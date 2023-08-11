Эксперт объяснил, почему паникуют ВСУ, ожидая прорыв российский войск под Купянском
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота расчета самоходного миномета "Нона-СВК" ЦВО на Краснолиманском направлении
На Купянском направлении сосредоточена крупная российская группировка, но местность не располагает к быстрому наступлению. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
Пока у Украины хватает резервов, чтобы укрепить любой фронт. Поэтому противник не снимает крупные части с юга, чтобы перекинуть их на север и остановить продвижение ВС РФ от Сватово и Кременной, рассказал эксперт.
У ВС РФ также не наблюдается желания наращивать темпы наступления. Скорее, в районе Купянска российская армия учится атаковать в новых условиях, с учетом взаимодействия артиллерии, авиации и беспилотников, добавил Скоробогатый.
"Там действительно сосредоточена крупная российская группировка. Украина неслучайно паникует по этому поводу. Но эта группировка не будет резко брошена вперед, потому что география не располагает к быстрому прорыву", - подчеркнул журналист.
На Купянском направлении действительно сосредоточена крупная российская группировка. Украина неслучайно паникует по этому поводу. Но эта группировка не будет резко брошена вперед, потому что география местности не располагает к быстрому прорыву, заключил собеседник издания.
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