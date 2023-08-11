https://ukraina.ru/20230811/1048627752.html
И все говорят по-русски: пьяный украинец атаковал эстонского журналиста в автобусе Таллина
И все говорят по-русски: пьяный украинец атаковал эстонского журналиста в автобусе Таллина - 11.08.2023 Украина.ру
И все говорят по-русски: пьяный украинец атаковал эстонского журналиста в автобусе Таллина
Эстонское издание Postimees 11 августа сообщило о происшествии в одном из рейсовых автобусов столицы. Прямо во время движения транспорта на местного журналиста напал нетрезвый украинец, кричавший, что таких, как этот эстонец "убивают на войне каждый день"
2023-08-11T11:48
2023-08-11T11:48
2023-08-11T11:48
новости
новости украины
эстония
украинец
атака
русский язык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102251/75/1022517514_0:36:1000:599_1920x0_80_0_0_19b5cad2b74faa8a2c4b940f081a2b6a.jpg
Как сообщили местные СМИ, их коллега, сотрудник телеканала стоял лицом к окну в автобусе и "никому не мешал". Но его присутсвие не понравилось нетрезвому украинцу, также следовавшему в этом автобусе.Сначала агрессивно настроенный "беженец" сказал, что ему не нравится внешний вид журналиста. Потом украинец и вовсе начал угрожать эстонцу расправой, заявив, что таких, как этот молодой человек, "убивают на войне каждый день"."То ли еще будет", "Да куда уж дальше то...Они и так там как у себя дома. Все им должны и обязаны...Я еще пару лет назад говорила...эстонцы сами еще не знают с кем связываются...Ну вот пусть хлебают полной ложкой", "Что характерно, эстонец задержал украинца в Таллине, а общаются по-русски", "Они в основном понтуются на эстонском. А в быту очень большая часть жителей общается на русском... Точно так же и на Украине, и в Казахстане", "Там все говорят по-русски: и пассажиры, которые помогают занятому водиле дозвониться до службы, и та служба", "А чего Мыкола сам не на войне?", "Водила красавчик! Придавил придурка. Только вот к "укропатриоту" вопрос - сам то что в Таллине делает? Возраст, судя по виду- вполне призывной", - отреагировали пользователи.
https://ukraina.ru/20230811/1048627105.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102251/75/1022517514_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_816e38c584a4a39fe05fdeb353aa15fd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, эстония, украинец, атака, русский язык
И все говорят по-русски: пьяный украинец атаковал эстонского журналиста в автобусе Таллина
Эстонское издание Postimees 11 августа сообщило о происшествии в одном из рейсовых автобусов столицы. Прямо во время движения транспорта на местного журналиста напал нетрезвый украинец, кричавший, что таких, как этот эстонец "убивают на войне каждый день"
Как сообщили местные СМИ, их коллега, сотрудник телеканала стоял лицом к окну в автобусе и "никому не мешал". Но его присутсвие не понравилось нетрезвому украинцу, также следовавшему в этом автобусе.
Сначала агрессивно настроенный "беженец" сказал, что ему не нравится внешний вид журналиста. Потом украинец и вовсе начал угрожать эстонцу расправой, заявив, что таких, как этот молодой человек, "убивают на войне каждый день".
"То ли еще будет", "Да куда уж дальше то...Они и так там как у себя дома. Все им должны и обязаны...Я еще пару лет назад говорила...эстонцы сами еще не знают с кем связываются...Ну вот пусть хлебают полной ложкой", "Что характерно, эстонец задержал украинца в Таллине, а общаются по-русски", "Они в основном понтуются на эстонском. А в быту очень большая часть жителей общается на русском... Точно так же и на Украине, и в Казахстане", "Там все говорят по-русски: и пассажиры, которые помогают занятому водиле дозвониться до службы, и та служба", "А чего Мыкола сам не на войне?", "Водила красавчик! Придавил придурка. Только вот к "укропатриоту" вопрос - сам то что в Таллине делает? Возраст, судя по виду- вполне призывной", - отреагировали пользователи.