Военный эксперт предположил, что будет, если Сырский и Залужный станут воевать по советским лекалам - 11.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт предположил, что будет, если Сырский и Залужный станут воевать по советским лекалам
Военный эксперт предположил, что будет, если Сырский и Залужный станут воевать по советским лекалам - 11.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт предположил, что будет, если Сырский и Залужный станут воевать по советским лекалам
Украинское командование может отойти от стандартов НАТО и оперативно перейти на советскую систему. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
2023-08-11T05:45
2023-08-11T05:45
новости
всу
александр сырский
стандарты
нато
сво
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ВСУ с 2014 году переводят на натовские стандарты. Сейчас для их боевиков тоже проводили трех и шестимесячные курсы в странах НАТО. Там готовили сержантский и младший офицерский составы, Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский тоже участвовал в натовской подготовке. Но теоретически он может вернуться к советской системе. На войне все делается быстро, добавил эксперт.В СВО не видно особенных различий между советской и натовской системами. ВС РФ тоже не на 100% воюют по советской системе. Все зависит от конкретных командиров и от ситуации, которая складывается на поля боя, отметил эксперт.Более того, и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский, и Главком ВСУ Валерий Залужный – военачальники с мозгами. Они поняли, что натовские стандарты не работают. Они не показали свою эффективность в ходе "контрнаступа", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230720/1048125296.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, александр сырский, стандарты, нато, сво
Новости, ВСУ, Александр Сырский, стандарты, НАТО, СВО

Военный эксперт предположил, что будет, если Сырский и Залужный станут воевать по советским лекалам

05:45 11.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРасчеты РСЗО "Град" ЦВО ведут огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчеты РСЗО Град ЦВО ведут огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Украинское командование может отойти от стандартов НАТО и оперативно перейти на советскую систему. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
ВСУ с 2014 году переводят на натовские стандарты. Сейчас для их боевиков тоже проводили трех и шестимесячные курсы в странах НАТО. Там готовили сержантский и младший офицерский составы,
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский тоже участвовал в натовской подготовке. Но теоретически он может вернуться к советской системе. На войне все делается быстро, добавил эксперт.
"Сырский далеко не глупый военачальник. Он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, которое считалось элитой советских вооруженных сил. Эти традиции оно сохраняет до сих пор", - подчеркнул Алёхин.
В СВО не видно особенных различий между советской и натовской системами. ВС РФ тоже не на 100% воюют по советской системе. Все зависит от конкретных командиров и от ситуации, которая складывается на поля боя, отметил эксперт.
Более того, и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский, и Главком ВСУ Валерий Залужный – военачальники с мозгами. Они поняли, что натовские стандарты не работают. Они не показали свою эффективность в ходе "контрнаступа", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Юрий Кнутов интервью
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Юрий Кнутов: Россия накрыла Одессу и Кировоград, чтобы взять Купянск и оставить ВСУ с двумя бригадами
 
НовостиВСУАлександр СырскийстандартыНАТОСВО
 
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