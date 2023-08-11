Власти города в Черниговской области запретили деятельность канонической УПЦ - 11.08.2023 Украина.ру
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Власти города в Черниговской области запретили деятельность канонической УПЦ
Власти города в Черниговской области запретили деятельность канонической УПЦ - 11.08.2023 Украина.ру
Власти города в Черниговской области запретили деятельность канонической УПЦ
Власти города Нежин Черниговской области Украины запретили деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 10 августа сообщил Союз православных журналистов
2023-08-11T08:42
2023-08-11T08:44
упц
новости
запрет
депутаты
черниговская область
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"Нежинский горсовет "запретил" деятельность общин УПЦ на территории города. "За" проголосовали 23 депутата, семь не голосовали", - говорится в материале союза.Там рассказали, что в июне депутаты не приняли решение о запрете деятельности УПЦ. На сессию пришли верующие, которые призвали парламентариев отказаться от "антицерковного проекта". Депутат горсовета Светлана Кирсанова подчеркнула, что документ противоречит законодательству, и призвала снять этот вопрос с повестки дня. Обсуждение длилось полтора часа, далее проект все же поставили на голосование. Его поддержали 18 депутатов, двое воздержались, пятеро не голосовали. Для принятия решения не хватило двух голосов.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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упц, новости, запрет, депутаты, черниговская область
УПЦ, Новости, запрет, депутаты, Черниговская область

Власти города в Черниговской области запретили деятельность канонической УПЦ

08:42 11.08.2023 (обновлено: 08:44 11.08.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПразднование Рождества в городах России
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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Власти города Нежин Черниговской области Украины запретили деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 10 августа сообщил Союз православных журналистов
"Нежинский горсовет "запретил" деятельность общин УПЦ на территории города. "За" проголосовали 23 депутата, семь не голосовали", - говорится в материале союза.
Там рассказали, что в июне депутаты не приняли решение о запрете деятельности УПЦ. На сессию пришли верующие, которые призвали парламентариев отказаться от "антицерковного проекта". Депутат горсовета Светлана Кирсанова подчеркнула, что документ противоречит законодательству, и призвала снять этот вопрос с повестки дня. Обсуждение длилось полтора часа, далее проект все же поставили на голосование. Его поддержали 18 депутатов, двое воздержались, пятеро не голосовали. Для принятия решения не хватило двух голосов.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
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