Журналист рассказал, что будет, если Украина бросит все силы на форсирование Днепра - 11.08.2023 Украина.ру
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Журналист рассказал, что будет, если Украина бросит все силы на форсирование Днепра
Журналист рассказал, что будет, если Украина бросит все силы на форсирование Днепра - 11.08.2023 Украина.ру
Журналист рассказал, что будет, если Украина бросит все силы на форсирование Днепра
Любая масштабная операция ВСУ, сопряженная с большим риском, приведет к большим потерям, которые невозможно будет быстро восполнить. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
2023-08-11T03:26
2023-08-11T03:26
новости
днепр
десант
всу
штурм
сво
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Учитывая ресурсы, которые потерял Киев за последние два месяца, он не сможет компенсировать эти потери даже в случае успешного наступления через Днепр, рассказал Скоробогатый.У ВСУ сейчас нет возможности провести большую операцию по форсированию Днепра. Она потребует исключительных усилий и украинское командование не станет рисковать, добавил журналист.У Украины еще большое количество резервов на самых разных направлениях. Пока идет "контрнаступ", Киев продолжает тренировать мобилизованных и получать новую технику, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230731/1048386838.html
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60
новости, днепр, десант, всу, штурм, сво
Новости, Днепр, десант, ВСУ, штурм, СВО

Журналист рассказал, что будет, если Украина бросит все силы на форсирование Днепра

03:26 11.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ВМС ЗС України / Перейти в фотобанкВМС ЗС Украины спецназ десант
ВМС ЗС Украины спецназ десант - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
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Любая масштабная операция ВСУ, сопряженная с большим риском, приведет к большим потерям, которые невозможно будет быстро восполнить. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
Учитывая ресурсы, которые потерял Киев за последние два месяца, он не сможет компенсировать эти потери даже в случае успешного наступления через Днепр, рассказал Скоробогатый.
У ВСУ сейчас нет возможности провести большую операцию по форсированию Днепра. Она потребует исключительных усилий и украинское командование не станет рисковать, добавил журналист.
"Ресурсов у Украины много. А любая крупная операция, сопряженная с большим риском, приведет к исключительным потерям, которые невозможно будет быстро компенсировать и восстановить", - подчеркнул Скоробогатый.
У Украины еще большое количество резервов на самых разных направлениях. Пока идет "контрнаступ", Киев продолжает тренировать мобилизованных и получать новую технику, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Геннадий Алехин интервью
31 июля, 18:08
Полковник Геннадий Алехин: Россия устроила огневой налет на Харьков, чтобы отрезать ВСУ от ДнепраХарьковско-Купянское направление будет иметь приоритетное значение для дальнейшего хода СВО. Нам в любом случае придется создавать зону безопасности между Харьковом и Белгородом, потому что ВСУ каждый день наносят удары по приграничным населенным пунктам российских регионов
 
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