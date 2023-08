https://ukraina.ru/20230812/1048636927.html

Миссия оказалась невыполнимой. Почему по мнению западных экспертов Украина проигрывает России

Хвалёная тактика НАТО и западное оружие не принесли успеха украинским военным, прошедшим обучение за рубежом, в борьбе с ВС РФ

Контрнаступление ВСУ – это полностью западный проект: Запад говорил Банковой, когда начинать операцию, Запад обучил военнослужащих украинской армии стратегии ведения боёв, обеспечил вооружением и боеприпасами. Однако вместо триумфального прорыва и вытеснения российских войск с подконтрольных им территорий ВСУ, наоборот, несут огромные потери как личного состава, так и техники, не сумев при этом существенно продвинуться вперёд – одним словом, контрнаступление разваливается, о чём говорят и украинские солдаты, и западные эксперты.Готовили бойцов для войны на Ближнем ВостокеКак пишет американская газета The New York Times, администрация президента Джо Байдена рассчитывала, что 9 подготовленных Западом бригад ВСУ численностью около 36 000 человек покажут превосходство американских методов ведения боевых действий, предполагающих большую передачу полномочий опытным солдатам для оперативного принятия решений по ходу боя, над российской тактикой с жёсткой и централизованной системой управления/ Однако первые недели долгожданного контрнаступления оказались далеко не лучшими для украинских войск, подготовленных и оснащённых Соединёнными Штатами и их союзниками. Получив современное американское оружие и став авангардом крупного наступления, эти подразделения завязли в плотных российских минных полях, постоянно подвергаясь артиллерийским обстрелам и огню ударных вертолётов. Подразделения блуждают по полю боя, отмечает издание, одно из них отложило атаку до рассвета и в результате лишилось всех преимуществ, другое настолько слабо проявило себя, что командованию пришлось убрать его подальше с театра боевых действий."Сейчас обученные Западом бригады пытаются переломить ситуацию. Украинские командиры сменили тактику действий, сосредоточившись на изматывании российских войск артиллерийским огнём и ракетными ударами большой дальности, а также отказавшись от прохождения минных полей под огнём противника. Решение Украины сменить тактику стало чётким сигналом о том, что надежды НАТО на масштабное продвижение украинских частей, вооружённых новой боевой техникой, по-новому прошедших подготовку и получивших большой запас артиллерийских снарядов, пока не оправдались", - говорится в статье.В связи с этим появляются вопросы о качестве боевой подготовки, которую украинские военнослужащие прошли за рубежом."Похоже, проблема заключается в предположениях Запада о том, что за несколько месяцев обучения украинские подразделения удастся научить воевать по-американски, что они проведут наступление против заранее и очень хорошо подготовленной российской обороны. Запад никак не помог украинцам эффективнее воевать теми методами, которые известны им лучше всего", - констатирует старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман, побывавший недавно на линии фронта.НАТО даёт лишь базовую программу, основы общевойскового боя, обучение длится всего 4-6 недель, чего явно недостаточно, а всем тем навыкам, которые необходимы на поле боя, продолжают обучать на Украине.Более того, солдаты ВСУ недостаточно подготовлены к реалиям конфликта с Россией из-за расхождений между натовской и внутренней воинской подготовкой, признались бойцы недавно сформированной 41-й механизированной бригады ВСУ корреспонденту британской газеты Open Democracy."Я не хочу ничего говорить против наших партнёров, но они не совсем понимают специфику нашей ситуации и то, как мы действуем", — сказал старший сержант разведки с позывным Голландец.По словам его сослуживцев, иностранные инструкторы часто приводили примеры из операций НАТО на Ближнем Востоке, где главной целью была зачистка помещений и выявление потенциальных боевиков среди местного населения, к тому же они действовали в городских условиях, а ВСУ сражаются против регулярной армии другого государства и большую часть времени находятся на ровной местности."Нам нужно, чтобы люди знали, как заходить в траншеи, как бросать гранаты, как не спотыкаться о мины-ловушки, понимать, какие гранаты бросают русские, т. е. уметь „читать” противника", — говорит Голландец."Основная проблема западного обучения заключается в том, что сами инструкторы никогда не вели конфликтов такого рода, тем более, против такого противника, как Россия. Долгие годы западные армии и их оборонная промышленность были сосредоточены на борьбе с повстанцами на Ближнем Востоке", - отмечает Open Democracy.Снарядный голод и вооруженияК тому же силы НАТО, как правило, имея подавляющее превосходство в вооружении и исходя из того, что противник слабее, действуют согласно подготовленному плану, а когда что-то идёт не так, отступают и составляют новый, добавляет Голландец, украинским же командирам чаще приходится импровизировать, поскольку заранее о наступлении никто не предупреждает."В своих войнах за последние 30 лет США имели все преимущества перед своими врагами на поле боя, включая огневую мощь, полный контроль над небом, передовые технологии и великолепно обученные силы. У украинцев нет почти ни одного из этих преимуществ", - подхватывает издание The Atlantic.Обеспокоенность американских властей из-за возврата Украины к старой тактике связана ещё и с тем, что ВСУ быстро израсходует поставленные "драгоценные" боеприпасы, продолжает The New York Times, "а это будет на руку Путину, так как Киев окажется в очень невыгодном положении в этом конфликте на изнурение".К середине июля только США передали Украине более 2 млн 155-мм артиллерийских снарядов, а ведь поставки осуществляли и другие члены НАТО, и сейчас страны Альянса испытывают снарядный голод: имевшиеся запасы иссякли, а резко нарастить объёмы производства нет физической возможности, из-за чего Вашингтону пришлось прибегнуть к поставкам кассетных снарядов, запрещённых международной конвенцией (США, РФ и Украина её не ратифицировали). По словам президента РФ Владимира Путина, ВСУ используют до 5000-6000 снарядов калибра 155 мм в сутки, а США производят 15 000 в месяц. При этом российская армия снарядного голода не испытывает, заявил в эфире телемарафона 10 августа представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук, наоборот, на восточном участке фронта количество обстрелов только растёт.Так почему же хвалёная стратегия НАТО не принесла успеха ВСУ? На самом деле причин целая масса.НАТОвское оружие подвелоУкраинские власти и военное командование очень рассчитывали на западное вооружение, они думали, что это то самое чудо-оружие, которое поразит российские войска и позволит ВСУ выйти к Крыму.Однако чуда не произошло.Украинские военнослужащие жаловались на разные модели НАТОвской техники. В частности, они говорили, что французские бронеавтомобили AMX-10 RC, они же колёсные танки, непригодны при наступательных действиях: у машины хорошее вооружение, хорошие приборы наблюдения, но из-за лёгкой брони их используют только для огневой поддержки, но никак не для атаки.В беседе с корреспондентом агентства Agence France-Presse командир батальона 37-й бригады морской пехоты ВСУ с позывным "Спартанец" вспомнил случай гибели целого экипажа AMX-10 RC в результате артобстрела: "Снаряд разорвался рядом с машиной, осколки пробили броню, и боекомплект сдетонировал. Экипаж из 4 человек погиб". К тому же у французского бронеавтомобиля есть проблемы с коробкой передач, что может быть связано с передвижением по грунтовым дорогам.В интервью британской газете The Financial Times полковник ВСУ в отставке, консультант по военной промышленности Пётр Пятаков вообще сказал, что оружие времён СССР лучше современного западного: "В ходе спецоперации стало очевидным, что эти системы не были предназначены для таких интенсивных боевых действий, в которых российская артиллерийская машина ведёт огонь без перерыва. Западная техника требует перерыва через 2-3 минуты стрельбы на максимальной скорости, чего нет у советских орудий".Когда страны НАТО наконец дали согласие на поставку танков, украинские власти преподносили это как свою большую дипломатическую победу, особенно, когда сдался канцлер ФРГ Олаф Шольц, сопротивлявшийся до последнего, "Украина дожала Германию", вот так представляли. Однако военной победой это не стало: американские Abrams, немецкие Leopard2 только так горели на поле боя, брошенные, сгоревшие или разбитые западные танки стали привычной картиной. Вобщем, не прошли проверку реальным боем и российской военной техникой. В начале июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на тематическом селекторном совещании об уничтожении 16 танков Leopard, а это практически 100% машин, поставленных Украине Польшей и ПортугалиейВ этом контексте важно отметить, что государства НАТО не передают ВСУ вооружения, оснащённые по полной программе, опасаясь, что они попадут в руки россиян, и те рассекретят западные технологии (с многими образцами так и получилось за время СВО), а используют украинский конфликт как способ утилизировать старую технику, она часто ломается, оперативно отремонтировать не получается из-за дефицита запчастей, порой же вооружения поставляют уже непригодными к использованию в боях.