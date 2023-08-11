Военный эксперт раскрыл, как ВСУ будут мстить за Купянск ракетными ударами по Белгороду и Воронежу
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
ВС РФ бьют по аэродромам на территории Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областей, чтобы уничтожить носители крылатых ракет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
Российские войска прорвали в некоторых местах первую линию обороны ВСУ под Купянском. Сейчас ВС РФ находятся в 8-10 километрах от города. Поэтому ВСУ спешно пытаются укрепить вторую и третью линию обороны, рассказал Алёхин.
Под Купянском ВСУ несут значительные потери. Следовательно, одновременно с удержанием позиций на Харьковском направлении противник переходит к плану "Б". ВСУ попытаются устроить России воздушно-террористическую войну, добавил эксперт.
"Противник попытается накрыть военные, промышленные и энергетические объекты на территории "старых" российских регионов – Белгород, Брянск, Курск, Воронеж. Не зря ВСУ в спешном порядке поставляют крылатые ракеты", - подчеркнул Алёхин.
Британские Storm Shadow и французские SCALP можно запускать как с воздушного, так и с наземного носителя. Для этого можно переделать носители для "Точки-У". Воздушный носитель для ракет – это самолет Су-24. Поэтому ВС РФ бьют по аэродромам на территории Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областей, заключил собеседник издания.
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