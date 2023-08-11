В Польше судят украинца, отправившего в нокаут контролера в автобусе - 11.08.2023 Украина.ру
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В Польше судят украинца, отправившего в нокаут контролера в автобусе
В Польше судят украинца, отправившего в нокаут контролера в автобусе - 11.08.2023 Украина.ру
В Польше судят украинца, отправившего в нокаут контролера в автобусе
Украинскому беженцу грозит до двух лет тюрьмы в Польше. Причина - 18-летний парень, ехавший в местном рейсовом автобусе "зайцем", напал на контролеров, потребовавших у него билет. Об этом 11 августа сообщило украинское издание Znaj.ua
2023-08-11T12:05
2023-08-11T12:05
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новости украины
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автобус
нокауты
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Выяснив, что у украинца нет билета, польские контролеры попросили у него документы, чтобы выписать штраф. Однако молодой человек попытался избежать его с помощью драки и отправил одного из проверяющих в нокаут.Водитель автобуса отреагировал на случившееся, закрыл все двери и направил транспорт в городское управление полиции.Сотрудники ведомства задержали украинца и изъяли из транспорта данные с камер наблюдения.Один из контролеров находится в больнице. Беженцу грозит до двух лет лишения свободы.В пятницу, 11 августа, произошел другой случай с участием украинца и автобуса. Правда на этот раз в Эстонии. Нетрезвый приезжий напал в транспорте Таллина на местного журналиста, угрожая ему расправой.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, новости украины, украинец, автобус, нокауты, суд
Новости, Новости Украины, украинец, автобус, нокауты, Суд

В Польше судят украинца, отправившего в нокаут контролера в автобусе

12:05 11.08.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Украинскому беженцу грозит до двух лет тюрьмы в Польше. Причина - 18-летний парень, ехавший в местном рейсовом автобусе "зайцем", напал на контролеров, потребовавших у него билет. Об этом 11 августа сообщило украинское издание Znaj.ua
Выяснив, что у украинца нет билета, польские контролеры попросили у него документы, чтобы выписать штраф. Однако молодой человек попытался избежать его с помощью драки и отправил одного из проверяющих в нокаут.
Водитель автобуса отреагировал на случившееся, закрыл все двери и направил транспорт в городское управление полиции.
Сотрудники ведомства задержали украинца и изъяли из транспорта данные с камер наблюдения.
Один из контролеров находится в больнице. Беженцу грозит до двух лет лишения свободы.
В пятницу, 11 августа, произошел другой случай с участием украинца и автобуса. Правда на этот раз в Эстонии. Нетрезвый приезжий напал в транспорте Таллина на местного журналиста, угрожая ему расправой.
11:48
И все говорят по-русски: пьяный украинец атаковал эстонского журналиста в автобусе ТаллинаЭстонское издание Postimees 11 августа сообщило о происшествии в одном из рейсовых автобусов столицы. Прямо во время движения транспорта на местного журналиста напал нетрезвый украинец, кричавший, что таких, как этот эстонец "убивают на войне каждый день"
 
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