Незакрытое небоПо мнению экспертов, опрошенных американским журналом Newsweek, основная причина, почему тактика НАТО, быстро внедренная в украинские войска, терпит неудачу, заключается в том, что Украина не доминирует в небе.Чтобы западный подход сработал, нужны все звенья цепи, и ключевое из них — как раз авиация, поясняет полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, командовавший химической, биологической, радиологической и ядерной защитой Великобритании и НАТО. А в многомиллиардных пакетах помощи для Украины истребителей как не было, так и нет."Без западных самолётов, которые могли бы бросить вызов русским в небе, украинские войска дерутся как бы одной рукой", - заявил де Бреттон-Гордон.Даже если партнёры Киева всё-таки решатся на поставку F-16, первая группа украинских пилотов (всего 6 человек) для этих американских истребителей завершит обучение только через год, не раньше лета 2024-го, сообщили высокопоставленные чиновники и военные Украины газете The Washington Post. Это связано с необходимостью пройти 4-месячные курсы для изучения специализированных англоязычных терминов, к тренировкам на истребителях они смогут приступить лишь в январе, подготовка продлится ещё полгода. Возможно, в конечном итоге эти летчики и не понадобятся – СВО может закончиться раньше.Русский факторНо дело не только в украинской армии, но и в российской.Доминировать в сражении против ВСУ российской стороне позволяет превосходство в технологическом оснащении, особенно смертоносными эксперты называют беспилотники "Ланцет" и "Куб-БЛА", которые уничтожили тысячи артиллерийских орудий украинских войск, в т.ч. сотни американских гаубиц M777. Путин как раз в начале августа поручил главе "Ростеха" Сергею Чемезову нарастить производство этих БПЛА.Военными разработками РФ восхищаются и на Украине, и на Западе. Как раз-таки "Ланцет" бойцы ВСУ и иностранные эксперты называют одной из величайших угроз для украинских войск.Американский журнал Military Watch отмечает, что никакой другой самолёт в мире не смог достичь такой же эффективности во время боевых действий, как новый российский истребитель Су-57 против ВСУ в ходе СВО: он совместим с более широким спектром вооружений, чем любой другой самолёт того же поколения, имеет внушительное бортовое оружие, а также его почти невозможно заметить на радарах благодаря стелс-технологии. Military Watch также писал, что в мире нет равных российским вертолётам Ми-28 и Ка-52, которые успешно уничтожают технику ВСУ, включая американские БМП М2 Bradley и немецкие танки Leopard.В век высоких технологий одну из ключевых ролей играет радиоэлектронная борьба, в чём Россия достигла больших успехов. Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт был крайне удивлён эффективностью российской РЭБ - ей удаётся блокировать всё: от GPS до связи."Россия глушит сложное американское оружие, используемое на Украине, делая его бесполезным. Российские возможности радиоэлектронной борьбы значительно улучшились во время конфликта с Украиной. Российские технологии способны блокировать GPS-координаты ракет, выводить из строя украинские беспилотники и скрывать излучение российских радаров, которые Украина использовала для определения целей для атаки", – пишет издание Business Insider.Умное оружие, которое Украина получает от стран НАТО, использует спутниковый сигнал GPS, и, когда российские войска глушат этот сигнал, даже высокоточное оружие, включая ракеты HIMARS, могут промахнуться мимо цели, бесполезными становятся и американские авиабомбы JDAM."Если бы вы были украинским солдатом, и ваш командир приказал пройти сквозь 5-километровую зону сражения, вам бы пришлось столкнуться с танками, минами, пулемётами, дронами, и вас бы всё равно убили. Это невыполнимая задача", – заявил Шмидт в интервью телеканалу CNN.Минные поля – это отдельная история. Вот что на сегодняшний день представляет для ВСУ самую главную из всех проблем из тех, с чем они столкнулись. На протяжении нескольких месяцев, пока украинские чиновники рассказывали, как их войска в ходе контрнаступления разгромят российскую армию, ВС РФ время на пустые слова не тратили и выстраивали плотную систему обороны, которую теперь ВСУ прорвать не может, как бы ни старались."Россия усовершенствовала своё оружие, чтобы уменьшить преимущество Украины в боевых беспилотниках. Она превратила свои тяжёлые бомбы в высокоточные планирующие боеприпасы, которые способны поражать цели, не подвергая опасности свои самолёты. Изменяющаяся российская тактика не позволит ВСУ победить", — констатировал начальник Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью агентству Associated Press 12 июня.

