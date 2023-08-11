Полковник Алёхин рассказал, как Украина латает оборону и бросает новые силы в "купянскую мясорубку" - 11.08.2023 Украина.ру
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Полковник Алёхин рассказал, как Украина латает оборону и бросает новые силы в "купянскую мясорубку"
Полковник Алёхин рассказал, как Украина латает оборону и бросает новые силы в "купянскую мясорубку" - 11.08.2023 Украина.ру
Полковник Алёхин рассказал, как Украина латает оборону и бросает новые силы в "купянскую мясорубку"
ВСУ и их кураторы в Пентагоне поняли, что именно на Купянском и Харьковском направлении будут развиваются главные события. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
2023-08-11T03:39
2023-08-11T03:39
новости
украина
всу
купянск
харьковская область
сво
наступление
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Российским подразделениям удалось нащупать у противника слабые места и поэтому командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский сейчас "латает дыры в обороне" в Купянске, рассказал Алёхин.С самого начала наступления на Запорожском направлении противник почти сразу же стал укреплять оборону под Купянском. По сути Сырский эти 1,5 месяца пытался выстроить несколько линий обороны, добавил эксперт.Важно, что город Купянск завязан на Изюме и Балаклее. Это крупные узловые центры Харьковской области. В оперативно-тактическом и стратегическом отношении эти три города завязаны на Харьков, отметил эксперт.Поэтому если сейчас ВС РФ нанесут удар севернее Харькова в этом направлении или через Мерефу в сторону Днепропетровска, они отсекут Донбасс, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230810/1048610472.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, всу, купянск, харьковская область, сво, наступление
Новости, Украина, ВСУ, Купянск, Харьковская область, СВО, наступление

Полковник Алёхин рассказал, как Украина латает оборону и бросает новые силы в "купянскую мясорубку"

03:39 11.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВСУ и их кураторы в Пентагоне поняли, что именно на Купянском и Харьковском направлении будут развиваются главные события. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
Российским подразделениям удалось нащупать у противника слабые места и поэтому командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский сейчас "латает дыры в обороне" в Купянске, рассказал Алёхин.
С самого начала наступления на Запорожском направлении противник почти сразу же стал укреплять оборону под Купянском. По сути Сырский эти 1,5 месяца пытался выстроить несколько линий обороны, добавил эксперт.
"Первую линию [обороны ВСУ в Купянске] наши войска в некоторых местах уже прорвали. Мы находимся в 8-10 километрах от города. Поэтому ВСУ спешно пытаются укрепить вторую и третью линию. Для этого туда они направили польских и американских специалистов в инженерно-саперном деле", - подчеркнул Алёхин.
Важно, что город Купянск завязан на Изюме и Балаклее. Это крупные узловые центры Харьковской области. В оперативно-тактическом и стратегическом отношении эти три города завязаны на Харьков, отметил эксперт.
Поэтому если сейчас ВС РФ нанесут удар севернее Харькова в этом направлении или через Мерефу в сторону Днепропетровска, они отсекут Донбасс, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Вчера, 15:11
До Купянска российским военным осталось 7 километров – телеграм-каналыДо Купянска российским военным осталось всего 7 километров – город и объекты ВСУ око него находятся в зоне поражения артиллерии ВС РФ. Об этом сообщил Телеграм-канал Военная хроника 10 августа
 
НовостиУкраинаВСУКупянскХарьковская областьСВОнаступление
 
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