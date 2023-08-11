https://ukraina.ru/20230811/1048618851.html

Военный эксперт предположил, что будет, если Сырский и Залужный станут воевать по советским лекалам

Военный эксперт предположил, что будет, если Сырский и Залужный станут воевать по советским лекалам - 11.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт предположил, что будет, если Сырский и Залужный станут воевать по советским лекалам

Украинское командование может отойти от стандартов НАТО и оперативно перейти на советскую систему. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин

2023-08-11T05:45

2023-08-11T05:45

2023-08-11T05:45

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всу

александр сырский

стандарты

нато

сво

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ВСУ с 2014 году переводят на натовские стандарты. Сейчас для их боевиков тоже проводили трех и шестимесячные курсы в странах НАТО. Там готовили сержантский и младший офицерский составы, Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский тоже участвовал в натовской подготовке. Но теоретически он может вернуться к советской системе. На войне все делается быстро, добавил эксперт.В СВО не видно особенных различий между советской и натовской системами. ВС РФ тоже не на 100% воюют по советской системе. Все зависит от конкретных командиров и от ситуации, которая складывается на поля боя, отметил эксперт.Более того, и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский, и Главком ВСУ Валерий Залужный – военачальники с мозгами. Они поняли, что натовские стандарты не работают. Они не показали свою эффективность в ходе "контрнаступа", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230720/1048125296.html

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новости, всу, александр сырский, стандарты, нато, сво