https://ukraina.ru/20230811/1048620909.html

"Противник кусается": российские военные рассказали о напряженной обстановке под Соледаром

"Противник кусается": российские военные рассказали о напряженной обстановке под Соледаром - 11.08.2023 Украина.ру

"Противник кусается": российские военные рассказали о напряженной обстановке под Соледаром

Украинские военные не оставляют попыток контратаковать российские силы под Соледаром на Артемовском участке фронта в Донбассе. Об этом рассказал доброволец диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" казачьей бригады "Сибирь" с позывным "Док", передает 11 августа РИА Новости

2023-08-11T07:43

2023-08-11T07:43

2023-08-11T07:43

соледар

новости

боец

доброволец

украина

вооружение

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"Противник активный, пытается прорваться постоянно, у них задача такая", - рассказал "Док".По его словам, на этом участке националисты используют различное вооружение: начиная от стрелкового оружия и заканчивая ствольной и реактивной артиллерией.Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. Украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.

https://ukraina.ru/20230803/1048440849.html

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соледар, новости, боец, доброволец, украина, вооружение