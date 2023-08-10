https://ukraina.ru/20230810/1048612141.html

Полковник Геннадий Алехин: Пока Сырский спешно "чинит" Купянск и Харьков, ВСУ готовят атаку на Воронеж

Полковник Геннадий Алехин: Пока Сырский спешно "чинит" Купянск и Харьков, ВСУ готовят атаку на Воронеж - 10.08.2023 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Пока Сырский спешно "чинит" Купянск и Харьков, ВСУ готовят атаку на Воронеж

Понятно, что ВСУ не прекратят наступать на Запорожье. Но нам удалось нащупать у противника слабые места. Поэтому они направили Сырского латать дырки в обороне

2023-08-10T17:41

2023-08-10T17:41

2023-08-10T17:41

интервью

александр сырский

всу

вс рф

украина

россия

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сво

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Поэтому Купянско-Харьковское направлении приобретает приоритетное значение для хода предстоящей осенней кампании, считает родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что посетил позиции ВСУ на Купянском направлении. Военачальник отметил, что вместе с командирами принимает все необходимые оперативные решения в районе.- Геннадий Тимофеевич, Сырского фактически назначили руководить обороной Купянска. Давайте без шапкозакидательства и без излишней для него рекламы попробуем разобраться, в чем его сильные и слабые стороны.- Я бы сказал, что Сырский сейчас командует всем Харьковским направлением.Во-первых, Сырский далеко не дурак. Он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, которое считалось элитой советских вооруженных сил. Эти традиции оно сохраняет до сих пор. Сырского готовили основательно. Это воспитанник старой советской школы военного искусства. Более того, и Сырский, и Залужный – военачальники с мозгами. Они поняли, что натовские стандарты не работают. Они не показали свою эффективность в ходе "контрнаступа".Во-вторых, Сырский действительно находится в Купянске. Он постоянно проводит там совещания с командирами, которые разрабатывают оперативные планы. Украинское командование и их кураторы в Пентагоне поняли, что именно на Купянском и Харьковском направлении сейчас развиваются главные события. Поэтому Сырского бросили на удержание этого плацдарма. Неслучайно Киев там объявил эвакуацию и отселяет народ.Я уже говорил, что с самого начала наступления на Запорожском направлении противник почти сразу же стал укреплять оборону под Купянском. По сути Сырский эти 1,5 месяца выстроить несколько линий обороны. Первую линию наши войска в некоторых местах уже прорвали. Мы находимся в 8-10 километрах от города. Поэтому ВСУ спешно пытаются укрепить вторую и третью линию. Для этого туда они направили польских и американских специалистов в инженерно-саперном деле, чтобы грамотно установить минные поля, фортификационные сооружения и ловушки.Особенно враг уделяет внимание обороне на противоположном берегу Оскола.Повторюсь, все эти вопросы решает Сырский. Вы правильно сказали, что не надо относиться к нему по-шапкозакидательски. Это думающий и грамотный командир.- Насколько эффективно Сырский руководил обороной Артемовска, исходя из тех политических задач, которые определили ему украинские власти?- Украинские генералы действительно подвержены политической конъюнктуре. То же самое было с российскими генералами времен Первой чеченской кампании. Политики вмешивались в управление войсками, и командованию приходилось лавировать, чтобы выполнять боевые задачи.Что касается Артемовска, то в военном отношении – это всего лишь точка на карте. Да, он имеет оперативно-тактическое значение, но стратегически его взятие ничего не решает. Сколько мы брали Артемовск? Полгода. Следовательно, Украине в потере Артемовска Сырского надо винить меньше всего.Теперь насчет Купянска. Он завязан на Изюме и Балаклее. Это крупные узловые центры Харьковской области. В оперативно-тактическом и стратегическом отношении эти три города завязаны на Харьков.