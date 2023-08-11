И все говорят по-русски: пьяный украинец атаковал эстонского журналиста в автобусе Таллина - 11.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230811/1048627752.html
И все говорят по-русски: пьяный украинец атаковал эстонского журналиста в автобусе Таллина
И все говорят по-русски: пьяный украинец атаковал эстонского журналиста в автобусе Таллина - 11.08.2023 Украина.ру
И все говорят по-русски: пьяный украинец атаковал эстонского журналиста в автобусе Таллина
Эстонское издание Postimees 11 августа сообщило о происшествии в одном из рейсовых автобусов столицы. Прямо во время движения транспорта на местного журналиста напал нетрезвый украинец, кричавший, что таких, как этот эстонец "убивают на войне каждый день"
2023-08-11T11:48
2023-08-11T11:48
новости
новости украины
эстония
украинец
атака
русский язык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102251/75/1022517514_0:36:1000:599_1920x0_80_0_0_19b5cad2b74faa8a2c4b940f081a2b6a.jpg
Как сообщили местные СМИ, их коллега, сотрудник телеканала стоял лицом к окну в автобусе и "никому не мешал". Но его присутсвие не понравилось нетрезвому украинцу, также следовавшему в этом автобусе.Сначала агрессивно настроенный "беженец" сказал, что ему не нравится внешний вид журналиста. Потом украинец и вовсе начал угрожать эстонцу расправой, заявив, что таких, как этот молодой человек, "убивают на войне каждый день"."То ли еще будет", "Да куда уж дальше то...Они и так там как у себя дома. Все им должны и обязаны...Я еще пару лет назад говорила...эстонцы сами еще не знают с кем связываются...Ну вот пусть хлебают полной ложкой", "Что характерно, эстонец задержал украинца в Таллине, а общаются по-русски", "Они в основном понтуются на эстонском. А в быту очень большая часть жителей общается на русском... Точно так же и на Украине, и в Казахстане", "Там все говорят по-русски: и пассажиры, которые помогают занятому водиле дозвониться до службы, и та служба", "А чего Мыкола сам не на войне?", "Водила красавчик! Придавил придурка. Только вот к "укропатриоту" вопрос - сам то что в Таллине делает? Возраст, судя по виду- вполне призывной", - отреагировали пользователи.
https://ukraina.ru/20230811/1048627105.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102251/75/1022517514_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_816e38c584a4a39fe05fdeb353aa15fd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, эстония, украинец, атака, русский язык
Новости, Новости Украины, Эстония, украинец, атака, Русский язык

И все говорят по-русски: пьяный украинец атаковал эстонского журналиста в автобусе Таллина

11:48 11.08.2023
 
© buses7675! / flickr
© buses7675! / flickr
Читать в
Эстонское издание Postimees 11 августа сообщило о происшествии в одном из рейсовых автобусов столицы. Прямо во время движения транспорта на местного журналиста напал нетрезвый украинец, кричавший, что таких, как этот эстонец "убивают на войне каждый день"
Как сообщили местные СМИ, их коллега, сотрудник телеканала стоял лицом к окну в автобусе и "никому не мешал". Но его присутсвие не понравилось нетрезвому украинцу, также следовавшему в этом автобусе.
Сначала агрессивно настроенный "беженец" сказал, что ему не нравится внешний вид журналиста. Потом украинец и вовсе начал угрожать эстонцу расправой, заявив, что таких, как этот молодой человек, "убивают на войне каждый день".
© Sputnik Ближнее зарубежье
© Sputnik Ближнее зарубежье
"То ли еще будет", "Да куда уж дальше то...Они и так там как у себя дома. Все им должны и обязаны...Я еще пару лет назад говорила...эстонцы сами еще не знают с кем связываются...Ну вот пусть хлебают полной ложкой", "Что характерно, эстонец задержал украинца в Таллине, а общаются по-русски", "Они в основном понтуются на эстонском. А в быту очень большая часть жителей общается на русском... Точно так же и на Украине, и в Казахстане", "Там все говорят по-русски: и пассажиры, которые помогают занятому водиле дозвониться до службы, и та служба", "А чего Мыкола сам не на войне?", "Водила красавчик! Придавил придурка. Только вот к "укропатриоту" вопрос - сам то что в Таллине делает? Возраст, судя по виду- вполне призывной", - отреагировали пользователи.
11:06
"Выбейте нацистов из футбола": греческие фанаты устроили "теплый" прием киевскому "Динамо"В четверг, 10 августа, состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между греческим "Арисом" и киевским "Динамо". При этом основное внимание было приковано не к самому матчу, а содержанию баннеров на греческих трибунах. Об этом написал "Чемпионат.com"
 
НовостиНовости УкраиныЭстонияукраинецатакаРусский язык
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:06Минобороны РФ раскрыло детали пресеченной атаки украинского дрона на западе Москвы
12:05В Польше судят украинца, отправившего в нокаут контролера в автобусе
11:54Польша-Латвия-Литва: Межевич о том, к чему готовится Белоруссия. Видео
11:48И все говорят по-русски: пьяный украинец атаковал эстонского журналиста в автобусе Таллина
11:32Москву пытался атаковать беспилотник — Собянин
11:32Украинские журналисты раскрыли аферу своего минобороны с покупкой зимней одежды для ВСУ
11:20Зеленский заявил об "особом формате" религиозных отношений на Украине
11:13Украинец, заявивший о "психологической неготовности" к мобилизации, отправится в тюрьму
11:06"Выбейте нацистов из футбола": греческие фанаты устроили "теплый" прием киевскому "Динамо"
11:02СБУ расследует махинацию с покупкой украинским минобороны вегетарианских сухпайков из Турции
10:48Обучение украинских военных полетам на F-16 затягивается на год - Washington Post
10:37"Доллары для зомби из страны 404": Медведев объяснил бессмысленность помощи Киеву
10:32Ганчев: в ближайшее время линия фронта выровняется для "масштабного наступления на Харьков"
10:08Война нервов: что получится у Парижа и куда лезет Вашингтон - Джаралла. Видео
10:01Киево-Печерскую лавру заполонила полиция, внутрь никого не пускают
09:58Жители новых регионов теперь могут получать права и регистрировать автомобиль через Госуслуги
09:02Константинопольский патриархат, замена для Резникова. Главное на Украине на утро 11 августа
09:00Украина не в состоянии провести решительное контрнаступление - президент Польши
08:42Власти города в Черниговской области запретили деятельность канонической УПЦ
08:24Посол Антонов раскритиковал заявления Пентагона о кассетных боеприпасах
Лента новостейМолния