https://ukraina.ru/20230811/1048627752.html

И все говорят по-русски: пьяный украинец атаковал эстонского журналиста в автобусе Таллина

И все говорят по-русски: пьяный украинец атаковал эстонского журналиста в автобусе Таллина - 11.08.2023 Украина.ру

И все говорят по-русски: пьяный украинец атаковал эстонского журналиста в автобусе Таллина

Эстонское издание Postimees 11 августа сообщило о происшествии в одном из рейсовых автобусов столицы. Прямо во время движения транспорта на местного журналиста напал нетрезвый украинец, кричавший, что таких, как этот эстонец "убивают на войне каждый день"

2023-08-11T11:48

2023-08-11T11:48

2023-08-11T11:48

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Как сообщили местные СМИ, их коллега, сотрудник телеканала стоял лицом к окну в автобусе и "никому не мешал". Но его присутсвие не понравилось нетрезвому украинцу, также следовавшему в этом автобусе.Сначала агрессивно настроенный "беженец" сказал, что ему не нравится внешний вид журналиста. Потом украинец и вовсе начал угрожать эстонцу расправой, заявив, что таких, как этот молодой человек, "убивают на войне каждый день"."То ли еще будет", "Да куда уж дальше то...Они и так там как у себя дома. Все им должны и обязаны...Я еще пару лет назад говорила...эстонцы сами еще не знают с кем связываются...Ну вот пусть хлебают полной ложкой", "Что характерно, эстонец задержал украинца в Таллине, а общаются по-русски", "Они в основном понтуются на эстонском. А в быту очень большая часть жителей общается на русском... Точно так же и на Украине, и в Казахстане", "Там все говорят по-русски: и пассажиры, которые помогают занятому водиле дозвониться до службы, и та служба", "А чего Мыкола сам не на войне?", "Водила красавчик! Придавил придурка. Только вот к "укропатриоту" вопрос - сам то что в Таллине делает? Возраст, судя по виду- вполне призывной", - отреагировали пользователи.

https://ukraina.ru/20230811/1048627105.html

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