Вновь обращусь к истории Великой Отечественной войны. Где немцы устроили нам котел при первом наступлении на Харьков в 1942 году? Барвенково. А где в 1943 году после Курской дуги шли тяжелые бои? В этом же районе. Поэтому если сейчас ВС РФ нанесут удар севернее Харькова в этом направлении или через Мерефу в сторону Днепропетровска, они отсекут Донбасс.Понятно, что ВСУ не прекратят наступать на Запорожье. Но нам удалось нащупать у противника слабые места. Поэтому они направили Сырского латать дырки в обороне. Поэтому Купянско-Харьковское направлении приобретает приоритетное значение для хода предстоящей осенней кампании.- Правду ли говорят, что ВС РФ удалось занять плацдарм на противоположном берегу Оскола? Если да, то где он?- У нас есть плацдарм на противоположном берегу Жеребца. Оскол мы еще не форсировали. Мы только подходим к Купянску. Поэтому ВСУ его так и укрепляют. Там не все так просто.Я бы хотел обратить внимание на другой важный момент. Понятно, что украинское наступление буксует по всем параметрам. Под Купянском они тоже несут потери. Следовательно, одновременно с удержанием позиций на Харьковском направлении противник переходит к плану "Б". Они попытаются устроить нам воздушно-террористическую войну.Противник попытается накрыть военные, промышленные и энергетические объекты на территории "старых" российских регионов – Белгород, Брянск, Курск, Воронеж. Не зря ВСУ в спешном порядке поставляют крылатые ракеты. Британские Storm Shadow и французские SCALP можно запускать как с воздушного, так и с наземного носителя. Для этого можно переделать носители для "Точки-У".Воздушный носитель для ракет – это самолет Су-24. Не зря ВС РФ бьют по аэродромам на территории Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областей.Все эти ракеты могут бить на расстояние от 300 до 500 километров.Более того, Украина сейчас пытается наладить производство беспилотников "Бобер". Он может лететь на 1000 километров, провести в воздухе 5-6 часов и нести до 20 килограммов взрывчатки. Этого достаточно, чтобы попасть в нефтехранилище или в склад.Все эти снаряды можно запускать с территории Харьковской, Черниговской, Запорожской и Херсонской областей. По тому же Таганрогу били ракетой от проверенной советской системы С-200. На "Южмаше" ее переделали с системы "воздух-воздух" на систему "земля-земля". ВСУ же целились не по кафе, а по аэродрому и порту. Просто наши ее сбили, и обломки упали в центре города.Повторюсь, эту нельзя недооценивать.- Вы сказали, что Сырский и Залужный поняли, что натовские стандарты не работают. А ВСУ до этого воевали по каким стандартам? Советским или натовским?- ВСУ с 2014 году переводят на натовские стандарты. Сейчас для их боевиков тоже проводили трех и шестимесячные курсы в странах НАТО. Там готовили сержантский и младший офицерский составы. Сырский тоже в этом участвовал. Но теоретически он может вернуться к советской системе. На войне все делается быстро. Хочешь жить – моментально перейдешь.А вообще в СВО не видно особенных различий между советской и натовской системами. Мы же тоже не на 100% воюем по советской системе. Да, мы на нее заточены. Но мы используем опыт Афганистана, Чечни, Южной Осетии и Сирии. Все зависит от конкретных командиров и от ситуации, которая складывается на поля боя.Последнее, что я хотел бы сказать по поводу Сырского. Это командир, который может воевать по любой системе. Я не хотел бы его обожествлять, но в военном отношении он подготовлен хорошо. Не надо думать, что ВСУ – паникеры или идиоты. Мы сражаемся против коварного и сильного врага, которого постоянно подпитывают техникой, оружием и боеприпасами, вплоть до портянок и медикаментами.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20230810/1048592351.html

https://ukraina.ru/20230810/1048587580.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, александр сырский, всу, вс рф, украина, россия, купянск, артемовск, сво, ракеты, воронеж, таганрог, курск, белгород