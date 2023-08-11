"Противник кусается": российские военные рассказали о напряженной обстановке под Соледаром - 11.08.2023 Украина.ру
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"Противник кусается": российские военные рассказали о напряженной обстановке под Соледаром
"Противник кусается": российские военные рассказали о напряженной обстановке под Соледаром - 11.08.2023 Украина.ру
"Противник кусается": российские военные рассказали о напряженной обстановке под Соледаром
Украинские военные не оставляют попыток контратаковать российские силы под Соледаром на Артемовском участке фронта в Донбассе. Об этом рассказал доброволец диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" казачьей бригады "Сибирь" с позывным "Док", передает 11 августа РИА Новости
2023-08-11T07:43
2023-08-11T07:43
соледар
новости
боец
доброволец
украина
вооружение
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"Противник активный, пытается прорваться постоянно, у них задача такая", - рассказал "Док".По его словам, на этом участке националисты используют различное вооружение: начиная от стрелкового оружия и заканчивая ствольной и реактивной артиллерией.Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. Украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
https://ukraina.ru/20230803/1048440849.html
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соледар, новости, боец, доброволец, украина, вооружение
Соледар, Новости, боец, доброволец, Украина, вооружение

"Противник кусается": российские военные рассказали о напряженной обстановке под Соледаром

07:43 11.08.2023
 
© © РИА Новости / Виктор АнтонюкСоледар
Соледар
© © РИА Новости / Виктор Антонюк
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Украинские военные не оставляют попыток контратаковать российские силы под Соледаром на Артемовском участке фронта в Донбассе. Об этом рассказал доброволец диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" казачьей бригады "Сибирь" с позывным "Док", передает 11 августа РИА Новости
"Противник активный, пытается прорваться постоянно, у них задача такая", - рассказал "Док".
По его словам, на этом участке националисты используют различное вооружение: начиная от стрелкового оружия и заканчивая ствольной и реактивной артиллерией.
"Обстановка напряженная. Противник кусается. Закидывает минами… Бывает очень жарко, голову не поднять… Пытаются наступать", - дополнил его сослуживец.
Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. Украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
Соледар
3 августа, 08:09
Российский военный рассказал о применении кассетных боеприпасов под СоледаромКиев активно применяет кассетные боеприпасы для ударов по позициям РФ под Соледаром. Об этом рассказал доброволец казачьего батальона "Енисей" бригады "Сибирь" с позывным "Шмас", выполняющий ряд задач на данном участке фронта, передает 3 августа РИА Новости
 
СоледарНовостибоецдоброволецУкраинавооружение
 
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