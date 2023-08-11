https://ukraina.ru/20230811/1048591350.html

Журналист рассказал, что будет, если Украина бросит все силы на форсирование Днепра

Журналист рассказал, что будет, если Украина бросит все силы на форсирование Днепра - 11.08.2023 Украина.ру

Журналист рассказал, что будет, если Украина бросит все силы на форсирование Днепра

Любая масштабная операция ВСУ, сопряженная с большим риском, приведет к большим потерям, которые невозможно будет быстро восполнить. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый

2023-08-11T03:26

2023-08-11T03:26

2023-08-11T03:26

новости

днепр

десант

всу

штурм

сво

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Учитывая ресурсы, которые потерял Киев за последние два месяца, он не сможет компенсировать эти потери даже в случае успешного наступления через Днепр, рассказал Скоробогатый.У ВСУ сейчас нет возможности провести большую операцию по форсированию Днепра. Она потребует исключительных усилий и украинское командование не станет рисковать, добавил журналист.У Украины еще большое количество резервов на самых разных направлениях. Пока идет "контрнаступ", Киев продолжает тренировать мобилизованных и получать новую технику, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230731/1048386838.html

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новости, днепр, десант, всу, штурм, сво