Военный эксперт раскрыл, как ВСУ будут мстить за Купянск ракетными ударами по Белгороду и Воронежу - 11.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл, как ВСУ будут мстить за Купянск ракетными ударами по Белгороду и Воронежу
Военный эксперт раскрыл, как ВСУ будут мстить за Купянск ракетными ударами по Белгороду и Воронежу - 11.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, как ВСУ будут мстить за Купянск ракетными ударами по Белгороду и Воронежу
ВС РФ бьют по аэродромам на территории Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областей, чтобы уничтожить носители крылатых ракет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
2023-08-11T05:30
2023-08-11T05:30
новости
купянск
белгород
наступление
вс рф
ракеты
удары
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Российские войска прорвали в некоторых местах первую линию обороны ВСУ под Купянском. Сейчас ВС РФ находятся в 8-10 километрах от города. Поэтому ВСУ спешно пытаются укрепить вторую и третью линию обороны, рассказал Алёхин.Под Купянском ВСУ несут значительные потери. Следовательно, одновременно с удержанием позиций на Харьковском направлении противник переходит к плану "Б". ВСУ попытаются устроить России воздушно-террористическую войну, добавил эксперт.Британские Storm Shadow и французские SCALP можно запускать как с воздушного, так и с наземного носителя. Для этого можно переделать носители для "Точки-У". Воздушный носитель для ракет – это самолет Су-24. Поэтому ВС РФ бьют по аэродромам на территории Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областей, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, купянск, белгород, наступление, вс рф, ракеты, удары
Новости, Купянск, Белгород, наступление, ВС РФ, ракеты, удары

Военный эксперт раскрыл, как ВСУ будут мстить за Купянск ракетными ударами по Белгороду и Воронежу

05:30 11.08.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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ВС РФ бьют по аэродромам на территории Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областей, чтобы уничтожить носители крылатых ракет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
Российские войска прорвали в некоторых местах первую линию обороны ВСУ под Купянском. Сейчас ВС РФ находятся в 8-10 километрах от города. Поэтому ВСУ спешно пытаются укрепить вторую и третью линию обороны, рассказал Алёхин.
Под Купянском ВСУ несут значительные потери. Следовательно, одновременно с удержанием позиций на Харьковском направлении противник переходит к плану "Б". ВСУ попытаются устроить России воздушно-террористическую войну, добавил эксперт.
"Противник попытается накрыть военные, промышленные и энергетические объекты на территории "старых" российских регионов – Белгород, Брянск, Курск, Воронеж. Не зря ВСУ в спешном порядке поставляют крылатые ракеты", - подчеркнул Алёхин.
Британские Storm Shadow и французские SCALP можно запускать как с воздушного, так и с наземного носителя. Для этого можно переделать носители для "Точки-У". Воздушный носитель для ракет – это самолет Су-24. Поэтому ВС РФ бьют по аэродромам на территории Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областей, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Освобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
4 августа, 10:21
Военный эксперт объяснил, как "многослойная" советская тактика помогает давить ВСУ под КупянскомНа Купянском направлении Россия проводит очень грамотную наступательную операцию. ВС РФ наступают многослойно, используя свое превосходство в артиллерии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
 
НовостиКупянскБелгороднаступлениеВС РФракетыудары
 
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