"Противник кусается": российские военные рассказали о напряженной обстановке под Соледаром
© © РИА Новости / Виктор АнтонюкСоледар
© © РИА Новости / Виктор Антонюк
Украинские военные не оставляют попыток контратаковать российские силы под Соледаром на Артемовском участке фронта в Донбассе. Об этом рассказал доброволец диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" казачьей бригады "Сибирь" с позывным "Док", передает 11 августа РИА Новости
"Противник активный, пытается прорваться постоянно, у них задача такая", - рассказал "Док".
По его словам, на этом участке националисты используют различное вооружение: начиная от стрелкового оружия и заканчивая ствольной и реактивной артиллерией.
"Обстановка напряженная. Противник кусается. Закидывает минами… Бывает очень жарко, голову не поднять… Пытаются наступать", - дополнил его сослуживец.
Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. Украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
3 августа, 08:09Российский военный рассказал о применении кассетных боеприпасов под СоледаромКиев активно применяет кассетные боеприпасы для ударов по позициям РФ под Соледаром. Об этом рассказал доброволец казачьего батальона "Енисей" бригады "Сибирь" с позывным "Шмас", выполняющий ряд задач на данном участке фронта, передает 3 августа РИА Новости