрывать усилиям, направленным на разделение общества"."Насилие и агрессия не имеют национальности и религии. Конкретное преступление конкретного лица нельзя возложить на всю группу. Разжигание негативных эмоций до неуправляемого уровня приводит только к тому, что мы становимся тем, против чего выступаем. Я ценю отношение наших граждан, которые объединены усилиями по продвижению справедливости, правды и солидарности. Я верю, что им не бросят вызов индивидуальные усилия, направленные на то, чтобы разделить наше общество и тем самым ослабить его", - заявил Павел на своей странице в соцсетях.Издание Novinky в августе сообщило о результатах социологических исследований, в соответствии с которыми две трети украинцев в Чехии живут за чертой бедности.

https://ukraina.ru/20230811/1048620153.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, чехия, украинцы, преступления, обвинение