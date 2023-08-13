"Пылающие улицы Парижа". Политолог рассказал, что начнётся, если произойдёт вторжение в Нигер - 13.08.2023 Украина.ру
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"Пылающие улицы Парижа". Политолог рассказал, что начнётся, если произойдёт вторжение в Нигер
"Пылающие улицы Парижа". Политолог рассказал, что начнётся, если произойдёт вторжение в Нигер - 13.08.2023 Украина.ру
"Пылающие улицы Парижа". Политолог рассказал, что начнётся, если произойдёт вторжение в Нигер
Нигер входит во французскую колониальную систему. Поэтому госпереворот нанёс серьезный удар по Парижу, потому что там производится уран для французских АЭС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
2023-08-13T09:30
2023-08-13T09:30
новости
африка
нигер
франция
переворот
конфликт
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На территории Нигера находится небольшой контингент, примерно 1,5 тысяч французов и 1,3 тысяч американцев. Маловероятно, что Франция и США будут серьёзно вмешиваться в конфликт, отметил политолог.Тем не менее Париж попытался сколотить группировку против мятежников в Нигере. Но при этом Алжир и другие страны были готовы оказать военно-техническую помощь новому правительству страны, добавил он.Неизвестно, произошёл ли в Нигере переворот случайно или целенаправленно. Но это тоже хороший пример масштабирования конфликта, когда Россия могла бы воспользоваться ситуацией и нанести существенный удар по Западу на вторичном направлении, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230810/1048594325.html
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новости, африка, нигер, франция, переворот, конфликт
Новости, Африка, Нигер, Франция, переворот, конфликт

"Пылающие улицы Парижа". Политолог рассказал, что начнётся, если произойдёт вторжение в Нигер

09:30 13.08.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Работа форума
II Cаммит и форум Россия - Африка. Работа форума - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Нигер входит во французскую колониальную систему. Поэтому госпереворот нанёс серьезный удар по Парижу, потому что там производится уран для французских АЭС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
На территории Нигера находится небольшой контингент, примерно 1,5 тысяч французов и 1,3 тысяч американцев. Маловероятно, что Франция и США будут серьёзно вмешиваться в конфликт, отметил политолог.
Тем не менее Париж попытался сколотить группировку против мятежников в Нигере. Но при этом Алжир и другие страны были готовы оказать военно-техническую помощь новому правительству страны, добавил он.
"Но мы должны помнить, что во Франции проживает большое количество африканского населения. Если произойдет вторжение в Нигер, неизвестно, как они себя поведут. Возможно, мы вновь увидим пылающие улицы Парижа и Марселя", - подчеркнул Баранчик.
Неизвестно, произошёл ли в Нигере переворот случайно или целенаправленно. Но это тоже хороший пример масштабирования конфликта, когда Россия могла бы воспользоваться ситуацией и нанести существенный удар по Западу на вторичном направлении, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Бойцы группы Вагнер в окрестностях Артемовска - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
10 августа, 19:00
Петр Скоробогатый рассказал, что начнется, если "Вагнер" будет участвовать в военном конфликте в НигереЕсли говорить о факторе ЧВК "Вагнер", пока неизвестно, вовлечена ли она в события в Нигере. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
 
НовостиАфрикаНигерФранцияпереворотконфликт
 
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