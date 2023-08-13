"Пылающие улицы Парижа". Политолог рассказал, что начнётся, если произойдёт вторжение в Нигер
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Работа форума
Нигер входит во французскую колониальную систему. Поэтому госпереворот нанёс серьезный удар по Парижу, потому что там производится уран для французских АЭС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
На территории Нигера находится небольшой контингент, примерно 1,5 тысяч французов и 1,3 тысяч американцев. Маловероятно, что Франция и США будут серьёзно вмешиваться в конфликт, отметил политолог.
Тем не менее Париж попытался сколотить группировку против мятежников в Нигере. Но при этом Алжир и другие страны были готовы оказать военно-техническую помощь новому правительству страны, добавил он.
"Но мы должны помнить, что во Франции проживает большое количество африканского населения. Если произойдет вторжение в Нигер, неизвестно, как они себя поведут. Возможно, мы вновь увидим пылающие улицы Парижа и Марселя", - подчеркнул Баранчик.
Неизвестно, произошёл ли в Нигере переворот случайно или целенаправленно. Но это тоже хороший пример масштабирования конфликта, когда Россия могла бы воспользоваться ситуацией и нанести существенный удар по Западу на вторичном направлении, заключил собеседник издания.
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