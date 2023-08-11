https://ukraina.ru/20230811/1048618851.html
Военный эксперт предположил, что будет, если Сырский и Залужный станут воевать по советским лекалам
Военный эксперт предположил, что будет, если Сырский и Залужный станут воевать по советским лекалам - 11.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт предположил, что будет, если Сырский и Залужный станут воевать по советским лекалам
Украинское командование может отойти от стандартов НАТО и оперативно перейти на советскую систему. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
2023-08-11T05:45
2023-08-11T05:45
2023-08-11T05:45
новости
всу
александр сырский
стандарты
нато
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/18/1048203944_329:518:3046:2047_1920x0_80_0_0_bef3ae6a5cb6283384b3895ac1e85aca.jpg
ВСУ с 2014 году переводят на натовские стандарты. Сейчас для их боевиков тоже проводили трех и шестимесячные курсы в странах НАТО. Там готовили сержантский и младший офицерский составы, Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский тоже участвовал в натовской подготовке. Но теоретически он может вернуться к советской системе. На войне все делается быстро, добавил эксперт.В СВО не видно особенных различий между советской и натовской системами. ВС РФ тоже не на 100% воюют по советской системе. Все зависит от конкретных командиров и от ситуации, которая складывается на поля боя, отметил эксперт.Более того, и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский, и Главком ВСУ Валерий Залужный – военачальники с мозгами. Они поняли, что натовские стандарты не работают. Они не показали свою эффективность в ходе "контрнаступа", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230720/1048125296.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/18/1048203944_496:329:2786:2047_1920x0_80_0_0_3175583b6250dfff9f81efbb5b5532d7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, александр сырский, стандарты, нато, сво
Новости, ВСУ, Александр Сырский, стандарты, НАТО, СВО
Военный эксперт предположил, что будет, если Сырский и Залужный станут воевать по советским лекалам
Украинское командование может отойти от стандартов НАТО и оперативно перейти на советскую систему. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
ВСУ с 2014 году переводят на натовские стандарты. Сейчас для их боевиков тоже проводили трех и шестимесячные курсы в странах НАТО. Там готовили сержантский и младший офицерский составы,
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский тоже участвовал в натовской подготовке. Но теоретически он может вернуться к советской системе. На войне все делается быстро, добавил эксперт.
"Сырский далеко не глупый военачальник. Он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, которое считалось элитой советских вооруженных сил. Эти традиции оно сохраняет до сих пор", - подчеркнул Алёхин.
В СВО не видно особенных различий между советской и натовской системами. ВС РФ тоже не на 100% воюют по советской системе. Все зависит от конкретных командиров и от ситуации, которая складывается на поля боя, отметил эксперт.
Более того, и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский, и Главком ВСУ Валерий Залужный – военачальники с мозгами. Они поняли, что натовские стандарты не работают. Они не показали свою эффективность в ходе "контрнаступа", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь