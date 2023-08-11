https://ukraina.ru/20230811/1048619052.html

Полковник Алёхин рассказал, как Украина латает оборону и бросает новые силы в "купянскую мясорубку"

Полковник Алёхин рассказал, как Украина латает оборону и бросает новые силы в "купянскую мясорубку" - 11.08.2023 Украина.ру

Полковник Алёхин рассказал, как Украина латает оборону и бросает новые силы в "купянскую мясорубку"

ВСУ и их кураторы в Пентагоне поняли, что именно на Купянском и Харьковском направлении будут развиваются главные события. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин

2023-08-11T03:39

2023-08-11T03:39

2023-08-11T03:39

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Российским подразделениям удалось нащупать у противника слабые места и поэтому командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский сейчас "латает дыры в обороне" в Купянске, рассказал Алёхин.С самого начала наступления на Запорожском направлении противник почти сразу же стал укреплять оборону под Купянском. По сути Сырский эти 1,5 месяца пытался выстроить несколько линий обороны, добавил эксперт.Важно, что город Купянск завязан на Изюме и Балаклее. Это крупные узловые центры Харьковской области. В оперативно-тактическом и стратегическом отношении эти три города завязаны на Харьков, отметил эксперт.Поэтому если сейчас ВС РФ нанесут удар севернее Харькова в этом направлении или через Мерефу в сторону Днепропетровска, они отсекут Донбасс, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230810/1048610472.html

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новости, украина, всу, купянск, харьковская область, сво, наступление