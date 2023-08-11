https://ukraina.ru/20230811/1048617689.html

Военный эксперт раскрыл, как ВСУ будут мстить за Купянск ракетными ударами по Белгороду и Воронежу

Военный эксперт раскрыл, как ВСУ будут мстить за Купянск ракетными ударами по Белгороду и Воронежу - 11.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, как ВСУ будут мстить за Купянск ракетными ударами по Белгороду и Воронежу

ВС РФ бьют по аэродромам на территории Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областей, чтобы уничтожить носители крылатых ракет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин

2023-08-11T05:30

2023-08-11T05:30

2023-08-11T05:30

новости

купянск

белгород

наступление

вс рф

ракеты

удары

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Российские войска прорвали в некоторых местах первую линию обороны ВСУ под Купянском. Сейчас ВС РФ находятся в 8-10 километрах от города. Поэтому ВСУ спешно пытаются укрепить вторую и третью линию обороны, рассказал Алёхин.Под Купянском ВСУ несут значительные потери. Следовательно, одновременно с удержанием позиций на Харьковском направлении противник переходит к плану "Б". ВСУ попытаются устроить России воздушно-террористическую войну, добавил эксперт.Британские Storm Shadow и французские SCALP можно запускать как с воздушного, так и с наземного носителя. Для этого можно переделать носители для "Точки-У". Воздушный носитель для ракет – это самолет Су-24. Поэтому ВС РФ бьют по аэродромам на территории Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областей, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230804/1048456296.html

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новости, купянск, белгород, наступление, вс рф, ракеты, удары