https://ukraina.ru/20230814/1048666769.html

Аксенов предложил ужесточить наказание за распространение информации о работе российской ПВО

Аксенов предложил ужесточить наказание за распространение информации о работе российской ПВО - 14.08.2023 Украина.ру

Аксенов предложил ужесточить наказание за распространение информации о работе российской ПВО

Власти Крыма инициируют внесение изменений в федеральное законодательство в части ужесточения ответственности за распространение информации о работе военных и стратегических объектов, а также результатов террористических атак, совершенных Киевом. Такое заявление в своем телеграм-канале 14 августа сделал глава Крыма Сергей Аксенов

2023-08-14T10:12

2023-08-14T10:12

2023-08-14T10:12

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Еще в мае многие политики и общественники призывали запретить публикацию контента, связанного с работой российской противовоздушной обороны. В частности такое мнение высказывал член президиума Общероссийской организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.Параллельно похожее заявление тогда сделал и первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он отметил, что законопроект - работа не одного дня, однако уже понятно, что когда такой закон примут, речь в нем будет идти именно об уголовной ответственности.

https://ukraina.ru/20230814/1048666000.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, аксенов, ужесточение, наказание