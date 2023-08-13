https://ukraina.ru/20230813/1048642388.html

"Пылающие улицы Парижа". Политолог рассказал, что начнётся, если произойдёт вторжение в Нигер

"Пылающие улицы Парижа". Политолог рассказал, что начнётся, если произойдёт вторжение в Нигер - 13.08.2023 Украина.ру

"Пылающие улицы Парижа". Политолог рассказал, что начнётся, если произойдёт вторжение в Нигер

Нигер входит во французскую колониальную систему. Поэтому госпереворот нанёс серьезный удар по Парижу, потому что там производится уран для французских АЭС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик

2023-08-13T09:30

2023-08-13T09:30

2023-08-13T09:30

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африка

нигер

франция

переворот

конфликт

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На территории Нигера находится небольшой контингент, примерно 1,5 тысяч французов и 1,3 тысяч американцев. Маловероятно, что Франция и США будут серьёзно вмешиваться в конфликт, отметил политолог.Тем не менее Париж попытался сколотить группировку против мятежников в Нигере. Но при этом Алжир и другие страны были готовы оказать военно-техническую помощь новому правительству страны, добавил он.Неизвестно, произошёл ли в Нигере переворот случайно или целенаправленно. Но это тоже хороший пример масштабирования конфликта, когда Россия могла бы воспользоваться ситуацией и нанести существенный удар по Западу на вторичном направлении, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230810/1048594325.html

нигер

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, африка, нигер, франция, переворот, конфликт