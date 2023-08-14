Президент Чехии успокоил граждан после резонансных преступлений выходцев с Украины - 14.08.2023 Украина.ру
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Президент Чехии успокоил граждан после резонансных преступлений выходцев с Украины
Президент Чехии успокоил граждан после резонансных преступлений выходцев с Украины - 14.08.2023 Украина.ру
Президент Чехии успокоил граждан после резонансных преступлений выходцев с Украины
Антиукраинские настроения в соцсетях Чехии усилились после двух случаев изнасилования, в которых обвинили украинцев. На ситуацию 13 августа отреагировал президент страны Петр Павел
2023-08-14T11:46
2023-08-14T11:46
новости
чехия
украинцы
преступления
обвинение
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Первый случай произошел 11 августа в городе Пльзен. По подозрению в изнасиловании и покушении на убийство 15-лентей девушки был арестован 18-летний украинец, который давно проживает в Чехии и не является беженцем.По данным полиции, молодой человек пригласил свою знакомую на вечернюю прогулку вдоль реки. Когда они оказались в лесу, он связал ей руки, заклеил рот скотчем и изнасиловал. После этого, он нанес ей резанные раны, завернул в мешок и сбросил в овраг, пишет издание Novinky.После этого в соцсетях появились антиукраинские сообщения и призывы выйти на акции протеста.Уже 13 августа обвинения в изнасиловании женщины в одном из районов Праги были предъявлены 16-летнему молодому человеку. В сети появилась информация, что парень, подозреваемый в преступлении, также является украинцем. Однако полиция не потвердела эту информацию.Президент Чехии Петр Павел призвал граждан "не подыгрывать усилиям, направленным на разделение общества"."Насилие и агрессия не имеют национальности и религии. Конкретное преступление конкретного лица нельзя возложить на всю группу. Разжигание негативных эмоций до неуправляемого уровня приводит только к тому, что мы становимся тем, против чего выступаем. Я ценю отношение наших граждан, которые объединены усилиями по продвижению справедливости, правды и солидарности. Я верю, что им не бросят вызов индивидуальные усилия, направленные на то, чтобы разделить наше общество и тем самым ослабить его", - заявил Павел на своей странице в соцсетях.Издание Novinky в августе сообщило о результатах социологических исследований, в соответствии с которыми две трети украинцев в Чехии живут за чертой бедности.
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новости, чехия, украинцы, преступления, обвинение
Новости, Чехия, украинцы, преступления, обвинение

Президент Чехии успокоил граждан после резонансных преступлений выходцев с Украины

11:46 14.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Читать в
Антиукраинские настроения в соцсетях Чехии усилились после двух случаев изнасилования, в которых обвинили украинцев. На ситуацию 13 августа отреагировал президент страны Петр Павел
Первый случай произошел 11 августа в городе Пльзен. По подозрению в изнасиловании и покушении на убийство 15-лентей девушки был арестован 18-летний украинец, который давно проживает в Чехии и не является беженцем.
По данным полиции, молодой человек пригласил свою знакомую на вечернюю прогулку вдоль реки. Когда они оказались в лесу, он связал ей руки, заклеил рот скотчем и изнасиловал. После этого, он нанес ей резанные раны, завернул в мешок и сбросил в овраг, пишет издание Novinky.
После этого в соцсетях появились антиукраинские сообщения и призывы выйти на акции протеста.
Уже 13 августа обвинения в изнасиловании женщины в одном из районов Праги были предъявлены 16-летнему молодому человеку. В сети появилась информация, что парень, подозреваемый в преступлении, также является украинцем. Однако полиция не потвердела эту информацию.
Президент Чехии Петр Павел призвал граждан "не подыгрывать усилиям, направленным на разделение общества".
"Насилие и агрессия не имеют национальности и религии. Конкретное преступление конкретного лица нельзя возложить на всю группу. Разжигание негативных эмоций до неуправляемого уровня приводит только к тому, что мы становимся тем, против чего выступаем. Я ценю отношение наших граждан, которые объединены усилиями по продвижению справедливости, правды и солидарности. Я верю, что им не бросят вызов индивидуальные усилия, направленные на то, чтобы разделить наше общество и тем самым ослабить его", - заявил Павел на своей странице в соцсетях.
Издание Novinky в августе сообщило о результатах социологических исследований, в соответствии с которыми две трети украинцев в Чехии живут за чертой бедности.
- РИА Новости, 1920, 11.08.2023
11 августа, 04:56
Украинские гастарбайтеры в Польше и Чехии. Союзники выжимают соки из украинцевВ начале августа в Польше самый разгар ягодного сезона, который здесь наступает чуть позже, чем на Украине. В этом году на сбор малины и голубики традиционно поехали украинские гастарбайтеры, в особенности из западных регионов
 
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11:46Президент Чехии успокоил граждан после резонансных преступлений выходцев с Украины
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