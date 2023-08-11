Журналист рассказал, что будет, если Украина бросит все силы на форсирование Днепра
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ВМС ЗС України
Любая масштабная операция ВСУ, сопряженная с большим риском, приведет к большим потерям, которые невозможно будет быстро восполнить. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
Учитывая ресурсы, которые потерял Киев за последние два месяца, он не сможет компенсировать эти потери даже в случае успешного наступления через Днепр, рассказал Скоробогатый.
У ВСУ сейчас нет возможности провести большую операцию по форсированию Днепра. Она потребует исключительных усилий и украинское командование не станет рисковать, добавил журналист.
"Ресурсов у Украины много. А любая крупная операция, сопряженная с большим риском, приведет к исключительным потерям, которые невозможно будет быстро компенсировать и восстановить", - подчеркнул Скоробогатый.
У Украины еще большое количество резервов на самых разных направлениях. Пока идет "контрнаступ", Киев продолжает тренировать мобилизованных и получать новую технику, заключил собеседник издания.
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31 июля, 18:08Полковник Геннадий Алехин: Россия устроила огневой налет на Харьков, чтобы отрезать ВСУ от ДнепраХарьковско-Купянское направление будет иметь приоритетное значение для дальнейшего хода СВО. Нам в любом случае придется создавать зону безопасности между Харьковом и Белгородом, потому что ВСУ каждый день наносят удары по приграничным населенным пунктам российских регионов