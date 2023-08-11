Эксперт объяснил, почему паникуют ВСУ, ожидая прорыв российский войск под Купянском - 11.08.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему паникуют ВСУ, ожидая прорыв российский войск под Купянском
Эксперт объяснил, почему паникуют ВСУ, ожидая прорыв российский войск под Купянском - 11.08.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему паникуют ВСУ, ожидая прорыв российский войск под Купянском
На Купянском направлении сосредоточена крупная российская группировка, но местность не располагает к быстрому наступлению. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
2023-08-11T03:36
2023-08-11T03:36
новости
вс рф
купянск
харьковская область
всу
наступление
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Пока у Украины хватает резервов, чтобы укрепить любой фронт. Поэтому противник не снимает крупные части с юга, чтобы перекинуть их на север и остановить продвижение ВС РФ от Сватово и Кременной, рассказал эксперт.У ВС РФ также не наблюдается желания наращивать темпы наступления. Скорее, в районе Купянска российская армия учится атаковать в новых условиях, с учетом взаимодействия артиллерии, авиации и беспилотников, добавил Скоробогатый.На Купянском направлении действительно сосредоточена крупная российская группировка. Украина неслучайно паникует по этому поводу. Но эта группировка не будет резко брошена вперед, потому что география местности не располагает к быстрому прорыву, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230809/1048585162.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вс рф, купянск, харьковская область, всу, наступление
Новости, ВС РФ, Купянск, Харьковская область, ВСУ, наступление

Эксперт объяснил, почему паникуют ВСУ, ожидая прорыв российский войск под Купянском

03:36 11.08.2023
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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На Купянском направлении сосредоточена крупная российская группировка, но местность не располагает к быстрому наступлению. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
Пока у Украины хватает резервов, чтобы укрепить любой фронт. Поэтому противник не снимает крупные части с юга, чтобы перекинуть их на север и остановить продвижение ВС РФ от Сватово и Кременной, рассказал эксперт.
У ВС РФ также не наблюдается желания наращивать темпы наступления. Скорее, в районе Купянска российская армия учится атаковать в новых условиях, с учетом взаимодействия артиллерии, авиации и беспилотников, добавил Скоробогатый.
"Там действительно сосредоточена крупная российская группировка. Украина неслучайно паникует по этому поводу. Но эта группировка не будет резко брошена вперед, потому что география не располагает к быстрому прорыву", - подчеркнул журналист.
На Купянском направлении действительно сосредоточена крупная российская группировка. Украина неслучайно паникует по этому поводу. Но эта группировка не будет резко брошена вперед, потому что география местности не располагает к быстрому прорыву, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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