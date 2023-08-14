Аксенов предложил ужесточить наказание за распространение информации о работе российской ПВО
Сергей Аксенов в селе Азовском в Крыму
Власти Крыма инициируют внесение изменений в федеральное законодательство в части ужесточения ответственности за распространение информации о работе военных и стратегических объектов, а также результатов террористических атак, совершенных Киевом. Такое заявление в своем телеграм-канале 14 августа сделал глава Крыма Сергей Аксенов
"Считаю, что те, кто это делают, являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов – будь то желание "хайпануть", глупость или злой умысел. Еще раз призываю всех проявлять ответственность и помнить о последствиях необдуманных поступков, которые подрывают безопасность, вредят нашим Вооруженным силам и помогают противнику в военных действиях, в проведении терактов на российских территориях, в информационной войне", - написал Аксенов.
Еще в мае многие политики и общественники призывали запретить публикацию контента, связанного с работой российской противовоздушной обороны. В частности такое мнение высказывал член президиума Общероссийской организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.
Параллельно похожее заявление тогда сделал и первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он отметил, что законопроект - работа не одного дня, однако уже понятно, что когда такой закон примут, речь в нем будет идти именно об уголовной ответственности.
09:49"Парализующая осторожность": Болтон назвал "новую" причину неудач ВСУНеудачи ВСУ и успехи российских войск связаны с "парализующей осторожностью" Запада, то есть "медленным, прерывистым, нестратегическим" предоставлением Киеву военной помощи. Такое заявление 14 августа сделал бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в колонке для The Wall Street Journal