Аксенов предложил ужесточить наказание за распространение информации о работе российской ПВО - 14.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230814/1048666769.html
Аксенов предложил ужесточить наказание за распространение информации о работе российской ПВО
Аксенов предложил ужесточить наказание за распространение информации о работе российской ПВО - 14.08.2023 Украина.ру
Аксенов предложил ужесточить наказание за распространение информации о работе российской ПВО
Власти Крыма инициируют внесение изменений в федеральное законодательство в части ужесточения ответственности за распространение информации о работе военных и стратегических объектов, а также результатов террористических атак, совершенных Киевом. Такое заявление в своем телеграм-канале 14 августа сделал глава Крыма Сергей Аксенов
2023-08-14T10:12
2023-08-14T10:12
новости
крым
аксенов
ужесточение
наказание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/10/1037706999_0:0:1406:792_1920x0_80_0_0_1fcad1b37c6e99907b7ec5506f2b69f9.png
Еще в мае многие политики и общественники призывали запретить публикацию контента, связанного с работой российской противовоздушной обороны. В частности такое мнение высказывал член президиума Общероссийской организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.Параллельно похожее заявление тогда сделал и первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он отметил, что законопроект - работа не одного дня, однако уже понятно, что когда такой закон примут, речь в нем будет идти именно об уголовной ответственности.
https://ukraina.ru/20230814/1048666000.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/10/1037706999_182:0:1406:918_1920x0_80_0_0_ab58da4f2ae49e9f3534f8220c3b08ac.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крым, аксенов, ужесточение, наказание
Новости, Крым, Аксенов, ужесточение, наказание

Аксенов предложил ужесточить наказание за распространение информации о работе российской ПВО

10:12 14.08.2023
 
Сергей Аксенов в селе Азовском в Крыму
Сергей Аксенов в селе Азовском в Крыму
Читать в
Власти Крыма инициируют внесение изменений в федеральное законодательство в части ужесточения ответственности за распространение информации о работе военных и стратегических объектов, а также результатов террористических атак, совершенных Киевом. Такое заявление в своем телеграм-канале 14 августа сделал глава Крыма Сергей Аксенов
"Считаю, что те, кто это делают, являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов – будь то желание "хайпануть", глупость или злой умысел. Еще раз призываю всех проявлять ответственность и помнить о последствиях необдуманных поступков, которые подрывают безопасность, вредят нашим Вооруженным силам и помогают противнику в военных действиях, в проведении терактов на российских территориях, в информационной войне", - написал Аксенов.
Еще в мае многие политики и общественники призывали запретить публикацию контента, связанного с работой российской противовоздушной обороны. В частности такое мнение высказывал член президиума Общероссийской организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.
Параллельно похожее заявление тогда сделал и первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он отметил, что законопроект - работа не одного дня, однако уже понятно, что когда такой закон примут, речь в нем будет идти именно об уголовной ответственности.
Пресс-конференция советника президента США по нацбезопасности Дж. Болтона - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
09:49
"Парализующая осторожность": Болтон назвал "новую" причину неудач ВСУНеудачи ВСУ и успехи российских войск связаны с "парализующей осторожностью" Запада, то есть "медленным, прерывистым, нестратегическим" предоставлением Киеву военной помощи. Такое заявление 14 августа сделал бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в колонке для The Wall Street Journal
 
НовостиКрымАксеновужесточениенаказание
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:46Президент Чехии успокоил граждан после резонансных преступлений выходцев с Украины
11:10Украинского дирижера затравили за "силу Вагнера"
10:55Власти Финляндии уверяют, что их не беспокоят планы РФ увеличить свою армию на границе
10:47Боевик "Азова"* проведет остаток жизни в колонии за убийство раненного военного ДНР
10:37Украинцев настоятельно попросили не включать кондиционеры
10:20Временный поверенный в делах Украины утонул в Армении
10:12Аксенов предложил ужесточить наказание за распространение информации о работе российской ПВО
09:53Признание Зеленского, боеприпасы из Греции, пёс Адольф. Главное на Украине на утро 14 августа
09:49"Парализующая осторожность": Болтон назвал "новую" причину неудач ВСУ
08:00Екатерина II, Запорожская Сечь и традиционные ценности
06:00Привет из-за океана. Эксперт о том, почему Запад намекнул Зеленскому о "риске внезапной смерти"
05:32Ростислав Ищенко о том, почему не стоит торопиться садиться за стол переговоров с Киевом
04:30Политолог объяснил, почему США больше не нужна Украина и кому выгоден "корейский сценарий"
04:00"Два ядерных удара и капитуляция". Политолог рассказал, как Россия победит Польшу, а потом и США
00:29Без шанса на перемогу. Украина после провала контрнаступления
00:18Финальный сезон "Слуги народа". Комик-президент — это совершенно не смешно
00:05Олег Неменский: Партия войны в Евросоюзе добивается разгрома России и разграбления ее природных ресурсов
21:04Владимир Джаралла о "стабилизирующей эскалации" в Черном море и о том, почему так нервничают трейдеры
19:25Чистка украинских военкомов и перспективы ВСУ. Новый ход Зеленского, обрекающий Украину на поражение
18:32Военный инструктор "Заря" о том, что такое настоящая война и как к ней готовиться
Лента новостейМолния